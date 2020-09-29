FIFA 21’deki En İyi Kaleciler

Dünyadaki

sizin takımınızda olabilir. Ama iki direk arasında iyi bir kaleciniz yoksa attığınız gollerin çok da büyük bir önemi kalmaz. Adrian’ın geçtiğimiz sene veya Karius’un bir önceki sene

’da yaşadıkları, tezi doğru anlatmak için en makul örnekler olabilir. Kendi takımınızda bu felaketleri önlemek için

’in en iyi kaleciler listesine davetlisiniz.