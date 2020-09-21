FIFA 21'deki En İyi Forvetler

Kulağa basit geliyor ancak topu ağlarla buluşturamazsanız futbolda hiçbir şey kazanamazsınız. Bu yüzden de forvetler futbolda izlenecek en heyecan verici oyuncular , bu gerçek. Ve FIFA 21 , birinci sınıf forvetlerle dolu. Ancak bu kümenin en iyisinin kim olduğunu bilmek istiyorsanız, başka yere bakmanıza gerek yok.

1. Lionel Messi, Barcelona, 93

Messi, bir kez daha, oyunun en iyi oyuncusu. Messi ya da Ronaldo olmanız fark etmez, bu iki oyuncunun son 10 senedeki futbol tarihinin en dominant iki oyuncu olduğunu kabul etmenizde bir beis yok. Sezon öncesindeki transfer dedikodularından sonra saha içine girip işine konsantre olacağından kimsenin şüphesi yok. Ve o sahaya konsantre olunca onunla FIFA’da oynamak gibisi de yok.

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio, 92

FIFA’da son birkaç senede reyting olarak Ronaldo ve Messi çok kez yer değiştirdi. Kimi zaman Messi, kimi zaman Ronaldo oyunun en iyisi oldu ve onları seçmek her zaman zorlaştı. Ancak son iki senede Ronaldo’nun tamamen santrfora evrilmesi, burada işlerimizi kolaylaştırıyor. Gittiği her ligi birbirine katan Portekizli; 89 hız, 93 şut ve 89 dribling reytingleri ile FIFA 21’in de tozunu dumanına katacak.

3. Robert Lewandowski, Bayern Munich, 91

Geçen sene Messi ve Ronaldo’dan daha çok övgü almasına rağmen oyunda Messi ve Ronaldo’nun altında kalmak, Lewandowski’nin canını sıkmış olabilir. 91 reytingi ve geçtiğimiz sezon önüne gelen her kupayı kazandığını da düşününce aslında Polonyalı çok haksız sayılmaz…

4. Neymar Jr, PSG, 91

Neymar’ın kafasını oyuna verdiğinde saf yetenekleri ile neler yapabildiğini Portekiz’de bir kez daha gördük. Takımını Şampiyonlar Ligi’ne çıkardı ve bunu yaparken izleyen herkese çok büyük zevk verdi. Geçen sene kaçan kupayı da düşününce Brezilyalının Avrupa’nın en tehlikeli hücum hattında daha da hırslanacağını düşünmek yanlış olmaz. Hızlı, yetenekli ve bitirici. FIFA 21’de çok fazla can yakacak.

5. Mo Salah, Liverpool, 90

Liverpool’un dünyayı domine eden futbolunda kilit isimlerin başında kuşkusuz gol makinesi Salah geliyor. Bir kez daha gol rekorları kırdığı sezonu geride bırakınca, Mısırlı oyuncu oyunun en büyük gol tehditlerinden birisi olmaya devam etti. Oyunun en iyi sağ kanadı olma şansını ise yalnızca 3 puanlık reyting ile tanıdık birisine kaptırdı: Lionel Messi’ye.

Inter Milan sahaya çıkıyor © EA

6. Sadio Mané, Liverpool 90

Salah’tan bahsetmişken, Salah’tan devam edelim. Oyunda Mısırlıdan daha yavaş çok oyuncu var ama daha hızlı çok oyuncu yok. Ondan hızlı olmayı başaranlardan birisi, Sadio Mane. 94’lük hız reytingi ile oyunun en hızlı ikinci oyuncusu olan Senegalli, geçen sene attığı 18 lig golünden sonra bu sene de neden en iyiler arasında yer aldığını kanıtlayacak.

7. Kylian Mbappé, PSG, 90

Hızdan bahsediyoruz ve hızla devam ediyoruz… Mane’nin oyundaki en hızlı ikinci oyuncu olduğunu okuduktan sonra muhtemelen oyundaki en hızlı oyuncuyu merak etmişsinizdir. O kişi, 96’lık hız reytingi ile Kylian Mbappé. Ancak onu yalnızca hız özellikleri ile tanımlamak, ona karşı çok büyük bir haksızlık olur. 91’lik dribling kabiliyeti, 86’lık şut gücü ve kale önündeki akılalmaz bitiriciliği FIFA 21’in kapak yıldızını kullanmak için yalnızca birkaç neden.

AC Milan © EA

8. Sergio Agüero, Manchester City, 89

Agüero, çok güncel bir forvet olmasa da her zaman Premier Lig’in en iyi birkaç golcüsünden biri olmayı başardı. Hatta oyunda ondan daha iyi olan Premier Lig hücumcuların kanatlarda oynadığını düşününce, santrfor bölgesinde kral tacı yine ona kaldı. 78’lik hızı onu biraz tercihlerde geri plana atsa da onun en tehlikeli yerinin kale önü olduğunu hatırlamalı ve 90’lık şut reytinge güvenmelisiniz.

9. Karim Benzema, Real Madrid, 89