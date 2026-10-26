Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Peron

Fenerbahçe Eczacıbaşı voleybol maçı ilk setten itibaren büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, setin orta bölümünde 15-11'lik üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Medicana'nın skora ortak olmasıyla son bölüme 23-23 eşitlikle girildi. Ekaterina Antropova'nın aldığı son sayıyla Eczacıbaşı ilk seti 27-25 kazandı.

Fenerbahçe Eczacıbaşı voleybol maçı ilk setten itibaren büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, setin orta bölümünde 15-11'lik üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Medicana'nın skora ortak olmasıyla son bölüme 23-23 eşitlikle girildi. Ekaterina Antropova'nın aldığı son sayıyla Eczacıbaşı ilk seti 27-25 kazandı.

Fenerbahçe Eczacıbaşı voleybol maçı ilk setten itibaren büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, setin orta bölümünde 15-11'lik üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Medicana'nın skora ortak olmasıyla son bölüme 23-23 eşitlikle girildi. Ekaterina Antropova'nın aldığı son sayıyla Eczacıbaşı ilk seti 27-25 kazandı.