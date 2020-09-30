FIFA 21'deki En İyi Defans Oyuncuları

1. Virgil Van Dijk, Liverpool, 90

Van Dijk'ın oyundaki en iyi defans oyuncusu olması elbette kimseyi şaşırtmaz. Liverpool'un savunmasında aşılması imkansız bir dağ gibi görünen Hollandalı yıldız, takımıyla Premier Lig şampiyonluğuna ulaşıp şimdiden bir efsaneye dönüştü. FIFA 21'de de hakkı verilen oyuncu; 91 savunma, 86 fizik ve 76 hız rating'leriyle oyunda mutlaka takımınızda bulunması gereken bir savunmacı.

Van Dijk'ın oyundaki en iyi defans oyuncusu olması elbette kimseyi şaşırtmaz. Liverpool'un savunmasında aşılması imkansız bir dağ gibi görünen Hollandalı yıldız, takımıyla Premier Lig şampiyonluğuna ulaşıp şimdiden bir efsaneye dönüştü. FIFA 21'de de hakkı verilen oyuncu; 91 savunma, 86 fizik ve 76 hız rating'leriyle oyunda mutlaka takımınızda bulunması gereken bir savunmacı.

Van Dijk'ın oyundaki en iyi defans oyuncusu olması elbette kimseyi şaşırtmaz. Liverpool'un savunmasında aşılması imkansız bir dağ gibi görünen Hollandalı yıldız, takımıyla Premier Lig şampiyonluğuna ulaşıp şimdiden bir efsaneye dönüştü. FIFA 21'de de hakkı verilen oyuncu; 91 savunma, 86 fizik ve 76 hız rating'leriyle oyunda mutlaka takımınızda bulunması gereken bir savunmacı.

2. Sergio Ramos, Real Madrid, 89