FIFA 21'deki En İyi Defans Oyuncuları
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Süperstar dediğimiz oyuncuların çoğu hünerlerini sahanın diğer tarafında gösterse de iyi bir savunma hattınız olmadan zafere ulaşamazsınız. İşte FIFA 21'in en iyi defans oyuncuları!
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İsterseniz bu konuyu hiç uzatmadan Liverpool'un son sezonlarına bakabiliriz. Savunmaya yaptıkları takviyelerle futbol dünyasının en dominant takımlarından birine dönüştüler. Eğer siz de FIFA 21'de en iyi savunma oyuncularına sahip olmak istiyorsanız RedBull.com'un hazırladığı rehbere bir göz atabilirsiniz. Hadi başlayalım!
1. Virgil Van Dijk, Liverpool, 90
Van Dijk'ın oyundaki en iyi defans oyuncusu olması elbette kimseyi şaşırtmaz. Liverpool'un savunmasında aşılması imkansız bir dağ gibi görünen Hollandalı yıldız, takımıyla Premier Lig şampiyonluğuna ulaşıp şimdiden bir efsaneye dönüştü. FIFA 21'de de hakkı verilen oyuncu; 91 savunma, 86 fizik ve 76 hız rating'leriyle oyunda mutlaka takımınızda bulunması gereken bir savunmacı.
2. Sergio Ramos, Real Madrid, 89
Ramos tıpkı Millwall takımı gibi. Hiç kimse onu sevmiyor ve onun umurunda değil. Ancak elbette futbol konusunda Millwall'dan çok daha iyi. Oyunun en iyi ikinci defans oyuncusu olan Ramos, oynadığı pozisyona göre çok iyi bir sut rating'ine sahip. Gerçek hayatta da çok yönlülüğüyle öne çıkan oyuncu, FIFA 21'de de layıkıyla temsil edilmiş.
3. Kalidou Koulibaly, Napoli, 88
Hakkında en fazla transer spekülasyonu yapılan oyunculardan biri olan Kalidou Koulibaly'yi oyunda hiç düşünmeden takımınıza dahil edebilirsiniz. Çünkü Koulibaly oyunun en iyi üçüncü defans oyuncusu. Son derece hızlı ve güçlü olan oyuncunun FIFA 21'de yanından geçip gitmek neredeyse imkansız. Top ayağındayken çok rahat olmayabilir ama savunmaya duvar örmek istiyorsanız ilk başvuracağınız isimlerden biri.
4. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87
Liverpool savunmasının değerli parçalarından bir diğeri olan Trent Alexander-Arnold, oyundaki en yüksek rating'li bek oyuncusu ve en iyi pas yeteneğine sahip olan savunmacı. Eğer geriden oyun kurmak istiyorsanız evi arsayı satıp bir adet Alexander-Arnold'a yatırım yapabilirsiniz. Evet, bu bir yatırım tavsiyesidir.
5. Andy Robertson, Liverpool, 87
Baştan söyleyelim: Bu rehberde Liverpool oyuncularına iltimas yapılmıyor. Ama oyunun en iyi savunmacılarından üçü bu takımda yer alıyor. Sıradaki isim yine bir bek oyuncusu: Andy Robertson. Pas özelliğiyle biraz ayrılan Alexander-Arnold'la diğer yetenekleri neredeyse aynı olan Robbo, oyunun kuşkusuz en değerli savunma oyuncuları arasında yer alıyor.
6. Aymeric Laporte, Manchester City, 87
Geçen sezon sakatlandıktan sonra Manchester City2nin yaşadıklarını düşününce Laporte'un ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu daha isabetli bir şekilde idrak edebiliyoruz. Laporte'un yetenekleri FIFA 21'e de eş oranlı olarak yansıtılmış.
7. Giorgio Chiellini, Piemonte Calcio, 87
Son 10 yıldır dünyanın en iyi savunmacıları arasında yer alan Chiellini yakın zamanda durulacak gibi görünmüyor. Sadece savunma yeteneklerini göz önünde bulundurursak özellik bazında Van Dijk'tan sonra ikinci defans oyuncusu. Koulibaly gibi o da topla pek iyi değil ama kalenizde tehlike görmek istemiyorsanız kendisine başvurabilirsiniz.
8. Gerard Piqué, Barcelona, 86
Bir başka veteran yıldız Gerard Piqué teknik yetenekleriyle göze çarpıyor. Savunma özellikleri diğer oyuncularla karşılaştırılınca biraz yetersiz kalsa da pas yeteneğiyle geriden oyun kurmak isteyenlerin imdadına yetişebilir.
9. Dani Carvajal, Real Madrid, 86
Listenin son bek oyuncusu Real Madrid'den. Belki hiç bir özelliği baskın değil ama her şeyden biraz biraz yapan önemli bir oyuncu olarak çoğu kadroya düzen ve intizam getirebilir. Pozisyonu için öne çıkan özelliklerinden hiç biri 78 rating'in altına düşmüyor. Her eve lazım.
10. Mats Hummels, Borussia Dortmund, 86
One of only two Dortmund players to make the positional top tens - Jadon Sancho at 87 is the other - Hummels has swapped between Bayern and Dortmund four times across his career, and is one of the Bundesliga’s most consistent players. He doesn’t come in for praise as often as some other names here, but make no mistake, Hummels is a world class defender.
Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncularından biri olan Hummels, Dortmund savunmasının sarı duvarı. Çoğunlukla listedeki diğer oyuncular kadar övülmese de bu onun dünya çapında bir stoper olduğu gerçeğini değiştirmiyor. FIFA 21'in de en önemli savunmacıları arasına Hummels ismini ekleyebiliriz.