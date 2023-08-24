Filenin Sultanları Takım Kadrosu (2023)

2023 FIVB Milletler Ligi 'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve dünya sıralamasında da zirveye yerleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda şimdiki hedef 2023 Avrupa Şampiyonası 'nda şampiyonluğa uzanmak. Filenin Sultanları turnuvanın ilk aşamasında Almanya, Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile aynı grupta yer alıyor. EuroVolley 2023 'te şampiyonluk kovalayacak kadroda yer alan isimler şunlar.