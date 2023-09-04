Bir Şampiyonluk Hikayesi

İtalya, son Avrupa Şampiyonu olarak yarı finalde rakibimizdi. Oldukça yüksek seviyede başlayan maç, adeta bir voleybol şöleniydi. Mazzanti, iyi gidişatımızı durdurmak için Egonu hamlesini oynamak zorunda kaldı. Dördüncü setin sonuna kadar da işler, İtalyanlar için iyi gidiyor gibi gözüküyordu. Özellikle De Gennaro’nun yokluğunda defans performansıyla onu neredeyse aratmayan Fersino ve oyunun her alanında ağırlığını hissettiren Pietrini ile birlikte İtalya’nın tam final hayali kurduğu noktada bir şeyler değişmeye başladı. Kaptan Eda’nın “‘Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama beni anlayacaklardır. Bunu hissediyorsun. Takım arkadaşlarına baktığında gözlerinden ateş çıkıyorsa kendine ‘Tamamdır, biz bu maçı bırakmıyoruz’ diyorsun.” diye anlattığı o epik geri dönüş, Ebrar’ın kazandığı servis sayısıyla başladı. Daha sonra ise Melissa Vargas sahne aldı ve işler tamamen lehimize döndü. Karar setinde Elif Şahin’in servis turunda farkı 9 sayıya çıkardık ve tarihimizde üçüncü kez finale çıkmayı başardık.

İtalya, son Avrupa Şampiyonu olarak yarı finalde rakibimizdi. Oldukça yüksek seviyede başlayan maç, adeta bir voleybol şöleniydi. Mazzanti, iyi gidişatımızı durdurmak için Egonu hamlesini oynamak zorunda kaldı. Dördüncü setin sonuna kadar da işler, İtalyanlar için iyi gidiyor gibi gözüküyordu. Özellikle De Gennaro’nun yokluğunda defans performansıyla onu neredeyse aratmayan Fersino ve oyunun her alanında ağırlığını hissettiren Pietrini ile birlikte İtalya’nın tam final hayali kurduğu noktada bir şeyler değişmeye başladı. Kaptan Eda’nın “‘Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama beni anlayacaklardır. Bunu hissediyorsun. Takım arkadaşlarına baktığında gözlerinden ateş çıkıyorsa kendine ‘Tamamdır, biz bu maçı bırakmıyoruz’ diyorsun.” diye anlattığı o epik geri dönüş, Ebrar’ın kazandığı servis sayısıyla başladı. Daha sonra ise Melissa Vargas sahne aldı ve işler tamamen lehimize döndü. Karar setinde Elif Şahin’in servis turunda farkı 9 sayıya çıkardık ve tarihimizde üçüncü kez finale çıkmayı başardık.

İtalya, son Avrupa Şampiyonu olarak yarı finalde rakibimizdi. Oldukça yüksek seviyede başlayan maç, adeta bir voleybol şöleniydi. Mazzanti, iyi gidişatımızı durdurmak için Egonu hamlesini oynamak zorunda kaldı. Dördüncü setin sonuna kadar da işler, İtalyanlar için iyi gidiyor gibi gözüküyordu. Özellikle De Gennaro’nun yokluğunda defans performansıyla onu neredeyse aratmayan Fersino ve oyunun her alanında ağırlığını hissettiren Pietrini ile birlikte İtalya’nın tam final hayali kurduğu noktada bir şeyler değişmeye başladı. Kaptan Eda’nın “‘Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama beni anlayacaklardır. Bunu hissediyorsun. Takım arkadaşlarına baktığında gözlerinden ateş çıkıyorsa kendine ‘Tamamdır, biz bu maçı bırakmıyoruz’ diyorsun.” diye anlattığı o epik geri dönüş, Ebrar’ın kazandığı servis sayısıyla başladı. Daha sonra ise Melissa Vargas sahne aldı ve işler tamamen lehimize döndü. Karar setinde Elif Şahin’in servis turunda farkı 9 sayıya çıkardık ve tarihimizde üçüncü kez finale çıkmayı başardık.