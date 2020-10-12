FIFA 21 Kariyer Modu’nun 7 Muhtemel Wonderkid’i

Kariyer Modu’nda yalnızca anı yaşayarak başarılı olmanız mümkün değil. FIFA 21 oynarken elinizi oldukça çabuk tutmalı ve geleceği en kısa sürede planlamalısınız. Peki nasıl mı? ‘Wonderkid’ listemiz başlangıç için yardımcı olabilir…

Takefusa Kubo (19), Villarreal

Listemize, geçen sene de burada kendine yer bulan bir isimle başlayalım. 2019 yazında Japonya’dan Madrid sokaklarına taşınan Takefusa Kubo, Real Madrid’in son senelerdeki – tıpkı Vinicius Junior ve Rodrygo gibi – potansiyel transferlerinden biri. Sıklıkla yetenekli hücum oyuncuları yetiştirmeyi başaran Japonya’nın yeni meyvesi Kubo, hem genç yaş milli takımlarında hem de Japonya’da oynadığı dönemde A takımlara adapte olmayı çok rahat başardı. Geçtiğimiz seneyi Mallorca’da dokuz gole doğrudan katkı yaparak geçirdikten sonra Japon yıldızın bu seneki durağı Villarreal. Bu genç yaşında rekabet merdivenlerini oldukça hızlı çıkan Takefusa, yükselen performansını devam ettirdiği sürece Madrid sokaklarına çok hızlı şekilde dönebilir.

Antony (20), Ajax

Bir oyuncunun potansiyel vadettiğini nasıl anlarsınız? O oyuncunun Ajax forması giymesi, anlamanız için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Son senelerde iyiden iyiye satış misyonuna geri dönen ve son olarak Sergino Dest’i Barcelona’ya, Donny van de Beek’i Manchester United’a satan Hollanda ekibi, bu satışlardan gelen paraları tekrardan gençlere harcamaya devam ediyor. Sao Paulo’dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Antony, ileri uçta pek çok bölgede oynayabilmesine karşın kendisini en rahat hissettiği nokta sağ kanat. Daha şimdiden dört maçta iki gole ulaşan Brezilyalı ‘wonderkid’, FIFA oyuncularının çok sevdiği bir özelliği sonuna kadar kendisinde barındırıyor: Hız ve ivme.

Florian Wirtz (17), Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen son 10 senede birçok futbolcu parlattı, kimi zaman Şampiyonlar Ligi’nde kimi zaman Avrupa Ligi’nde mücadele etti ve Bundesliga’nın dişli takımlarından oldu. Bu süreçte birçok değişken olsa da sabit kalan bir unsur vardı: Ren-Vestfalya ekibi, orta sahada her zaman büyük yıldızlar oynattı ve o oyuncuları çok büyük paralara dünya futboluna kazandırdı. Bu denklemin son ürünü Kai Havertz, Chelsea’nin yolunu tutarken Alman yıldızdan biraz daha geride oynayan Florian Wirtz, ağabeyi gibi önce kendi ligini sonrasında Premier Lig’i domine edebilir… Kim bilir?

Maxence Caqueret (20), Lyon

Eğer Şampiyonlar Ligi’nde Lyon orta sahasına siz de âşık olduysanız, Maxence Caqueret ismi size kesinlikle uzak gelmeyecektir. Pozisyonun ve yaşının getirdiği defektlere rağmen sahip olduğu müthiş soğukkanlılık ve dengesi ile oyunun iki yönünü de mükemmele yakın oynayan Caqueret, orta sahada bu yaşına rağmen her şeyi belirli bir standartın üstünde yapıyor ve potansiyeline bakılırsa bu standardı çok daha yükseğe taşıyabilir. Reaksiyon hızı, çevikliği, dribling kabiliyeti ve FIFA 21’de iyiden iyiye artan dayanıklılığı… Her orta saha için olmazsa olmazlar tek bir isimde.

Maarten Vandevoordt (18), Genk

Potansiyel yıldızları takımda tutmanın en kolay yolu, yedek kaleci tercihinizi genç bir isimden yana kullanmaktır. Emekli olmaya yakın olan kalecinizin kalan kısa yıllarını göz önünde bulundurarak olabildiğince genç bir kaleciyi erken zamanda takıma katmak, pek çok kariyer oyuncusunun başvurduğu yollardan birisidir. Fakat Maarten Vandevoordt, yedek kulübesinde çok da fazla bekleyebilecek bir potansiyel değil. Gelişmeye oldukça açık kaleci özelliklerine ek olarak, gelişmiş refleksleri ve atlama yetenekleri, yedekten gelerek as kaleci olma süresini oldukça azaltabilir. En azından 20 yaşına kadar formül belli: Ucuz bonservis ile takıma erken katıp ilerleyen yıllarda yüksek bedelle satma.

Karim-David Adeyemi (18), Red Bull Salzburg

Pek çok oyuncunun santrfor ya da kanatlarda aradığı ilk özelliğin hız ve ivmelenme olduğundan bahsetmiştik. Öyle ki Karim-David Adeyemi, size bu özellikleri fazlasıyla sunanlardan. Ve son zamanlarda iyi bir golcünün çıktığı bir altyapıdan geliyor (Muhtemelen adını duymuşsunuzdur, ilk harfi H). Ancak Adeyemi, yalnızca hızı ile etkili olup son toplarda çok etkisiz kalan alışılmış kanat oyuncularından değil. Çevikliği, hızlı karar verme kapasitesi ve dramatik zıplama yetenekleri ile kadronuzda kesinlikle barındırmanız gerekenlerden. Hele de son dakikalarda patlayıcı gücü ile yaratabileceklerini düşününce…

Yusuf Demir (17), Rapid Wien