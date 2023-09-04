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Voleybol
Bir Şampiyonluk Hikayesi
Filenin Sultanları’nın altın madalya ile mutlu sona ulaşan Avrupa Şampiyonası performansına yakından baktık.
Filenin Sultanları’nın altın rüyası devam ediyor. Tarihimizdeki ilk Milletler Ligi Şampiyonluğu’nun üstünden iki ay bile geçmeden Avrupa Şampiyonluğu kupası da bizimle eve dönüyor.
Altın madalyayı kazanmak için ilk aşamada grubumuzdaki rakiplerimiz İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan ve Almanya’ydı. İlk rakibimiz İsveç karşısında 3-0’lık net bir skorla galip gelirken; Vargas, Derya ve Elif kariyerlerinin ilk Avrupa Şampiyonası maçına çıktı. Azerbaycan karşısında 63 dakika süren müsabakayı yine aynı skorla kazanırken koç Santarelli’nin takımdaki herkese forma şansı verme çabası devam ediyordu. Sultanlar; üçüncü maçında Çekya karşısında ilk kez set kaybetse de, kendi oyun planına sadık kalarak sonuca gitti. Yunanistan maçını kazandıktan sonra ise gruptaki en önemli rakibimiz Almanya karşısına çıktık. Dönem dönem Vital Heynen’in hamleleri bizi zorlasa da; bir başka 3-0 galibiyeti hanemize yazdırarak grubumuzu namağlup lider olarak tamamladık.
Turnuvanın zorluk derecesi git gide artıyor; kupaya giden yol bizim dışımızda Avrupa Şampiyonluğu’na aday gösterilen tüm ülkeleri yenmekten geçiyordu. İlk sınavımızı, son 16 turunda Belçika karşısında verirken; belki de beklemediğimiz düzeyde karşılaştığımız direnç; gelecek turlardaki oyun disiplinimizi korumamıza yardımcı oldu. Belçika’nın Herbots’un yokluğunda sergilediği oyun takdir toplarken; kötü gidişata rağmen kendi lehimize döndürebildiğimiz setler turnuvanın devamında ritmimizi bulmamıza katkı sağladı.
Sıra, defalarca eleme maçlarında karşılaştığımız ve unutulmaz Olimpiyat Elemeleri yarı finalinden sonra adeta sahadaki rekabetin boyutunun değiştiği Polonya – Türkiye eşleşmesine gelmişti. 2023 yazında Milletler Ligi’nde ilk kez madalya kazanan ve Wolosz’u da kadroya ekleyen Polonya, Filenin Sultanları karşısında başarılı grafiğini korumak istiyordu. Fakat 2019 ve 2021’den sonra buna bir kez daha izin vermedik. Kırılma anlarını iyi yöneten, skordan bağımsız hep bir sonraki sayıya odaklanan takımımız; agresif ve istekli oyunuyla rakibine set vermeden üst üste beşinci kez yarı final biletini aldı.
İtalya, son Avrupa Şampiyonu olarak yarı finalde rakibimizdi. Oldukça yüksek seviyede başlayan maç, adeta bir voleybol şöleniydi. Mazzanti, iyi gidişatımızı durdurmak için Egonu hamlesini oynamak zorunda kaldı. Dördüncü setin sonuna kadar da işler, İtalyanlar için iyi gidiyor gibi gözüküyordu. Özellikle De Gennaro’nun yokluğunda defans performansıyla onu neredeyse aratmayan Fersino ve oyunun her alanında ağırlığını hissettiren Pietrini ile birlikte İtalya’nın tam final hayali kurduğu noktada bir şeyler değişmeye başladı. Kaptan Eda’nın “‘Nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama beni anlayacaklardır. Bunu hissediyorsun. Takım arkadaşlarına baktığında gözlerinden ateş çıkıyorsa kendine ‘Tamamdır, biz bu maçı bırakmıyoruz’ diyorsun.” diye anlattığı o epik geri dönüş, Ebrar’ın kazandığı servis sayısıyla başladı. Daha sonra ise Melissa Vargas sahne aldı ve işler tamamen lehimize döndü. Karar setinde Elif Şahin’in servis turunda farkı 9 sayıya çıkardık ve tarihimizde üçüncü kez finale çıkmayı başardık.
