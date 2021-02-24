Finlandiya Rallisi'nde Bizi Neler Bekliyor?

Şimdiye kadar, Rovaniemi sadece bir şeyle ön plana çıkıyordu. Hatta bir kişiyle: Joulupukki . Onunla tanıştın mı? Kırmızı renkte giyinir ve Noel tatillerinin dışında nadiren görülür. En azından şimdiye kadar öyleydi.

Noel Baba, işinin büyük bir kısmını tamamladıktan sonra muhtemelen gazdan ayağını çekip, kasabasını ünlü yapacak olan başka insanlara da yol açabilir. İşte bu insanlar, Dünya Ralli Şampiyonası'nın en hızlı sürücüleri ve yardımcı pilotları! WRC'nin kendi taksi firması, birden fazla oteli, köyü ve hatta bir postanesi olmayabilir, ancak bir hafta boyunca sizlere bir Saint Nicholas şovu sunacak.

Finlandiya Arctic Rallisi 26 Şubat Cuma günü Lapland'da başlıyor. Kar ve buz üzerinde yapılacak bu ralli yarışı elbette bu koşullarda yapılan ilk yarış olmayacak. İsveç Rallisi, 1973'te serinin başlangıcından bu yana WRC'nin vazgeçilmezi oldu. Ancak mevcut küresel durum İsveç'in takvimden çıkmasına sebep olduğunda İskandinav komşusu Finlandiya bu boşluğu doldurmak için öne çıktı ve takvimlerde işaretlenen ülke oldu.

"Dondurucu..." Toyota sürücüsü Elfyn Evans durumu bu şekilde açıkladı ve ekledi: "Bu ayın ilk günlerinde burada test sürüşleri yaptık. Sıcaklık –30 dereceydi. Gerçekten çok soğuktu. Ama burası tek kelimeyle muhteşem."

Çivili lastikler olmazsa olmaz aksesuar olacak © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Lapland yılın bu zamanında görülmesi gereken bir manzaralarla doludur. Ama kar yağmaması şartıyla... Burada kar yağınca, günlerce sürer. İngiltere'de hayatı durma noktasına getiren çiseleyen ıslak şeylerden bahsetmiyorum, hayır. Bunlar, burayı aylarca parlak beyaza boyayan dondurularak kurutulmuş tozlar.

Ancak, WRC'nin bu tuvale bir renk cümbüşü getireceğine emin olabilirsiniz.

Kim soğuk havaya daha kolay ısınabilir?

Monte Carlo Rallisi'nin kazananı Sébastien Ogier bu hafta da favoriler arasında. Eski kayak eğitmeni Fransız, normalde herkesten daha rahat oluyor ama bu sefer o kadar değil. Şiddetli kar, ilerlemesini ciddi şekilde engelleyecek ve yaklaşık milyon Euro'luk Toyota Yaris'ini yüksek hızlı bir kar küreyici haline getirerek, izleyiciler için yolları açacak.

Ogier, "Kar yağdığında araba kullanmak o kadar da hoş değil" dedi ve ekledi: "Sürüş yaptığınız her zaman, arkadan gelen rakipleriniz için çok hızlı bir şekilde çizgi çekmeye devam ediyorsunuz."

Kar yağdığında araba kullanmak o kadar da hoş değil

Toyota'nın Finlandiya podyumunun en üst basamağı için verdiği savaş, 2020'nin başından beri Ogier ve Evans etrafında yoğunlaştı. Ancak Kalle Rovanperä, pek çok insanın beklediği performansı gösterirse bu durum değişebilir.

Could Kalle Rovanperä set two records this weekend? © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Ogier gibi, Rovanperä da karda yarışmaya yabancı değil. O da beyaz örtünün içinde büyüdü. Aradaki tek fark, altında bir çift kayak değil, bir araba var.

Şimdiye kadarki en hızlı ralli otomobilinde oturan 20 yaşındaki sporcu, WRC'nin en genç yarış galibi olarak tarih yazma şansına sahip. Takım patronu Jari-Matti Latvala bu rekoru elinde tutuyor. Latvala, 2008'de İsveç'te kazandığında, Rovanperä'dan iki buçuk yaş büyüktü.

Latvala, "Rekorumun bir gün geçileceğini biliyorum," dedi ve ekledi: "Ve evet, bu belki bu hafta olabilir."

2019 Dünya Şampiyonu Ott Tänak, Monte-Carlo'dan sıfır puanla ayrıldığı için sezona başlamak için can atıyor. Estonyalı, Hyundai i20 ile kesinlikle tehlikeli bir isim.

Teknik... Soğuk iyidir

Rovanperä'nın şimdiye kadarki en genç kazanan olma potansiyelinin yanı sıra, aynı anda en hızlı WRC turunu atarak tarih kitabının iki sayfasını yırtabilirdi. Kris Meeke, 2016 Finlandiya Rallisi zaferi ile rekoru elinde tutuyor ve ortalaması: 126.62 km / s. Rovanperä geçen yıl bu yollarda daha küçük bir rallide bir Yaris kullandı ve bazı bölümlerde ortalama 143.90 km / s gibi yüksek bir hıza çıktı.

Bu sansasyonel otomobiller ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir. Hyundai'den Craig Breen nedenini açıklıyor. İrlandalı, "Ne kadar hızlı sürerseniz, çivili lastikler yüzeyi o kadar çok ısırır ve size daha fazla yol tutuşu sağlar," diyor ve iyi haber burada bitmiyor: "Elbette, ne kadar hızlı sürerseniz, o kadar fazla bastırma kuvveti oluşturuyorsunuz. Pirelli lastikleri kullanan bu otomobillerin viraj hızları inanılmaz."

Pirelli lastikleri kullanan bu otomobillerin viraj hızları inanılmaz. Craig Breen