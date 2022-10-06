FIFA 23 Hakkında Bilmen Gerekenler

Futbol severlerin oyun dünyasındaki bir numaralı buluşma adresi FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 23 çıktı. Her yıl yeni teknolojiler ile kendini geliştiren seri, son kez "FIFA" ismiyle oyuncuların karşısında. Gelecek sezondan itibaren " EA Sports FC " ismini alacak serisinin son oyununa dair bilmen gereken temel bilgileri, yenilikleri ve İsmail Can "Isopowerr" Yerinde , Ege Arseven, Tuna Yurdakul üçlüsünün oyuna dair değerlendirmelerini bu sayfada bulacaksın.

FIFA 23'teki yenilikler

İlk olarak FIFA 23’ün yeniliklerini sıralayalım. Kadınlar futbolunun en önemli liglerinden ikisi (İngiltere ve Fransa) oyunda kendine yer bulmuş. Üstelik HyperMotion2 sayesinde kadın futboluna özel ve gerçekçi animasyonlar oyuna dahil edilmiş. Çeşitli geliştirmeler içeren Kariyer Modu’nun en dikkat çekici yeniliği Oynanabilir Önemli Anlar . Bu sistemde takım güçlerine göre maça dair önemli anlar hazırlanıyor ve bu anlarda kontrol oyuncuya veriliyor. Bir diğer önemli başlık Dünya Kupası ki detayları yazının devamında bulacaksın.

İsmail Can "Isopowerr" Yerinde © Red Bull Content Pool Geçen seneki oyuna göre top sürmek çok daha zor ve etkisiz, oyun daha ağır ve hem savunma hem de hücum geçen seneye göre daha zor. Eksiler top sürme, defanstan rakibin önüne düşen toplar ve kaleciler, artılar ise havadan ara paslar, yeni eklenen ayak dışı şutlar ve oyuncuların koşu tipleri olarak sıralanabilir. İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde

FIFA 23 oynanış detayları

FIFA 23’ü oynamaya başlar başlamaz dikkat çeken ilk şey oyun hızının geçen yıla kıyasla düşmüş olması. Her ne kadar oyun hızı yavaşlasa da sonraki hamleleri düşünmek için daha fazla zaman ortaya çıkmıyor. Yine akıcı ve verimli oynamak gerekiyor ki yeni yapıda pas oyununu sevenler karlı çıkabilirler. Kısacası top sürmekten ziyade pas yapmaya yönelmek daha faydalı oluyor. Öte yandan top sürme konusunda yapılan güncellemeler sonucunda top sürme yeteneği yüksek olan futbolcular çok daha rahat ve keskin yön değiştirebiliyorlar.

Bu yıl ön plana çıkan başlıklardan biri AcceleRATE . Normalde hızlı koşu için futbolcuların hızlanma ve sprint hızı değerlerine bakılır. FIFA 23’te ise hızlanma sistemi için üç futbolcu tipi belirlenmiş; patlayıcı, kontrollü, mesafeli. Patlayıcı yapıdaki futbolcular daha çevikler ve bir anda hızlanabiliyorlar. Kontrollü yapıdaki futbolcuların hızlanma süreleri devamlılık gösteriyor. Mesafeli yapıdaki futbolcular ise fiziksel açıdan güçlüler ve kısa mesafede çok çabuk hız kazanamasalar da çok daha uzun mesafede etkili oluyorlar.

Hücum tarafındaki yeniliklerden biri Sert Şut (Power Shot) mekaniği. Alınan riski aynı ölçüde ödüllendiren bu yeni mekanik, daha hassas bir yönlendirme gerektirse de çok güçlü şutların ortaya çıkmasını sağlıyor. Sert Şut için ilk önce L1+R1/LB+RB tuşlarına ve ardından şut tuşuna basılı tutmak gerekiyor. Bu sırada kamera şutu atacak futbolcuya yaklaşıyor ve tuşu doğru zamanda bırakmak -özellikle de uzaktan- etkili vuruşlar ortaya çıkarıyor. Sert Şut sırasında topun gideceği yön tamamen oyuncu tarafından belirleniyor.

