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Ralli
Ali Türkkan ve Ayhancan Güven İkilisinden İki Altın Madalya
FIA tarafından düzenlenen FIA Motorsport Games'te Türkiye adına yarışan Red Bull sporcuları Ali Türkkan ve Ayhancan Güven, ikisi altın olmak üzere dört madalya kazandı.
FIA tarafından 2019 yılında düzenlenmeye başlayan ve ülkelerin motor sporlarının farklı kategorilerinde mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları'na bu yıl İspanya'nın Valencia şehri ev sahipliği yaptı. 24 - 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte ralli, karting, drift, touring car, GT, Formula 4 ve espor gibi kategorilerde pilotlar madalya mücadelesi verdiler.
Rally2 kategorisinde mücadele eden Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Oytun Albayrak, ilk gün toprak zeminde gerçekleştirilen yarıştan gümüş madalya ile ayrılmayı başardı. İkinci gün bu kez asfalt zeminde koşulan yarışta bir kez daha gümüş madalyaya ulaşan ikili, son gün üç takımın mücadele ettiği final yarışında ise altın madalyaya uzanarak etkinliği üç madalya ile kapattı.
DTM 2024 sezonunun son yarış hafta sonunda podyuma çıkarak sezonu moralli bir şekilde kapatan Ayhancan Güven, FIA Motor Sporları Oyunları'nın GT Sprint kategorisinde mücadele etti. Sekiz otomobilin yer aldığı yarışa son sıradan başlayan Ayhancan Güven, 40 dakikalık yarışta müthiş bir performans sergileyip rakiplerini tek tek geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.