Final maçı, 2019’un rövanşı olacaktı. Geçtiğimiz sezon Santarelli Sırbistan’ın, Guidetti Türkiye’nin koçuydu. Sırp oyuncuların birçoğu Sultanlar Ligi’nde forma giyiyordu. Birbirini çok iyi tanıyan iki taraftan biri tarihe adını 2023 Avrupa Şampiyonu olarak yazdıracaktı. Maçın ilk seti başa baş gitse de, Sırbistan 28-26 ile kazanan taraf oldu. İkinci sete ise oldukça güçlü bir giriş yaptık ve hemen başında açtığımız farkı sonuna kadar koruyarak setleri eşitledik. Üçüncü sette de yine aynı şekilde giderken rakibimizin bulduğu uzun seriye cevap veremeyerek bir kez daha geriye düştük. Fakat bu takım artık geriden gelmeyi de, kazanmayı da biliyordu ve hiçbir maç son top yere düşmeden kaybedilmiyordu. Keza, dördüncü sete önde olan bizmişiz gibi bir giriş yaptık ve özellikle Gizem’in zorlukla yaptığı savunmalarını sayıya dönüştürerek rakibimizin direncini kırmaya başladık. Bir parantezi de Zehra için açmakta fayda var. Avrupa Şampiyonası’nın en yüzdeli hücum eden ismi olurken; bu maçta aldığı tüm pasları sayıya çevirerek hem köşe hücumcuları rahatlattı hem de karar setinin en kritik yerinde yaptığıblokla ibreyi kendi tarafımıza çekmemizi sağladı. Kıran kırana geçen karar setinin sonunda yakaladığı iki sayılık farkı koruyarak mutlu sona ulaşan Filenin Sultanları olurken; bu büyük heyecana dev ekranlarda, parklarda, evlerden gelen zafer çığlıkları, şampiyonluk konvoylarıyla eşlik ettik. Aynı zamanda final maçı, reyting sıralamasında da her kategoride en çok izlenen programdı. Polonya, İtalya ve Sırbistan’ı geride bırakarak kazandığımız bu kupa, Avrupa Şampiyonaları’nın en hak edilmiş şampiyonluklarından biri oldu. Şimdi Sultanlar, son görevimiz olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini almak için günler sonra bu kez Japonya’da sahne alarak, sezonu tamamlayacak. 20 yıl önce Avrupa İkincisi olan Filenin Sultanları’nı izleyerek büyüyen neslin başarıları küçük sporcuların hayallerini süslemeye devam edecek.
Hande Baladın
Genç yaşına rağmen beşinci Avrupa Şampiyonası’nı oynayan Hande Baladın’ın turnuva kariyerinde tek eksiği altındı. Özellikle arka alandaki savunma performansıyla rakip hücumcuları yıldıran ve İtalya maçındaki geri dönüş sekansımızda servis karşılamada harikalar yaratırken akıllarda iz bırakan Hande; sonunda eksik parçayı tamamladı. Hande, turnuvanın en iyi servis karşılayan smaçörü oldu.
Gizem Örge
Yeniden milli formaya kavuşan Gizem Örge, Milletler Ligi’ndeki şampiyonluğumuzu; “En İyi Libero” ödülüyle taçlandırmıştı. Avrupa Şampiyonası’ndaki gizli kahramanlarımızdan biri de, savunmalarıyla en kritik anlarda geri dönüşlerin başlangıcı olan; enerjisi hiç bitmeyen tecrübeli liberomuz oldu.
Melissa Vargas
Milli takım formasıyla katıldığı ilk iki turnuvayı da altın madalyayla tamamlayan Melissa, Milletler Ligi’nin ardından Avrupa Şampiyonası’nda da En Değerli Oyuncu seçildi. İtalya maçında dördüncü set sonundaki inanılmaz oyununun yanı sıra final maçındaki 42 sayılık resitali öne çıkanlardan olurken; şampiyonluğu getiren sayı da onun smacının ardından geldi. Aynı zamanda Vargas, 112 km/h’lık servisiyle yeni bir rekora da imza attı.
Ebrar Karakurt
Kariyerini pasör çaprazı olarak sürdüren Ebrar Karakurt; 2023 yazında mevkii değiştirerek smaçör pozisyonunda görev almaya başladı. Bir köşede Vargas diğer köşede Ebrar’ın varlığı hücum çeşitliliğimizi arttırıp rakip blokların işini zorlaştırırken; oyunun sıkıştığı zamanlarda hem enerjisi, hem keskin açılara vurduğu savunması güç smaçlarla da galibiyetlerimize önemli katkıda bulundu.
Elif Şahin
“Game Changer” ya da Elif Şahin… İtalya maçının final setinde 9 sayılık servis serisiyle şampiyonluk maçına giden kapıyı aralayan Elif; genç yaşına rağmen soğukkanlılığı, plaseleri, Cansu ile birbirlerini tamamlayan pasör performansıyla gelecek için de olumlu sinyaller verdi.