FIFA 21'deki En İyi 10 Orta Saha Oyuncusu

Orta saha her takımın en önemli bölgelerinden biri. Savunmaya yardım edip hücumu beslemekle görevli bu oyuncular aynı zamanda oyunun tansiyonunu da ellerinde bulunduruyorlar. Teknik açıdan en yetenekli isimler bu bölgede yer bulsa da FIFA 21 defansif özellikleri öne çıkan oyunculara daha fazla önem vermiş. İşte FIFA 21'deki en iyi orta saha oyuncuları.

1. Kevin De Bruyne, Manchester City, 91

Kevin De Bruyne in FIFA © EA Sports

Listenin en başında Profesyonel Futbolcular Birliği'nin yılı oyuncusu seçtiği Kevin De Bruyne var. KDB oyundaki en iyi pasör ve aynı zamanda en iyi orta saha oyuncusu. Premier Lig'de geçen sezon yaptığı 20 asistin ardında bu durum elbette şaşırtıcı değil.

2. Casemiro, Real Madrid, 89

Casemiro © EA Sports

Real Madrid'in yorulmaz orta saha oyuncusu FIFA 21'de takımının en iyisi olarak göze çarpıyor. Çok gösterişli yeteneklere sahip olmayabilir ancak saha içinde takımın tüm yükünü başarıyla çekiyor. FIFA 21 de onun bu özelliğini mükafatlandırmış ve onu oyunun en iyi ikinci orta saha oyuncusu olarak konumlandırmış.

3. Joshua Kimmich, Bayern Munich, 88

Joshua Kimmich © EA Sports

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih kadrosunu sayarken aklınıza gelecek ilk isim onunki olmayabilir fakat Joshua Kimmich ne kadar değerli olduğunu sahada defalarca kanıtladı. Teknik kapasitesinin Casemiro'dan daha iyi olduğu söylenebilir ama o da diğer oyuncuların yapmak istemediği işlerin altından başarıyla kalkmasıyla öne çıkıyor.

4. Toni Kroos, Real Madrid, 88

Toni Kroos ist immer für ein Tor gut © EA

Kroos, Real Madrid'in işlemesini sağlayan unsurlardan bir diğeri. Oyundaki en iyi ikinci pasör olması da tesadüf değil. 54 rating'lik hızı biraz düşün kalabilir ancak diğer özellikleri pozisyonuna göre ortalamanın hayli üzerinde. Pekala doğru takımda doğru oyuncu olabilir.

5. N’Golo Kante, Chelsea, 88

N'Golo Kante © EA Sports

Kante futbol sahalarının en popüler oyuncularından biri. Bulaşıcı gülümsemesi ve ele avuca sığmaz yapısı sayesinde pek çok futbol tutkununun beğenisini kazanmış durumda. Elbette saha içindeki performansı da bu duruma katkı sağlıyor. Savunma ve fiziksel özellikleri öne çıkan oyuncu FIFA 21 de her takımın ihtiyaçlarını giderebilecek seviyede.

6. Luka Modric, Real Madrid, 87

Luka Modrić © EA Sports

Modric'le Real Madrid'in orta saha üçlüsünü tamamlayabiliriz. Kroos'a oranla daha hızlı ve adam geçme özellikleri de daha iyi. Öte yandan fiziksel özellikleri ve pas yeteneği ise daha düşük. Ancak yine de 89 pas rating'iyle oyunun en iyi pasörlerinden biri.

7. Bruno Fernandes, Manchester United, 87

Manchester United'ın Ocak ayında transfer ettiği Bruno Fernandes, çok uzun zamandır Old Trafford'un gördüğü en önemli transferlerden biri. FIFA 21 de bu durumun farkında olsa gerek 87 rating'le oyunun en iyi orta saha oyuncuları arasında ona da yer vermiş.

8. Fabinho, Liverpool, 87

Liverpool FIFA 21 © EA Sports

Liverpool orta sahası takımın en zayıf olduğu bölge gibi görünse de oradaki üç oyuncu da oldukça önemli işlere imza atıyor. Fabinho ise FIFA 21'e göre üçlünün en değerlisi. 85 savunma, 83 fizik, 79 pas ve 77 dribbling rating'leriyle Liverpool orta sahasının yılmaz savunucusu.

9. Sergio Busquets, Barcelona, 87

Barcelona'nın emektar oyuncusu yine en iyi orta saha oyuncuları listesine girmeyi başardı. FIFA 21'de pas, dribbling ve savunma özellikleri 80'in üzerinde olan oyuncunun fiziksel özelliği ise 77 ratin olarak göze çarpıyor.

10. Jadon Sancho, Borussia Dortmund, 87

Dortmund © Reuters