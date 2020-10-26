FIFA 21'de Tercih Edilmesi Gereken 6 Kariyer Modu Takımı

FIFA 21, uzun zaman sonra kariyer modunda değişiklik görebildiğimiz oyunlardan biri. Yalnızca bu sebepten dolayı bile doğru takımlara yönelmekte fayda var. Oyunda uzun soluklu keyif alabileceğiniz takımları derledik.

Lille

Bu satırlara Lille Türk Gücü esprisi ile kesinlikle başlamayacağız. Ama Fransız ekibini bu listeye alma nedenlerimizden birisi kesinlikle takımdaki üç Türk oyuncunun varlığı. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın sırtladığı Ligue 1 ekibi, şu anda Fransa’nın en formda takımı. Avrupa Ligi ve ligde çok başarılı sonuçlar alan Lille, sahip olduğu genç yıldızlarla birlikte Türk oyuncuların varlığının da ötesine geçerek ek bir seçim opsiyonu daha oluşturuyor. Jo Bamba, Jonathan David, Renato Sanches, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz… Hem genç hem de tanıdık simalarla harmanlanan bir takımda kariyer moduna başlamak kesinlikle yadsınamayacak bir tercih.

Leeds United

FIFA’nın oyuna getirdiği son yeniliklerden birisi de takımların oyun anlayışlarını veri tabanına yüklemek. Yani Manchester City’yi seçtiğiniz zaman sistem takımı otomatik olarak topa sahip olan bir yapıda güncelliyor ya da Liverpool’u seçtiğinizde takımınız baskıcı bir anlayış ile sahada oluyor. İşte tam da bu yüzden Leeds United ile yepyeni bir maceraya atılmak oldukça mantıklı bir tercih. Marcelo Bielsa gibi bir deli-dahi teknik direktörün direktifleri ile bezenmiş ve yetenek açısından da çok bonkör olmayan bir kadro ile 38 haftalık oldukça zorlu bir yolculuğa yelken açmak, gerçekten de cesaret isteyecek bir iş.

Sunderland

Sunderland 'Til I Die izlememiş olan bir futbolsever kaldı mı bilmiyoruz. Eğer kaldıysa, bu belgeseli izleyip de Sunderland ile kariyer modunu açmak için ek bir sebebe ihtiyaç duyacak bir futbolsever var mı onu da bilmiyoruz. Takımın son birkaç senede tepetaklak ilerleyen tercihleri ve art arda üç lig birden düşmesi, halihazırda Sunderland’i çekici bir tercih yaparken, takımın arka planda ne gibi zorluklarla uğraştığına belgeselde en yakından tanık olunca İngiltere’nin kuzeyine kurtarıcı olarak gitmemek için kendinizi zor tutuyorsunuz.

RB Salzburg

Erling Haaland’ın geldiği yerde daha da fazlası var desek, ne dersiniz? Yalnızca bu soru işaretinin bile Red Bull Salzburg’u tercih haline getirmesi muhtemel. Maximilian Wöber, Mohamed Camara, Dominik Szoboszlai, Patson Daka ve Karim-David Adeyemi gibi neredeyse tamamı potansiyel gençlerden oluşan Avusturya ekibi, FIFA’da bu kadar fazla yüksek potansiyele sahip oyuncuyu bulunduran oldukça sayılı takımdan birisi. Bu genç yıldızları birer elmas haline getirme fikri bir kenara, Avusturya Bundesliga gibi yerel sayılabilecek bir ligde oynayıp Salzburg ekibi ile Avrupa’ya yol alabilmek de oldukça iştah açıcı bir hedef.

Schalke 04

Tamam, Schalke’nin durumu kesinlikle Sunderland kadar kötü değil. Ama onların da en kısa zamanda bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğu gerçek. Genç teknik adam Domenico Tedesco önderliğinde hem Bundesliga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde heyecanlandırdıktan sonra son 1,5 sezondur kâbus bir grafik ile yoluna devam eden Gelsenkirchen ekibi, güçlü ve her zaman genç kadrosuna rağmen bir türlü düzlüğe çıkamadı. Önce Sunderland’de olduğu gibi takımın bir kurtarıcıya ihtiyaç duyması, sonra da Lille’de olduğu gibi yerli oyuncuların varlığı Schalke 04’ü komple bir paket olarak tercih köşesinde yukarı sıralara yazıyor.

Milan