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Voleybol
Filenin Sultanları Takım Kadrosu (2023)
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?
2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve dünya sıralamasında da zirveye yerleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda şimdiki hedef 2023 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa uzanmak. Filenin Sultanları turnuvanın ilk aşamasında Almanya, Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile aynı grupta yer alıyor. EuroVolley 2023'te şampiyonluk kovalayacak kadroda yer alan isimler şunlar.
Aslı Kalaç
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Boy: 185 cm
- Doğum Tarihi: 13.12.1995
Ayça Aykaç
- Pozisyon: Libero
- Boy: 175cm
- Doğum Tarihi: 27.02.1996
Cansu Özbay
- Pozisyon: Pasör
- Boy: 182 cm
- Doğum Tarihi: 17.10.1996
Derya Cebecioğlu
- Pozisyon: Smaçör
- Boy: 185 cm
- Doğum Tarihi: 24.10.2000
Ebrar Karakurt
- Pozisyon: Smaçör
- Boy: 195 cm
- Doğum Tarihi: 17.01.2000
Eda Erdem Dündar
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Boy: 188 cm
- Doğum Tarihi: 22.06.1987
Elif Şahin
- Pozisyon: Pasör
- Boy: 190 cm
- Doğum Tarihi: 19.01.2001
Gizem Örge
- Pozisyon: Libero
- Boy: 170 cm
- Doğum Tarihi: 26.04.1993
Hande Baladın
- Pozisyon: Smaçör
- Boy: 189 cm
- Doğum Tarihi: 01.09.1997
İlkin Aydın
- Pozisyon: Smaçör
- Boy: 183 cm
- Doğum Tarihi: 05.01.2000
Kübra Akman
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Boy: 198 cm
- Doğum Tarihi: 13.10.1994
Melissa Teressa Vargas
- Pozisyon: Pasör Çaprazı
- Boy: 194 cm
- Doğum Tarihi: 16.10.1999
Simge Şebnem Aköz
- Pozisyon: Libero
- Boy: 168 cm
- Doğum Tarihi: 23.04.1991
Zehra Güneş
- Pozisyon: Orta Oyuncu
- Boy: 196 cm
- Doğum Tarihi: 07.07.1999