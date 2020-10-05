FIFA 21'e Hazır Olmak İçin Bilmen Gereken Her Şey
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EA’in her sene rekorlar kıran futbol oyununu 1 Ekim itibarıyla piyasaya sunduğunu düşününce, oyun hakkında bilgilenmek için bugünler en doğru zaman…
itibarıyla yayında
Merak etmeyin, serinin yeni meyvesi elbette yeni jenerasyon konsollarda da çıkacak ancak PS5 ve Xbox Series X için tarihler daha netleşmiş değil. Şu an eski jenerasyon konsollara sahip olup ve oyunu eski konsolları için satın alan oyuncular, yeni jenerasyon konsola geçtikleri takdirde ek ücret ödemeden yeni nesilde oyunlarını keyifle oynayabilecek: “FIFA 21 için Sony ve Microsoft ile iş birliği yaparak Çifte Hak sistemini hayata geçiriyoruz. Böylelikle konsolunuzu güncellediğinizde aynı oyunu iki kez alma zorunluluğunuz olmayacak. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken tek nokta, disksiz konsollar için yükseltmenin dijital bir hak gerektirdiği.”
FIFA 21 ve çapraz oynama
Her ne kadar EA ‘Farklı konsollarda oynayan oyuncuları aynı maçlarda birleştirebilmek kurumun uzun süreli hedefi’ dese de bu konuda hâlâ bir gelişme yaşanmadı.
Ancak oyun geliştiricileri, ‘Sene içerisinde gelebilecek güncellemeleri yakından takip edin’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Yoksa?
FIFA 21 sürümleri ve içindekiler
Lansman sırasında FIFA 21'in üç farklı sürümü olacağı açıklandı: FIFA 21 Standard Sürüm, FIFA 21 Champion's Sürüm ve FIFA 21 Ultimate Sürüm.
FIFA 21 Standart Sürüm
- En fazla 3 tane FUT 21 Nadir Altın Paketi (3 hafta boyunca haftada bir paket)
- 1 adet Kapak Yıldızı Kiralama FUT Öğesi (5 FUT maçı için)
- 1 FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Öğesi (3 FUT maçı için 3 oyuncu öğesinden 1'ini seçme şansı)
- Özel Sürüm FUT formaları ve stadyum öğeleri
FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü
- 3 gün Erken Erişim (6 Ekim'den itibaren oynama imkânı)
- 12 adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi (12 hafta boyunca haftada bir adet)
- 1 adet Kapak Yıldızı Kiralama FUT Öğesi (5 FUT maçı için)
- Kariyer Modu için Yerli Yetenek (Birinci sınıf potansiyele sahip yerel genç)
- 1 FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Öğesi (3 FUT maçı için 3 oyuncu öğesinden 1'ini seçme şansı)
- Özel Sürüm FUT formaları ve stadyum öğeleri
FIFA 21 Ultimate Sürümü (14 Ağustos'tan sonra ön sipariş verme hakkı)
- 3 gün Erken Erişim (6 Ekim'den itibaren oynama imkânı)
- Kariyer Modu için Yerli Yetenek (Birinci sınıf potansiyele sahip yerel genç)
- 24 adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi (12 hafta boyunca haftada iki adet)
- 1 adet Kapak Yıldızı Kiralama FUT Öğesi (5 FUT maçı için)
- 1 FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Öğesi (3 FUT maçı için 3 oyuncu öğesinden 1'ini seçme şansı)
- Özel Sürüm FUT formaları ve stadyum öğeleri
Resmi FIFA 21 fragmanları
FIFA 21 İlk 100 sıralaması
Oyunun en iyi ilk 100 oyuncuları belirlendi. Oyunun en iyi ilk ikisi kimseye sürpriz gelmese de Neymar’ın Robert Lewandowski ve Kevin De Bruyne’nin beşinci sıraya kadar gerilemesi şaşırtıcı gelebilir. Daha şaşırtıcı bir şey isterseniz, bir dönemin en pahalı oyuncusu Gareth Bale ilk 100’ün tamamen dışına çıktı.
FIFA 21 için kafanızda en iyileri seçerek bir kadro yaratmayı düşünüyorsanız, Redbull'un en iyi forvetler, en iyi kaleciler ve bugünkü en iyi orta saha oyuncuları için önerileri tam size göre.
FIFA 21’in getirdiği yeni özellikler
EA, heyecan verici şekilde yepyeni özellikler beklediğimiz oyunu sunarken her sene zor anlar yaşıyor. Bu bir gerçek.
