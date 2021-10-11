FIFA 22'nin En İyi Oyuncuları

Bir Oyun Daha
Futbol severlerin merakla beklediği FIFA 22 nihayet piyasaya sürüldü. Oyunun çıkışıyla beraber tüm futbolcuların reyting değerleri de su yüzüne çıktı. Oyuncu reytingleri özellikle Ultimate Team için büyük önem arz ediyor çünkü futbolcu kartlarının değerlerini belirliyor.
FIFA 22’deki futbolcu reytingleri her zaman için tartışmaya açık olmuştu. Kimileri bazı futbolculara fazla değer biçildiğini, kimileri de bazı futbolcuların haklarının yendiğini düşünürler. FIFA 22’de reytingleri itibariyle en iyi oyuncuları aşağıda görebilirsin.
FIFA 22 Oyuncu Reytingleri
Electronic Arts oyun çıkmadan önce ilk reytingleri açıklamaya başlamıştı. Bu açıklamada en iyi oyuncular yüksekten düşüğe doğru sıralanırken, bu sayfada ise dört büyük ligden yüksek reytinge sahip birçok oyuncuya yer verdik. Bunun yanı sıra Isopowerr'a da reytingler hakkındaki fikrini sormayı ihmal etmedik.
Genel olarak oyuncu reytingleri güzel bu sene, çok fazla abartılan veya reytingi hak ettiğinin altında olan bir oyuncu dikkatimi çekmedi pek. Sadece Casemiro’nun 89 reytingi biraz fazla ve ikon kartlardan Rooney’nin daha yüksek olmasını beklerdim.
01
FIFA 22 En İyi 10 Oyuncu
FIFA 22 her yıl olduğu gibi bu yılda piyasaya sürüldü ve oyuncuların belki de en çok merak ettiği şeylerden biri en iyi oyuncuların hangileri olduğu. Biz de şu anda oyundaki en iyi 10 oyuncunun kısa bir listesini yaptık. Bu liste sayesinde, Ultimate Team’inize hangi oyuncuların alıp almayacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Listedeki isimler, uzun zamandır futbol dünyasında olan, tanıdığımız ve bildiğimiz oyunculardan oluşmaktadır.
- Lionel Messi (Paris Saint-Germain FC) 93
- Robert Lewandowski (FC Bayern München) 92
- Cristiano Ronaldo (Manchester United FC) 91
- Kevin De Bruyne (Manchester City FC) 91
- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain FC) 91
- Neymar Jr. (Paris Saint-Germain FC) 91
- Jan Oblak (Atlético Madrid) 91
- Harry Kane (Tottenham Hotspur FC) 90
- N'Golo Kanté (Chelsea FC) 90
- Manuel Neuer (FC Bayern München) 90
02
Isopowerr'ın En İyi 10 Oyuncu Listesi
FIFA 22'deki oyuncu reytinglerine EA Sports karar verse de bu değerler herkes için farklı olabilir. Red Bull sporcusu ve FIFA esporcusu İsmail "Isopowerr" Can Yerinde'den kendi en iyi 10 futbolcu listesini sıralamasını ve oyunculara değer biçmesini istedik. Lionel Messi'nin zirvede yer aldığı liste şöyle:
- Lionel Messi (Paris Saint-Germain FC) 92
- Cristiano Ronaldo (Manchester United FC) 92
- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain FC) 91
- Neymar Jr. (Paris Saint-Germain FC) 90
- Robert Lewandowski (FC Bayern München) 90
- Mohamed Salah (Liverpool FC) 89
- Erling Haaland (Borussia Dortmund) 89
- N'Golo Kanté (Chelsea FC) 89
- Virgil van Dijk (Liverpool FC) 88
- Sadio Mané (Liverpool FC) 88
03
FIFA 22 En İyi Premier League Oyuncuları
Bu yılın bomba transferlerinden biri Premier League’de gerçekleşti. Hangisinin daha iyi olduğu yıllardır tartışılan Cristiano Ronaldo Manchester United’a transfer oldu. Kırmızı şeytanların yıllardır gerçekleşmesini umduğunu mucize nihayet gerçekleşti.
- Cristiano Ronaldo (Manchester United FC) 91
- Kevin De Bruyne (Manchester City FC) 91
- Harry Kane (Tottenham Hotspur FC) 90
- N'Golo Kanté (Chelsea FC) 90
- Mohamed Salah (Liverpool FC) 89
- Virgil van Dijk (Liverpool FC) 89
- Heung-min Son (Tottenham Hotspur FC) 89
- Alisson Becker (Liverpool FC) 89
- Ederson (Manchester City FC) 89
- Sadio Mané (Liverpool FC) 89
- Bruno Fernandes (Manchester United FC) 88
- Romelu Lukaku (Chelsea FC) 88
- Raheem Sterling (Manchester City FC) 88
- Rúben Dias (Manchester City FC) 87
- Andrew Robertson (Liverpool FC) 87
- Jadon Sancho (Manchester United FC) 87
- Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC) 87
- Paul Pogba (Manchester United FC) 87
- Hugo Lloris (Tottenham Hotspur FC) 87
- João Cancelo (Manchester City FC) 86
04
FIFA 22 En İyi Bundesliga Oyuncuları
Oyuncu reytinglerine devam ederken sıradaki lig Almanya’nın Bundesliga ligi. Burada bildiğimiz birçok oyuncu bulunmakta ve listemizde de bu oyuncuların neredeyse tamamı yer alıyor.
