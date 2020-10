FIFA 21'deki En İyi Defans Oyuncuları

1. Virgil Van Dijk, Liverpool, 90

2. Sergio Ramos, Real Madrid, 89

3. Kalidou Koulibaly, Napoli, 88

4. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87

5. Andy Robertson, Liverpool, 87

6. Aymeric Laporte, Manchester City, 87

7. Giorgio Chiellini, Piemonte Calcio, 87

8. Gerard Piqué, Barcelona, 86

9. Dani Carvajal, Real Madrid, 86

10. Mats Hummels, Borussia Dortmund, 86