FIFA 21, size "1’e 1’lerde yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanızı sağlayan yenilenmiş Dribling sistemini sunuyor. Yeni çevikleşmiş sistemle savunmacıları geçmek için daha hızlanmış ayak hareketi ve daha duyarlı yakın kontrol becerilerini kullanabilirsiniz.
Pozisyon alma son oyunla birlikte gelişen ögelerden birisi. EA, bu gelişmeyi şu sözlerle açıklıyor: ‘FIFA 21’de oyuncuların yapay zekâları pozisyon alma konusunda çok gelişti. Artık oyuncular doğru zamanda doğru yerde olabilmek için farkındalıklarını çok daha fazla ilerletmiş konumdalar. Birinci sınıf forvetlerin defans oyuncusu ile aynı hizada koştuğuna, yaratıcı oyun kurucuların topla oynamak için alan yarattıklarına ve orta saha oyuncularının alan ve zaman anlayışlarına daha iyi uyum sağlayarak gerçek zamanlı şekilde boşlukları daha iyi kapattıklarına şahit olacaksınız.’
Oyuncular yeni oyunla birlikte futbolculardan daha yaratıcı koşular, daha yaratıcı paslar, daha doğal gözüken bir çarpışma mekanizması, daha hızlı cevap verebilirlik gibi futbolun temel noktalarında gelişme görebilirler.
EA, bu hızlı yanıt verme sürelerinin özellikle yeni nesil konsollarda kendini çok daha rahat gösterebileceğinin altını çizdi: ‘PlayStation 5’in yeni kumandası ve DualSense özelliği sayesinde şutları, pasları, kurtarışları ve müdahaleleri çok daha gerçekçi şekilde hissedeceksiniz.’
Ayrıca, yeni nesil oyuncular için "eşi görülmemiş" oyun öncesi sinematikler ile bir son dakika galibiyetinin patlayıcı tutkusunu veya oyunu kesinleştiren bir golü daha yakından hissetmenizi sağlayan yeni, bağlamsal yedek kulübesi ve taraftar veya oyuncu tepkileri de olacak.
Kariyer modu
FIFA 21’de kariyer modunun yeni değişiklikler getirdiği gerçek. Artık bir maçı istediğiniz gibi simüle edebilme şansına sahipsiniz. Maçı ya tamamen bilgisayarın oynamasını sağlayabilir ya da keyfinize göre belirli bir dakikada oyuna dahil olabilirsiniz.
Bir başka değişiklik ise oyuncuların farklı mevkilerde oynamasını ve alışkanlık kazanmasını sağlayan gelişim mekanizması. Bu mekanizma ile oyuncuların gelişimi gerçek hayattaki gibi daha gerçekçi olacak ve oyuncular farklı mevkilerin gerekliliklerini beceri olarak edinebilecek.
Enteresan özelliklerden bir diğeri ise Maç Keskinliği. Yenilenmiş Aktif Eğitim Sistemi ile güçlendirilebilen Maç Keskinliği, oyuncularınızın maç sırasındaki en önemli anlarda yüksek performans gösterme olasılığının ne kadar olduğunu gösterecek. Bu anlardan kazandığınız keskinlikler sayesinde santrforunuz yakaladığı büyük fırsatları gol veya savunma oyuncunuzun daha keskin müdahale yapmasını sağlamak için antrenman sahasında çalışma fırsatı yakalayacaksınız.
Ayrıca yeni takvim, oyun esnasında kendini teknik adam gibi hissetmek isteyenler için bire bir. Gelişmiş takvim sayesinde takımınız aktivite yönetimi tamamen size geçecek ve oyuncularınızın ne zaman dinleneceğine ve ne zaman antrenman yapacağına siz karar verecek ve fitness seviyelerini siz belirleyeceksiniz.
Saha dışındaki özelliklere ek olarak saha içinde de birkaç değişiklik mevcut. Yapay zekâ artık maçlarda çok daha gelişmiş ve oyun karakterlerine sahip olacak. Böylece artık rakipleriniz nerede konumlanması gerektiğini, nerede şut atması ve nerede müdahale etmesi gerektiğine dair çok daha bilgili.
Transferlere gelince mi? EA, gelişmiş transfer gerçekçiliğini bu sene oldukça ön planda tutarak hem sizin hem de yapay zekâ tarafından kontrol edilen takımların alabileceği ve alamayacağı oyuncuları filtrelemeye gidiyor. Bu sayede sistem hem size hem de rakibinize yalnızca alabileceği ve alamayacağı oyuncuları sunacak.
EA'nın hayranlarının en sevdiği futbol serisinin son oyunu, 9 Ekim 2020'de Google Stadia, Nintendo Switch, PC, PS4 ve Xbox One'da sevdikleriyle buluşacak.