FIFA 22'nin En İyi Oyuncuları

FIFA 22’deki futbolcu reytingleri her zaman için tartışmaya açık olmuştu. Kimileri bazı futbolculara fazla değer biçildiğini, kimileri de bazı futbolcuların haklarının yendiğini düşünürler. FIFA 22’de reytingleri itibariyle en iyi oyuncuları aşağıda görebilirsin.

FIFA 22’deki futbolcu reytingleri her zaman için tartışmaya açık olmuştu. Kimileri bazı futbolculara fazla değer biçildiğini, kimileri de bazı futbolcuların haklarının yendiğini düşünürler. FIFA 22’de reytingleri itibariyle en iyi oyuncuları aşağıda görebilirsin.

FIFA 22’deki futbolcu reytingleri her zaman için tartışmaya açık olmuştu. Kimileri bazı futbolculara fazla değer biçildiğini, kimileri de bazı futbolcuların haklarının yendiğini düşünürler. FIFA 22’de reytingleri itibariyle en iyi oyuncuları aşağıda görebilirsin.

Electronic Arts oyun çıkmadan önce ilk reytingleri açıklamaya başlamıştı. Bu açıklamada en iyi oyuncular yüksekten düşüğe doğru sıralanırken, bu sayfada ise dört büyük ligden yüksek reytinge sahip birçok oyuncuya yer verdik. Bunun yanı sıra Isopowerr'a da reytingler hakkındaki fikrini sormayı ihmal etmedik.

Electronic Arts oyun çıkmadan önce ilk reytingleri açıklamaya başlamıştı. Bu açıklamada en iyi oyuncular yüksekten düşüğe doğru sıralanırken, bu sayfada ise dört büyük ligden yüksek reytinge sahip birçok oyuncuya yer verdik. Bunun yanı sıra Isopowerr'a da reytingler hakkındaki fikrini sormayı ihmal etmedik.

Electronic Arts oyun çıkmadan önce ilk reytingleri açıklamaya başlamıştı. Bu açıklamada en iyi oyuncular yüksekten düşüğe doğru sıralanırken, bu sayfada ise dört büyük ligden yüksek reytinge sahip birçok oyuncuya yer verdik. Bunun yanı sıra Isopowerr'a da reytingler hakkındaki fikrini sormayı ihmal etmedik.

Genel olarak oyuncu reytingleri güzel bu sene, çok fazla abartılan veya reytingi hak ettiğinin altında olan bir oyuncu dikkatimi çekmedi pek. Sadece Casemiro’nun 89 reytingi biraz fazla ve ikon kartlardan Rooney’nin daha yüksek olmasını beklerdim.

Genel olarak oyuncu reytingleri güzel bu sene, çok fazla abartılan veya reytingi hak ettiğinin altında olan bir oyuncu dikkatimi çekmedi pek. Sadece Casemiro’nun 89 reytingi biraz fazla ve ikon kartlardan Rooney’nin daha yüksek olmasını beklerdim.

Genel olarak oyuncu reytingleri güzel bu sene, çok fazla abartılan veya reytingi hak ettiğinin altında olan bir oyuncu dikkatimi çekmedi pek. Sadece Casemiro’nun 89 reytingi biraz fazla ve ikon kartlardan Rooney’nin daha yüksek olmasını beklerdim.