Biraz da savunmadan bahsedelim. FIFA 23’ün birçok yeniliği hücumu çeşitlendirmeye yönelik olsa da savunma tarafında da bazı geliştirmeler mevcut. Oyuna bu yıl eklenen Sert/Uzaklaştıran Kayarak Müdahale özelliği ile hücum eden oyuncunun ayağındaki topa müdahale edildiğinde top olabildiğince uzağa gönderiliyor. Öte yandan yeni animasyonlardan savunma oyuncuları da nasibini almış durumdalar ve böylece farklı animasyonlar eşliğinde topa müdahale etme şansı yakalanmış. Yine de genel anlamda savunma yapmanın zor olduğu söylenebilir.

Red Bull Arena'da Red Bull derbisi © Electronic Arts

FUT Esports 'un FIFA oyuncularından Ege Arseven 'in oyunla ilgili görüşleri şöyle: "Genel olarak oyunun çok daha yavaşladığını söyleyebilirim. Özellikle pas oyunu üzerine sistem kuran insanların bayağı keyifle oynayacağı bir yapı söz konusu. Ayak dışıyla gol atmak gerçekten çok keyifli ama biraz fazla avantajlı. Kaleciler ise çok bir varlık gösteremiyorlar. FIFA 22’den tamamen farklı bir oyun var elimizde, adapte olmaya çalışmak şu an için keyif veriyor. Paket şansım içinse aynısını söyleyemeyeceğim!"

FIFA 23 ve HyperMotion2 teknolojisi

FIFA 23’ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri, FIFA 22’de yer alan HyperMotion teknolojisinin geliştirilmiş hali HyperMotion2 . Yapımcılar oynanışı daha gerçekçi hale getirmek için 11’e 11 maçlar sırasında milyonlarca kareden oluşan kayıtlar alıp 6 binden fazla animasyon oluşturmuşlar. Bunların oyuna aktarılması sonrasında hem erkek hem de kadın futboluna dair daha gerçekçi görüntüler ortaya çıkması sağlanmış. Özellikle top sürme ve hızlanma gibi durumlarda gerçeğe en yakın görüntünün yakalanmış olması seyir zevkini artırmış.

RB Leipzig'in yıldızı Christopher Nkunku © Electronic Arts

FIFA 23 Ultimate Team

FIFA’nın en popüler içeriği, belki de seriyi ayakta tutan kısım Ultimate Team tabii ki. Oyuncuların diledikleri kadroları kurup yeşil sahada boy gösterebildiği Ultimate Team, oyunculara farklı mücadeleler sunuyor. Division Rivals, FUT Champions, FUT Ortak ve Squad Battles gibi seçenekler sayesinde hem tek başına hem de arkadaşınla beraber rekabete girmen mümkün.

Ultimate Team’in kimya sistemi bu yıl elden geçirilmiş durumda. Bunun başlıca sebebi ise kadro kurma sürecinde oyunculara daha fazla esneklik sunulmak istenmesi. İçerikte futbol dünyasındaki olayları temel alan FUT Anları ve ödül peşinde koşulan FUT Kampanyaları gibi bölümler yer alıyor. Büyük resme bakıldığında ise hedef bu sezon da aynı; en iyi kadroyu kurup rakipsiz olmak!

FIFA 23'ü FIFA 22'ye göre biraz daha gerçekçi buldum. Oyun dinamikleri olsun, pas dinamikleri olsun, özellikle koşu dinamikleri olsun, FIFA 22'ye nazaran biraz daha gerçekçi. Tuna Yurdakul, FUT Esports

FIFA 23 Kariyer Modu

Kariyer Modu’na başlarken yeni bir teknik direktör ya da yeni bir futbolcu oluşturmanın yanına üçüncü bir seçenek eklenmiş FIFA 23’te. Yeni Teknik Direktör Oluştur’un hemen üstünde yer alan Gerçek Teknik Direktör Olarak Oyna ’yı seçerek an itibariyle görevdeki teknik direktörlerden birini seçmek mümkün. Dahası, teknik direktör seçiminden sonra takım değişikliği yapılabiliyor, örnek vermek gerekirse Pep Guardiola ile Ajax’ın başına geçilebiliyor.

