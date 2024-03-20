Final Fantasy VII Rebirth ile Destansı Bir Macera

Naoki Hamaguchi: Orijinal Final Fantasy VII'yi veya bir önceki oyunu (FFVII Remake) oynamamış olanlar oradan başlamayı tercih ederlerse Final Fantasy VII Rebirth'ten kesinlikle daha fazla keyif alırlar. Ana menüde önceki oyundaki olayları özetleyen beş dakikalık bir video mevcut, bu yüzden yeni oyuncuların süreci hızlandırmak için bunu izlemelerini tavsiye edebilirim.

Maceraya hazır olmak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Oyun, öğretici öğeleri ile sizi rahatlatacak ve kontrollerde takılırsanız yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Umarım Final Fantasy VII Rebirth'e ilgi duyan herkes oyunu alıp deneyimleyebilir.