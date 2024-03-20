Final Fantasy VII Rebirth ile Destansı Bir Macera
Final Fantasy VII Rebirth ayrı bir oyun olduğundan, seriye yeni başlayanlar için iyi bir başlangıç noktası olabilir mi?
Orijinal Final Fantasy VII'yi veya bir önceki oyunu (FFVII Remake) oynamamış olanlar oradan başlamayı tercih ederlerse Final Fantasy VII Rebirth'ten kesinlikle daha fazla keyif alırlar. Ana menüde önceki oyundaki olayları özetleyen beş dakikalık bir video mevcut, bu yüzden yeni oyuncuların süreci hızlandırmak için bunu izlemelerini tavsiye edebilirim.
Maceraya hazır olmak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Oyun, öğretici öğeleri ile sizi rahatlatacak ve kontrollerde takılırsanız yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Umarım Final Fantasy VII Rebirth'e ilgi duyan herkes oyunu alıp deneyimleyebilir.
Orijinal Final Fantasy VII birçok kişi tarafından serinin en popüler oyunu olarak kabul ediliyor. Sizce neden dünya çapında bu kadar çok yankı uyandırdı?
Orijinal Final Fantasy VII yaşam ve ölüm temalarını ele alıyordu, o zamanın oyunları için oldukça nadir olan çok derin ve ayrıntılı bir dünyaya sahipti. Bunun yanı sıra pek çok hayrana keyif veren duygusal bir hikayesi vardı. Bunun da ötesinde Final Fantasy VII, oyun grafiklerinin 2D'den 3D'ye geçiş yaptığı dönemde çıktı. Bence bu kadar unutulmaz olmasında en büyük pay sahibi, yeni 3D grafiklerin standardını belirleyen yapımlardan biri olmasıydı. İlk oyundan sonra piyasaya sürülen ve onu tamamlayan birçok yan oyun da vardı ve bunlar Final Fantasy VII'nin bugün de sevilmeye devam eden bir yapım olmasına yardımcı oldu.
Bu büyük hayranlık büyük fikirleri de beraberinde getiriyor. Herkesi memnun etmek de imkansız. Sevilen bir hikayeye eklemeler yaparken hem bir lütuf hem de bir lanet denebilir mi buna?
Hayranlarımızın beklentilerinin farkındaydık ve bu nedenle hikayedeki “değişiklikleri” ve “genişletmeleri” (yani daha fazla ayrıntı eklemeyi) birbirinden ayırdık. Hikaye genişletmeleri, orijinal hikayede o dönemki teknolojik sınırlamalar nedeniyle tasvir edilemeyen unsurları sunabileceğimiz içerikler aslında. Bunlar dünyaya daha fazla derinlik katıyor ve bazen yeni karakterlerin eklenmesine veya hikaye sahnelerinin akışında küçük düzenlemeler yapılmasına vesile oluyor.
Sonuçta bir şeyleri tamamen değiştirmek yerine halihazırda var olanı alıp daha zengin ve ayrıntılı hale getiriyoruz, bu nedenle çoğu hayran bu tür eklemeleri olumlu karşılıyor.
Büyük fikirlerden bahsetmişken, oyuncuların nereye tırmanabileceklerini gösteren “sarı boya” kullanımı konusundaki tartışmalar hakkında ne düşünüyorsun?
“Sarı boya”nın sosyal medyada tartışılacak bir şey olacağını düşünmemiştim. Kamera seçenekleri gibi insanların çok çeşitli tercihlere sahip olduğu ve tek bir doğru cevabın olmadığı konularda temel yaklaşımımız çeşitli erişilebilirlik seçenekleri sunmaktır. Bu nedenle gelecekteki oyunlar için bu konuda aldığımız geri bildirimleri de dikkate alacağız.
Zenginleşen karakterlerden biri de Zack Fair. Neden geri dönüş için o seçildi ve Rebirth'ün hikayesi için ne kadar önemli olduğu hakkında neler söyleyebilirsin?
Bir “yeniden yapım” olmasına rağmen Final Fantasy VII Rebirth'e tatmin edici bir eğlence ürünü olarak baktığımızda, sadece orijinal oyunla aynı hikaye takip edilirse insanların ilgisini canlı tutmanın zor olacağını tahmin ettik. Oyuncuların olayların ne yönde ilerleyeceğini merak etmekten keyif alabilmeleri için bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini düşündük.
