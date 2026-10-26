Fenerbahçe Medicana 3-1 Eczacıbaşı Peron

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Fenerbahçe Eczacıbaşı karşılaşması, Fenerbahçe Medicana'nın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede ilk seti Eczacıbaşı Peron İstanbul kazanırken Fenerbahçe Medicana sonraki üç seti alarak karşılaşmadan galip ayrıldı.
5 Ekim 2026 tarihinde oynanan mücadelede setler şu şekilde sonuçlandı:
- 1. Set: Fenerbahçe Medicana 25-27 Eczacıbaşı Peron
- 2. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Eczacıbaşı Peron
- 3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-21 Eczacıbaşı Peron
- 4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-22 Eczacıbaşı Peron
01
Fenerbahçe Eczacıbaşı Maçı Nasıl Geçti?
Fenerbahçe Eczacıbaşı voleybol maçı ilk setten itibaren büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, setin orta bölümünde 15-11'lik üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Medicana'nın skora ortak olmasıyla son bölüme 23-23 eşitlikle girildi. Ekaterina Antropova'nın aldığı son sayıyla Eczacıbaşı ilk seti 27-25 kazandı.
İkinci sette bu kez Fenerbahçe Medicana daha etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler 7-4 öne geçerken Eczacıbaşı oyunun ilerleyen bölümünde farkı kapattı ve 20. sayıda 20-19 üstünlüğü yakaladı. Setin son bölümündeki çekişmede üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, 27-25'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.
02
Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı Karşılaşmasında Üstünlüğü Nasıl Aldı?
Üçüncü sette iki takım arasındaki denge uzun süre devam etti. Skor önce 10-10, ardından 15-15'e gelirken Fenerbahçe Medicana yakaladığı üç sayılık seriyle 18-15 öne geçti. Eczacıbaşı Peron İstanbul, Yaprak Erkek'in sayısıyla 20-20'de yeniden eşitliği yakaladı. Son bölümde tekrar seri bulan ev sahibi ekip seti 25-21 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete 4-1'lik seriyle başlayan Eczacıbaşı karşısında Fenerbahçe kısa sürede skoru 4-4'e taşıdı. Setin ilerleyen bölümünde 15-15'lik eşitliğin ardından üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, seti 25-22 ve Fenerbahçe Eczacıbaşı maç sonucunu 3-1 olarak belirledi.
03
Hande Baladın Fenerbahçe Formasıyla Eczacıbaşı'na Karşı Sahadaydı
Sezon başında Fenerbahçe Medicana kadrosuna katılan Hande Baladın, eski takımı Eczacıbaşı Peron İstanbul'a karşı sarı-lacivertli formayla mücadele etti. Milli smaçör karşılaşmada Fenerbahçe'nin rotasyonunda yer aldı.
Fenerbahçe Medicana'nın hücum yükünü ise ağırlıklı olarak Ana Cristina, Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva üstlendi. Ana Cristina 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Vargas 21, Fedorovtseva ise 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
04
Dilay Özdemir Eczacıbaşı Peron Formasıyla Mücadele Etti
Eczacıbaşı Peron İstanbul'un kadrosunda yer alan Dilay Özdemir de karşılaşmada forma giydi. Eczacıbaşı'nın hücumdaki en skorer ismi ise 24 sayıya ulaşan Ekaterina Antropova oldu.
İlk seti kazanarak mücadeleye avantajlı başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, sonraki üç sette Fenerbahçe Medicana'nın üstünlüğüne engel olamadı. Turuncu-beyazlı ekip karşılaşmayı toplam 12 blok ve 3 servis sayısıyla tamamladı.
05
Fenerbahçe Eczacıbaşı Maçı Kaç Kaç Bitti?
Fenerbahçe Eczacıbaşı maçı, Fenerbahçe Medicana'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Eczacıbaşı Peron İstanbul ilk seti 27-25 kazanırken Fenerbahçe Medicana sonraki setleri 27-25, 25-21 ve 25-22 alarak Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki mücadeleden galibiyetle ayrıldı.