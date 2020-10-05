FIFA 21'e Hazır Olmak İçin Bilmen Gereken Her Şey

FIFA 21’in çıkmasına bir aydan az bir süre var. Bu kısa sürede hazırlanmanız için ihtiyacınız olan hemen her şeyi oluşturduk… FIFA’nın merakla beklenen yeni

9 Ekim’de, Google Stadia, Nintendo Switch, PC, PS4, ve Xbox One gibi birçok farklı

konsolunda kendine yer bulacak.