Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Opet Şampiyon Oldu

01
Avrupa zirvesine iki Türk imzası
Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final, baştan sona kontrollü bir taktik mücadelesi olarak oynandı. 68 - 55’lik skor, iki takımın da birbirini ne kadar iyi analiz ettiğini ve savunma disiplininin ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi. Fenerbahçe Opet, özellikle ikinci yarıda uyguladığı alan savunmasıyla Galatasaray’ın dış şut düzenini bozdu ve hücum akışını kesti.
Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Periyotun ortalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, son bölümde kontrolü yeniden eline alan sarı lacivertliler ilk çeyreği 17-16 önde kapattı.
İkinci periyota da iyi giren Fenerbahçe Opet, ilk dakikalarda farkı 5 sayıya çıkardı. Galatasaray Çağdaş Faktoring periyot ortasında bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışsa da, Iliana Rupert ve Emma Meesseman’ın üst üste katkıları Fenerbahçe Opet'i yeniden rahatlattı ve devreye 37-32 önde girildi.
Üçüncü çeyreğin başında Fenerbahçe Opet farkı çift haneye kadar çıkardı. Galatasaray, Marine Johannes liderliğinde farkı düşürse de, periyot sonunu daha kontrollü oynayan Fenerbahçe Opet son çeyreğe 51-45 üstün girdi.
02
Gerçek bir derbi, gerçek bir üstünlük
Emma Meesseman ve Kayla McBride’ın liderliğinde gelen 12-3’lük seri maçın kırılma anını belirledi ve kontrol tamamen Fenerbahçe Opet'e geçti. Fenerbahçe Opet'e ribauntlarda sağladığı üstünlük, ikinci şans sayılarıyla skora yansıdı ve finalin en kritik teknik farklarından biri oldu.
Gerçekleşen finalle birlikte Fenerbahçe Opet kupayı kaldırırken, Türk basketbolu Avrupa’daki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı. Zaragoza’da oynanan mücadele, Türkiye’nin kadın basketbolunda ulaştığı başarının en net göstergesi oldu.
03
Zirve artık bir alışkanlık
Zaragoza’da yazılan bu hikaye, Türk basketbolunun ulaştığı seviyeyi net bir şekilde ortaya koyarken, söz konusu yükselişin sadece kadın basketboluyla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Avrupa sahnesinde fark yaratan isimlerden biri olan Tarık Biberović gibi oyuncuların performansı, başarının sürdürülebilir bir yapıya dönüştüğünün en somut kanıtlarından biri.