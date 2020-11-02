FIFA 21 Kariyer Modunda Uygun Ama Bir O Kadar Bitirici 5 Santrfor

FIFA’nın oynanabilirlik ile yaşadığı en büyük sorunların başında hızlı oyuncuların yarattığı marjinal farklardan bahsetmiştik. Fakat son model FIFA, oyunda bu farkı şu an için minimize etmişe benziyor. Biz de bu fark sebebiyle yıllardır geri kalan kale önü santrforlarını derlemenin uygun olacağını düşündük. Hem de cebinizi düşünerek…

Serdar Dursun, 72, €2.4M

Listemizi son iki sezonunu Darmstadt’ta çok formda şekilde geçiren Serdar Dursun ile açıyoruz. Geçtiğimiz sene 34 maçın 22’sine doğrudan etki yapan Serdar, oyundaki hız dengelerinin normale dönmesi ile birlikte değerlenen forvetlerden biri. 1,90’lık boyunun sağladığı hava topu ve fiziksel üstünlük avantajlarının yanı sıra, kale önünde de golü koklamakta Bundesliga 2’nin en iyilerinden. Serdar, 80’lik bitiricilik yeteneği ile özellikle alt liglerde kariyer moduna başlamış oyuncuların kesinlikle transfer listesinde olması gereken bir isim.

Robert Beric, 75, €5.5M

Nemanja Nikolic, Carlos Vela ve Josef Martinez… MLS, son yıllarda çıkarttığı veya yeniden hayat verdiği golcülerle liginin popülerliğini fazlasıyla arttırdı. Robert Beric, şu ana kadar ligin potansiyel gol kralına yakın performanslar göstermedi. Fakat Sloven yıldızın zirveyi zorlamaması için hiçbir neden de yok. 2020 yılında 18 maçta 10 gole doğrudan etki yapan Beric, tıpkı Serdar gibi hem hava toplarında hem de stoperlerle mücadelelerde oldukça iddialı. 82’lik pozisyon alma becerisi ve 81’lik bitiricilik reyting’i ile 29 yaşındaki forvet, tam olarak kadrosunda ‘hedef adam’ olmadan yapamayanlar için...

Burak Yılmaz, 78, €7M

35 yaşında Ligue 1’in en iddialı üç takımından birisine gitmesi, Burak Yılmaz adına çok fazla şey anlatıyor. Ceza sahası içinde hemen her yeriyle hemen her yerden rahatlıkla gol atabilen Burak, bu özelliklerini FIFA 21’e de taşımayı başarmış durumda. 85’lik şut gücü, 82’lik bitiricilik kabiliyeti ve 86’lık pozisyon alma yeteneği onun bu listenin neden en tuzlu oyuncusu olduğunu çok iyi özetliyor. Tabii, gelecek planları kurduğunuz bir kadro yapısında 35 yaşındaki bir oyuncuya €6-8M vermek ne kadar mantıklı, size kalmış…

Leonardo Pavoletti, 75, €4.8M

Eğer Napoli bir santrforu transfer ediyorsa, o santrfor iyidir. Yıllardır Atletico Madrid adına kurulan bu tek taraflı mantık koşulu, son yıllarda Avrupa futboluna tekrar kazandırdığı isimlerden sonra Napoli hücumcuları için de geçerlilik kazandı. 2017 Ocak’ta Genoa’dan Napoli’ye transfer olan ancak Batı İtalya’da tutunamayıp aynı yaz Cagliari’ye giden Pavoletti, İtalyanların tipik ceza sahası içi golcülerinden biri. Elbette Luca Toni veya Alberto Gilardino kadar golü koklayamasa da 31 yaşındaki golcünün koku kabiliyetleri fazlasıyla yerinde. 80’lik volelerine ek olarak 93’lük kafa topu hakimiyeti, Leonardo’nun ne kadar komple bir santrfor olduğunun göstergesi.

Troy Deeney, 76, €6M