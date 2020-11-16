FIFA 21’de Alınabilecek En İyi Beş Milli Takım

Yine bir milli aranın sonuna geldik ve yeniden milli takımların konuşulmasını dinledik. Biz ise o tartışmalara girmeden, hem kariyer modunda alabileceğin teklifler üzerine hem de arkadaşınla rastgele oynayacağın bir maç ihtimaline karşın senin için oyunda en eğlenceli beş milli takımı sıraladık.

Galler

Galler. Golf. Madrid. Birkaç ay önce, Gareth Bale’ın hayattaki önem sırası bu şekildeydi. Fakat Galli yıldızın Tottenham’a transfer olmasından sonra hayattaki öncelikleri biraz değişti. Eski formuna yakın seviyelere gelmesi, takımına üç puan kazandıran golü atması ve yedek kulübesine mahkûm kalmayacak olması, Spurs’ü en azından golften öncelikli yapabilir. Ancak Kuzey Londra ekibi Galler’in yerini alabilir mi? Şu an için bilemiyoruz. Tüm konsantrasyonunu Galler’e veren bir Bale, Juventus’un yıldızı Aaron Ramsey ve belirli bir seviyenin üzerindeki diğer yetenekleri ile çekirdek bir kadro kurmayı 2016’da da başaran Galler, EURO 2020 öncesinde FIFA 21’de alınabilecek en zevkli takımlardan biri.

Macaristan

Dominik Szoboszlai’nin ismini Red Bull sayfalarında kesinlikle duymuşsunuzdur. Red Bull Salzburg’un genç süperstarı, Avusturya Bundesliga’da yaptıklarıyla pek çok kulübün ilgisini çekmişken, geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi’nde sunduklarıyla elit potansiyel olduğunu kanıtladı. Tüm bunlara ek olarak 20 yaşındaki yıldızın son icraatı da ülkesini İzlanda karşısında attığı son dakika golüyle EURO 2020’ye götürmek oldu. İlerleyen satırlarda sizlere Szoboszlai’nin takım arkadaşlarından bahsedebilir ve onların ne kadar potansiyelli bir kadro olduğundan söz edebiliriz. Ama işi kısa tutalım. Macaristan, son iki büyük turnuvanın en sürpriz yıldızlarından İzlanda’yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti…

Hollanda

Hollanda Milli Takımı’nı kim sevmez ki? Turuncu renk, daha turuncu formalar ve bolca gol… Aslında yalnızca bu satır dahi Hollanda’yı olası bir teklif geldiğinde ya da arkadaşınızla yaptığımınız rastgele bir maç sırasında seçmeniz için yeterli olabilirdi fakat biz yine de daha fazlasından bahsedelim. Dünyanın hemen her futbol otoritesi tarafından dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen bir savunmacı, Barcelona orta sahasının son senelerdeki en az tartışılan ismi ve adı dünya devleri ile anılan bir hücumcu. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong ve Memphis Depay bir takımın sahip olması gereken iskeleti en iyi şekilde oluşturan çok iyi bir üçlü. Hal böyle olunca da ülke dinamiklerine uyarak bu kadroyla bol gol atabilir ama dünyanın en iyi birkaç stoperinden ikisine sahip olarak (van Dijk & de Ligt) çok daha az gol yiyebilirsiniz.

İzlanda

Macaristan satırlarında nevi şahsına münhasır bu ülkeden az da olsa bahsetmiştik. EURO 2016 Elemeleri’nde, EURO 2016’da ve daha sonra 2018 Dünya Kupası’nda adından hayli söz ettiren İzlanda; düşük ama verimli popülasyonu, ‘Balina’ tezahüratı ve bir ada ülkesi olmasıyla o ülkeye mensup bir birey olsanız da olmasanız da onlara sempati duymanızı sağlıyor kuşkusuz. Ancak bu listede olmaları yalnızca sempatik tavırları ve tüyleri diken diken eden tezahüratları değil. FIFA ve daha pek çok konsol oyununda hücum etmek, akla ilk gelen ve en çok kullanılan tercihlerden biri. Peki ya savunma yapmak? İşte bu zorlu aksiyon, hemen hiçbirimizin fazlaca tercih ettiği noktalardan değil. Fakat ülke olarak kimyalarında zorlu koşullara dayanıklı olmanın yattığı bir takımla tamamen savunma macerasına atılmaya ne dersiniz? Bizce hiç fena fikir değil.

Arjantin