Oyuncu kariyeri kısmında yine gerçek futbolculardan birinin yerine geçilebiliyor. Bu kısımdaki yeniliklerden biri de oyuna kişilik sisteminin eklenmiş olması. Kontrol edilen oyuncu Başına Buyruk, Yürekli ve Virtüöz olmak üzere üç başlık altında kişilik değerine sahip oluyor. Antrenmanlar, maçlar ve diğer aktiviteler sonrası kazanılan kişilik puanları da futbolcunun reyting değerlerine etki ediyor. Tüm bu etkiler Kişilik menüsünden takip edilebiliyor.

Kariyer yapmanın epey uzun sürdüğü yapıda maçları oynamak yerine simüle etmek bir tercih olabiliyordu. FIFA 23 ile seriye eklenen Önemli Anları Oynat ise bir yandan maçı simüle ederken, diğer yandan hücumdaki ve savunmadaki önemli anlarda kontrolü oyuncuya bırakıyor. Ayrıca Yalnızca Hücum Oynat da sadece hücum aksiyonlarını yönetme şansı veriyor. En dikkat çekici yenilikler bunlarken kalan kısmın büyük ölçüde FIFA 22 ile aynı olduğu söylenebilir.

Red Bull sporcusu Trent Alexander-Arnold'un oyundaki reyting değeri 87 © Electronic Arts

FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol dünyası bu yıl alışılagelmişin dışında bir Dünya Kupası tecrübesine şahitlik edecek. Dört yılda bir yaz aylarında düzenlenmesine alışık olduğumuz FIFA Dünya Kupası, bu yıl Katar’ın ev sahipliği yapacak olması nedeniyle kış mevsimine alındı. Elbette bu radikal değişimde Katar’ın oldukça sıcak olması bir numaralı etken. 21 Kasım ile 18 Aralık arasında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası ’nın yanı sıra 20 Temmuz - 20 Ağustos arasında düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası içeriği de ücretsiz güncellemeler ile oyuna dahil edilecek.

FIFA 23’ün fiyatı nedir?

FIFA 23’ün çıkış yaptığı platformlar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch olarak sıralanıyor. Platformlar arasında fiyat farkı olduğu gibi, farklı sürümlerin fiyatları arasında da fark mevcut. FIFA 23’ün güncel fiyat listesi şu şekilde:

FIFA 23 Standart Sürüm (PC) | 699,99 TL

FIFA 23 Ultimate Edition (PC) | 899,99 TL

FIFA 23 Standart Sürüm (PS4) | 700,00 TL

FIFA 23 Standart Sürüm (PS5) | 800,00 TL

FIFA 23 Ultimate Edition (PS4/PS5) | 1.000,00 TL

FIFA 23 Standart Sürüm (Xbox One) | 700,00 TL

FIFA 23 Standart Sürüm (XSX|S) | 799,99 TL

FIFA 23 Ultimate Edition (XSX|S) | 999,99 TL

FIFA 23 Legacy Edition (Switch) | 39,99$

FIFA 23'te bu tip standart şutlardan ziyade ayak dışı şutlar oldukça etkili © Electronic Arts

FIFA 23 sistem gereksinimleri neler?

FIFA 23 ile beraber serinin PC ve konsol sürümü arasındaki fark ortadan kalkıyor. Geçen yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerinin sahip olduğu teknolojilere PC'de de kavuşan seri, ağırlıklı olarak oynanışa dair geliştirmeler içerse de görsel açıdan çok daha etkileyici görünüyor. Oyunu PC’de oynamak isteyen oyuncuların ihtiyacı olan minimum ve önerilen bileşenleri aşağıda sıraladık.

FIFA 23 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartı

8 GB bellek

100 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

FIFA 23 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 7 2700X işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı

12 GB bellek

100 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi