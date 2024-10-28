Ali Türkkan ve Ayhancan Güven İkilisinden İki Altın Madalya

Rally2 kategorisinde mücadele eden

ve yardımcı pilotu Oytun Albayrak, ilk gün toprak zeminde gerçekleştirilen yarıştan gümüş madalya ile ayrılmayı başardı. İkinci gün bu kez asfalt zeminde koşulan yarışta bir kez daha gümüş madalyaya ulaşan ikili, son gün üç takımın mücadele ettiği final yarışında ise altın madalyaya uzanarak etkinliği üç madalya ile kapattı.