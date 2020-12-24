Red Bull Flick Finali Öncesinde Dev Kapışmayı Tekrar İzle
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Red Bull Flick'in büyk finali öncesinde, Twitch yayıncıları Unlost, Rip, Alp ve Zeon 2'ye 2 formatta karşı karşıya geldi. Dev kapışmanın tekrarını Red Bull Türkiye Twitch kanalında izleyebilirsin!
itibarıyla yayında
Red Bull Flick'de final için geri sayım sürüyor. 27 Aralık pazar günü gerçekleşecek olan finalde Türkiye'nin en iyi CS: GO oyuncuları 2'ye 2 formatta zirvenin sahibi olmak için kapışacak.
Büyük final öncesinde ünlü Twitch yayıncıları bir araya geldi. Unlost, Rip, Alp ve Zeon'un karşı karşıya geldiği dev kapışma Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlandı. Red Bull Flick finali yaklaşırken heyecanı canlı tutmak için devlerin kapışmasını Red Bull Türkiye Twitch kanalından tekrar izleyebilirsin.
Red Bull Türkiye Twich kanalında canlı yayınlanan devlerin kapışmasını tekrar izlemek için adresin hemen aşağıda!