Zack'in varlığı bunda çok önemli rol oynuyor ve oyunda yer almasının Final Fantasy VII dünyasında Remake ve Rebirth'te neler olup bittiğini anlatmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Daha fazla ayrıntı vermek spoiler olur, bu nedenle umarım insanlar oyunu oynayıp her şeyi kendileri deneyimleyerek öğrenebilirler.
Red XIII'ün chocobo'ya komik bir şekilde bindiğini gördük. Tasarım ekibi onun insana benzer bir oturuş pozisyonuna sahip olmasına nasıl karar verdi ve oyuncuların keşfetmesini dört gözle beklediğiniz başka eğlenceli ayrıntılar veya easter egg'ler var mı?
Hareket tasarım ekibimizden biri Red XIII'ün bir insan gibi oturmasının sevimli görüneceğini önerdi ve yaratıcı direktörümüz Tetsuya Nomura bu fikre olumlu yaklaştı, bu yüzden fikir hemen benimsendi. Chocobo'lara binme şeklinin yanı sıra Red XIII'ün kayalıklara tırmanma şekli de çevik ve dikkat çekici, umarım oyuncular bunu fark ederler.
Final Fantasy VII Rebirth'te savaş mekaniklerindeki güncellemeleri detaylandırabilir misin?
Oyun, aksiyon ve strateji mekaniklerini harmanlayarak Remake için oluşturduğumuz yeni sistemi alıyor ve birden fazla karakterin yeteneklerini kombine edebilmeyi içeren detaylar ekleyerek daha da geliştiriyor. Sinerji sistemi savaşlara daha fazla derinlik katıyor, savaşta ve hikayede karakterler arasındaki bağ ve ilişki temasını vurgulamak için de önemli bir unsur.
Kişisel olarak en sevdiğim sinerji becerilerinden biri, Cloud'un ve Tifa'nın oyunun başlarından itibaren kullanabildiği “Synchro Cyclone”. Bu yeteneği kullandıktan sonra MP tüketimi belirli bir süre için sıfıra iniyor ve bu yüzden çok kullanışlı. Ayrıca Red XIII'ün ve Cait Sith'in “Feline Fury” hareketini de seviyorum. Görsel açıdan çok sevimli ve biraz da eğlenceli.
Bize yeni bölgelerden ve ekibin neden bu bölgeleri keşfetmek istediğinden bahsedebilir misin?
Orijinal Final Fantasy VII'de bulunmayan ve tamamen yeni yerler eklemedik ancak sadece kısa bir zaman geçirdiğiniz Gongaga bölgesini genişlettik. Artık ana hikayenin ayrılmaz bir parçası. Burası oyunda önemli rol oynayan Zack Fair'ın anavatanı ve oyuncuların Gongaga köyüne odaklanan bir hikaye aracılığıyla Final Fantasy VII dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmelerini istedik.
Ana hikaye dışında, çok sevilen Gold Saucer'daki tüm mini oyunlar da dahil olmak üzere çok daha fazla içerik mevcut. Oyuncuların en çok hangisini deneyecek olması sizi heyecanlandırıyor?
Oyuncuların Queen's Blood kart oyununu denemelerini kesinlikle istiyorum ancak bu soruyu daha çok diğer mini oyunlardan birini tanıtma fırsatı olarak değerlendirmek istiyorum. Junon bölgesinde seyahat ederken ve Chadley'e Protorelic ile ilgili görevde yardım ederken Fort Condor oyununu oynayabileceksiniz. INTERmission'daki kuralları değiştirdik ve artık Cloud ile ekip savaş alanına kontrol edilebilir birimler olarak girebiliyor. Bu yüzden oyuncuların gerçekten deneyimlemelerini ve keyfini çıkarmalarını istediğim bir oyun.
Bize Queen's Blood kart oyunundan biraz daha bahsedin. Kaç kart var ve yeni kartların eklenmesi için planlar var mı?
Oyunda toplam 145 kart var. Queen's Blood'ın gelecekteki gelişimi konusunda henüz bir karar vermedik ancak şu ana kadar oyunu oynayanlar çok olumlu geri bildirimler verdiler. Bu nedenle daha fazla genişletme olasılığını değerlendiriyoruz.