FIFA 21’deki En İyi Kaleciler
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Eğer gol yemeye devam ediyorsanız ne kadar gol attığınızın pek bir önemi yok. Bu yüzden iyi bir kaleci, herkesin ihtiyacı.
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Dünyadaki en iyi hücumcular sizin takımınızda olabilir. Ama iki direk arasında iyi bir kaleciniz yoksa attığınız gollerin çok da büyük bir önemi kalmaz. Adrian’ın geçtiğimiz sene veya Karius’un bir önceki sene Liverpool’da yaşadıkları, tezi doğru anlatmak için en makul örnekler olabilir. Kendi takımınızda bu felaketleri önlemek için FIFA 21’in en iyi kaleciler listesine davetlisiniz.
1. Jan Oblak, Atlético Madrid, 91
Atletico’nun en değerli parçası FIFA 20’den sonra da oyunun en yüksek reytingli kalecisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene takımı her ne kadar beklentilerin altında kalmış olsa da Oblak yine ona güvenenleri hiç şaşırtmadı. Öyle ki Sloven yıldız, oyunda kaleci olarak dahi altıncı en yüksek puana sahipken ona en yakın takım arkadaşı Koke, reytingi ile 85. sırada.
2. Alisson, Liverpool, 90
Liverpool’un bir, FIFA 21’in iki numarası. Onu anlatmanın en iyi yolu muhtemelen onun eksikliğini hissetmek. Liverpool, geçtiğimiz sene onsuz oynamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini yakından tecrübe etti. Atletik, çevik ve gerçek bir lider. Alisson, bir kaleciden ne ararsanız çok daha fazlasını size sunabiliyor. Dahası, Liverpool oyuncularının FUT takımlarındaki fazlalığını düşününce Brezilyalı, tüm bu özelliklerine ek olarak, takımınıza yüksek bir kimya da verebilir.
3. Marc-Andre Ter Stegen, Barcelona, 90
Her ne kadar Barcelona eski altın çağından hayli uzakta ve hemen her mevkide gerilemiş olsa da kale, Barcelona taraftarlarının yakındığı bir bölge değil. Elbette Valdes ve Bravo yıllar içerisinde çok büyük katkılar yaptı ama ter Stegen’in son yıllarda çıktığı seviye çok daha farklı. Alman kaleci; Oblak, Navas, ve Lloris ile birlikte oyunun en iyi reflekslerine sahipken hiçbir özellikte – hız hariç – 85’in altına düşmüyor.
4. Thibaut Courtois, Real Madrid, 89
Courtois’nın Real Madrid’de parıltılı bir başlangıç yaptığını söylemek doğru olmaz. Ama takıma alıştığı günden beri, yaptığı katkılarla Madrid ekibinin ligi kazanmasına oldukça yardımcı oldu. Ek olarak sene boyunca Belçika forması ile yaptıkları, onu en iyi dördüncü kaleci yapmaya rahatlıkla yetti. Refleks, pozisyon alma ve topa çıkma özelliklerinin yüksekliğine ek olarak top hakimiyeti Oblak’tan sonra oyunun en iyisi.
5. Manuel Neuer, Bayern Munich, 89
Neuer'in tartışmasız dünyanın en iyi kalecisi olduğu bir dönem vardı. Her ne kadar bu listede beşinci sıraya gerilemiş olsa da gösterdiği performanslar geçmişteki dönemini aratacak cinsten değil. ‘Süpürücü kalecinin’ yakın çağdaki tanımı olan Neuer şaşırtıcı olmayacak şekilde pas özelliklerinde oyunun en iyisi. Dahası, ağrılığını devreden çıkardığımızda geri kalan tüm özellikleri 86 ve üzeri.
6. Ederson, Manchester City, 88
Süpürücülerin lideri ile konuyu açmışken bir süpürücü ile devam edelim. Ederson, Neuer’in başlattığı akımın yeni jenerasyonda tartışmasız önde gidenlerinden birisi. Pep Guardiola’nın altında çalışan her iki oyuncuda yüksek pas yüzdeleri ve reytingleri ile göze çarpıyor. Brezilyalı, yalnızca ellerine eldiven takan bir savunmacı değil – o Kyle Walker – aynı zamanda refleksleri, pozisyon alma ve topa çıkma özellikleri ile bir kaleciden fazlası.
7. Samir Handanović, Inter Milan, 88
Handanovic genellikle dünyadaki en iyi kalecilerden birisi olarak anılmaz ama bu, yeteneklerinden ziyade oyuncunun profili ve tanınırlığı ile ilgilidir. Oyunun en iyi kalecisinden sonraki en iyi ikinci reflekslere ve en iyi üçüncü topa çıkma özelliklerine sahip olması da bunun bir kanıtı. Tamam, belki oyundaki en uzun kaleci isimlerinden olmasa da profil olarak en meşhur değil ama FIFA 21’de onun gibi bir kaleciye sahip olmak kesinlikle tercih edeceğiniz bir şey.
8. Keylor Navas, PSG, 88
PSG kadrosundan en iyi 10’a girmeyi başaran üç isimden birisi Keylor Navas. – Diğer ikiliyi tahmin etmek çok zor olmamalı. Navas, Madrid’den ayrıldıktan sonra gösterdiği istikrarlı performansı ile FIFA 21’de kendisine gayet yüksek bir yer buldu. Belki diğer kaleciler kadar meşhur ya da özellikli değil ama geleneksel bir kalecinin sahip olması gereken her özelliğe en üst seviyede sahip ve her zaman güvenilir.
9. Hugo Lloris, Tottenham Hotspur, 87
Lloris, reyting ile ilk 10’a girebilen iki Spurs oyuncusundan biri. Fransa kaptanı, oyundaki en yüksek reflekslerde birinci ile ortak olmasının yanı sıra topa çıkma yeteneğinde de ikinci sırada. Onu ikinciliğe iten isim ise reflekslerde birinciliği paylaştığı Keylor Navas.
10. Wojciech Szczesny, Piemonte Calcio, 87
Szczesny kariyerinin önemli bir bölümünde yedek kaldı ancak şimdilerde spot ışığı altında geçirdiği zamanı iyi değerlendiriyor. Hızı ve pas dağıtımı, bu listedeki en iyilerle aynı seviyede değil ama saf kalecilik yeteneklerini göz önüne getirince, 82’lik en düşük seviyesi onu popüler tercihlerden birisi haline getiriyor.