- Robert Lewandowski (FC Bayern München) 92
- Manuel Neuer (FC Bayern München) 90
- Joshua Kimmich (FC Bayern München) 89
- Erling Haaland (Borussia Dortmund) 88
- Leon Goretzka (FC Bayern München) 87
- Thomas Müller (FC Bayern München) 87
- Kingsley Coman (FC Bayern München) 86
- Mats Hummers (Borussia Dortmund) 86
- Koen Casteels (VfL Wolfsburg) 86
- Kingsley Coman (FC Bayern München) 86
- Serge Gnabry (FC Bayern München) 85
- Marco Reus (Borussia Dortmund) 85
- Péter Gulácsi (RB Leipzig) 85
- Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) 85
- Marcel Sabitzer (FC Bayern München) 84
- Filip Kostić (Eintracht Frankfurt) 84
- André Silva (RB Leipzig) 84
- Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) 84
- Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) 84
- Leroy Sané (FC Bayern München) 84
- Andrej Kramarić (TSG 1899 Hoffenheim) 83
- Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) 83
- Angeliño (RB Leipzig) 83
- Lucas Hernández (FC Bayern München) 83
- Lukáš Hrádecký (Bayer 04 Leverkusen) 83
- Axel Witsel (Borussia Dortmund) 83
05
FIFA 22 En iyi La Liga Oyuncuları
Cristiano Ronaldo'nun ve Lionel Messi'nin ayrılışı sonrası La Liga büyük kan kaybetti. Avrupa futbolunda dengeleri değiştiren bu transferlere rağmen La Liga'da birbirinden değerli futbolcular top koşturuyor. FIFA 22'de en yüksek reytinge sahip La Liga futbolcusu ise Atlético Madrid'in kalecisi Jan Oblak.
- Jan Oblak (Atlético Madrid) 91
- Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) 90
- Thibaut Courtois (Real Madrid CF) 89
- Karim Benzema (Real Madrid CF) 89
- Luis Suárez (Atlético Madrid) 88
- Casemiro (Real Madrid CF) 89
- Sergio Agüero (FC Barcelona) 87
- Toni Kross (Real Madrid CF) 88
- Frenkie de Jong (FC Barcelona) 87
- Luka Modrić (Real Madrid) 87
- Sergio Busquets (FC Barcelona) 86
- Marcos Llorente (Atlético Madrid) 86
- Gerard Moreno (Villarreal CF) 86
- Jordi Alba (FC Barcelona) 86
- Daniel Parejo (Villarreal CF) 86
- Memphis Depay (FC Barcelona) 85
- Antoine Griezmann (Atlético Madrid) 85
- David Silva (Real Sociedad) 85
- Eden Hazard (Real Madrid CF) 85
- Koke (Atlético Madrid) 85
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 85
- Dani Carvajal (Real Madrid CF) 85
- Alejandro Darío Gómez (Sevilla FC) 85
- David Alaba (Real Madrid CF) 84
06
FIFA 22 En İyi Serie A Oyuncuları
İtalya'da futbolculardan daha dikkat çeken şey, lisansı olmadığı için oyunda farklı isimlere sahip takımlar. FIFA 22'de Juventus FC'yi Piemonte Calcio, SS Lazio'yu Latium ve Atalanta BC'yi Bergamo Calcio olarak görüyoruz. Bu ilginç durumu not düştükten sonra Serie A'daki en iyi oyunculara bir bakalım.
- Paulo Dybala (Piemonte Calcio) 87
- Wojciech Szczęsny (Piemonto Calcio) 87
- Ciro Immobile (Latium) 87
- Lorenzo Insigne (SSC Napoli) 86
- Milan Škriniar (FC Internazionale Milano) 86
- Samir Handanović (FC Internazionale Milano) 86
- Kalidou Koulibaly (SSC Napoli) 86
- Giorgio Chiellini (Piemonte Calcio) 86
- Leonardo Bonucci (Piemonte Calcio) 85
- Stefan de Vrij (FC Internazionale Milano) 85
- Lautaro Martínez (FC Internazionale Milano) 85
- Sergej Milinković-Savić (Latium) 85
- Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio) 85
- Nicolò Barella (FC Internazionale Milano) 84
- Theo Hernandez (AC Milan) 84
- Franck Kessié (Milan) 84
- Marcelo Brozović (FC Internazionale Milano) 84
- Zlatan Ibrahimović (AC Milan) 84
- Mike Maignan (AC Milan) 84
- Luis Alberto Romero (Latium) 84
- Josip Iličić (Bergamo Calcio) 84
- Dries Mertens (SSC Napoli) 84
- Federico Chiesa (Piemonte Calcio) 83
- Edin Džeko (FC Internazionale Milano) 83