FIFA 21'in En İyi Taktikleri

FIFA 21'de başarılı olmak için doğru oyuncuları bir araya getirmek elbette çok büyük bir rol oynuyor. Sağlam bir kaleci , güven veren bir savunma , yetenekli bir orta saha ve yaratıcı bir forvet hattı... Ancak oyuncuların ne kadar iyi olursa olsun, oyun stili, takımın kimyası ve sahadaki diziliş, zafere giden yolda belirleyici oluyor. O zaman şimdi FIFA 21'de seni başarıya taşıyabilecek taktiklere birlikte göz atalım.

1. 4-2-2-2

4-2-2-2 dizilişi FIFA 21'de de popülerliğini koruyacak © EA

FIFA 20'in muhtemelen en popüler dizilişi olan 4-2-2-2, bu popülerliğini serinin yeni oyununa da taşıyacak gibi görünüyor. Dört savunma oyuncusu ve iki defansif orta saha ile rakip ataklar karşısında oldukça sağlam bir görüntü veren formasyon, Hızlı kanat oyuncuları ve hareketli forvetlerle hücum hattında da efektif olmayı başarıyor. Bekler de hücuma katıldığında ise rakip takımın güç anlar yaşaması kaçınılmaz oluyor.

Artılar

Son derece dengeli bir diziliş

Çok sayıda hücum seçeneği

Eksiler

Topa sahip olup oyunun hakimiyetini ele geçirmek bir sorun

yavaş hücum oyuncularıyla efektif değil

2. 4-2-3-1 (Dar)

4-2-3-1'le orta sahaya hakim olabilirsin © EA

Bir başka sevilen diziliş ise 4-2-3-1 (dar). Birçoğu gibi bu dizilişi kullanmanın da avantaj ve dezavantajları var. Örneğin kanat bekler için pek kullanılışlı değil. Ancak bu formasyonla oyunu sahanın ortasına yönlendirerek beklerin baskıyı beklerin üzerinden almak pek ala mümkün. Dahası beklerin daha az hücuma çıkması da arkalarında boşluklar bırakmayacakları anlamına geliyor.

Artılar

Orta sahada kontrolü ele geçirmeni sağlar

Hücum oyuncuları topla daha fazla oynayabilir

Eksiler

Savunma ağırlıklı bir maçta tek forvet fayda sağlamayabilir

Bekler ileri çıkarsa alanı kapatacak bir alternatif yok

3. 4-3-3 (Dar)

En çok tercih edilen dar formasyonlardan biri 4-3-3 © EA

FIFA 20'de neredeyse herkes "dar" formasyonlara ilgi gösterdi. Dolayısıyla 4-3-3 de sık kullanılan dizilişlerden biriydi. Orta sahada topu efektif kullanmaya dayalı olan bu dizilişte ilerdeki üçlünün de oldukça hızlı oyunculardan oluşması gerekiyor. Bu sezon kanatlar üzerinden geliştirilen geniş oyun planlarının biraz daha fazla kullanılacağı düşünülürse karşı ataklarda zaaflar vermek mümkün.

Artılar

İleri uçta geniş alanlar bulmak mümkün

Orta sahada kontrol sağlamak mümkün

Eksiler

Kontrataklara karşı savunmasız

İçeri kat edebilen ve orta yapabilen hızlı kanatlara ihtiyaç duyuluyor

4. 3-4-1-2

3-4-1-2 ile baskın var baskın! © EA

Bütün üçlü savunma dizilişleri hücum ağırlıklı değil ancak bu kesinlikle öyle. Oyunun muhtemelen en iyi kontratak taktiğinde iki forvet oyuncusu ve bir de ofansif orta saha oyuncusu bulunuyor. Kenarlarda ise hücumu sürekli olarak besleyecek destek kuvvetleri yer alıyor. öndeki üç oyuncunla sürekli olarak kontratak fırsatları arayabilirsin ancak kenar oyuncularının bir gözlerinin arkayı kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca savunma üçlüsü de alanları hızlıca kapatacak kadar hareketli olmalı.

Artılar

Müthiş bir kontratak dizilişi

İlerideki iki forvet oyunu rakip alana taşımayı kolaylaştırıyor

Eksiler

Hızlı savunma oyuncuları ve çok yönlü kanat oyuncuların yoksa işe yaramaz

Kontrataklara maruz kalmaya da müsait

5. 3-1-4-2

Dengeli bir diziliş için 3-1-4-2 © EA

Bir önceki dizilişin ofansif orta saha yerine, defansif orta sahalı versiyonu. Savunma üzerindeki baskıyı azaltarak işin yaratıcılık kısmını biraz kanatlara bırakıyor. Kontratak oyunu için biçilmiş kaftan. Bu sene kanat organizasyonları üzerinden düzenlenecek hücum organizasyonlarının popülerleşeceğini düşünürsek biraz daha ofansif görünen kuzeninin yerini alabilir.

Artılar

Takımın yapacağı kontrataklarda daha dengeli

Orta sahanın göbeğinde oldukça güçlü

Eksiler

Kanat oyuncularının dayanıklılığı yüksek olmalı

Geniş alanlarda savunma zaafları yaratabilir

6. 4-1-2-1-2 (Geniş)

4-1-2-1-2 bu sezonun ilgi çeken seçeneklerinden biri © EA

Geçen sezon dar formasyonlar revaçtayken bu sezon rüzgar biraz tersine dönebilir. Bu durumda eğer iyi orta yapabilen kanat oyuncuların ve hava toplarında etkili forvetlerin varsa, 4-1-2-1-2'nin geniş versiyonu aradığın taktik olabilir.

Artılar

Geniş alan, yapılan ortalara dayalı oyun

Sabit geri dörtlü defansif anlamda güvenli

Eksiler

Orta sahanın göbeği biraz hırpalanabilir

Rakip takımın uzun boylu stoperleri karşısında etkisiz

7. 5-2-1-2

5-2-1-2... Yani otobüsü şuraya mı park edelim yoksa buraya mı? © EA

Beşli savunma kulağa çok hoş gelmeyebilir ancak epey güven verdiği bir gerçek. Dahası bek oyuncularını hücuma çıkarmana da engel değil. Forvet ikilisi de rakip savunma da kaybolmuyor. Ancak ileride oynayan oyuncuların oldukça çabuk, güçlü ve dayanıklı olması gerekiyor. Onların eforu hücumdaki verimliliği doğrudan etkiliyor.

Artılar

Sağlam savunma

Forvetler markajda boğulmuyor

Eksiler