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Bisiklet
Florian Lipowitz, Fransa Bisiklet Turu'nda tarih yazdı
Fransa Bisiklet Turu'ndaki zorlu üç hafta, Florian Lipowitz'i sınırlarına kadar zorladı ancak genç Alman bisikletçi, bisiklet dünyasının en heyecan verici yeteneklerinden biri olduğunu gösterdi.
"Zorlu üç haftaydı. Tek istediğim güvenli bir şekilde finiş çizgisine ulaşmaktı." dedi Florian Lipowitz, Paris'teki Champs-Élysées'de kariyerinin ilk Fransa Bisiklet Turu'nu tamamladıktan sonra. Alçakgönüllü doğasına sadık kalan 24 yaşındaki Alman, olağanüstü başarısını küçümseyerek anlatıyordu: Sadece Red Bull – BORA – hansgrohe takımı adına tarihteki ilk beyaz mayo (en iyi genç bisikletçi) zaferini kazanmakla kalmadı, aynı zamanda genel klasmanda da son yılların en büyük Tur yıldızları Tadej Pogačar ve Jonas Vingegaard'ın hemen arkasında üçüncü sırayı elde etti.
Lipowitz ve takımı için geride kalan üç hafta her anlamda planlandığı gibi gitmedi. Tur, sorunsuz başlamadı, takım erken etaplarda kazalar ve zaman kayıpları gibi aksiliklerle karşılaştı.
"Genel olarak çok iniş çıkış yaşadık ve başlangıç ideal değildi." diye itiraf etti Lipowitz. "Ama bir takım olarak birbirimize daha fazla kenetlendik. Sonuçta böyle bir başarı sadece bana bağlı değil, bu bir ekip işi. Fransa'yı üç hafta boyunca bisikletle geçiyoruz ama bu sadece görünen kısım, hazırlık süreci çok daha kapsamlı. Bu yüzden her şeyin bu kadar iyi sonuçlanmasından ve üçüncülüğü kutlayabiliyor olmaktan dolayı sadece mutluyum."
Yükselen en iyi genç bisikletçi ve zirve adayı
2025 yılında Lipowitz, Paris–Nice yarışında en iyi genç bisikletçi olmuştu ve ardından Haziran ayında Critérium du Dauphiné yarışını Tadej Pogačar ve Jonas Vingegaard’ın ardından üçüncü sırada tamamlayarak bir kez daha en iyi genç bisikletçi ödülünü kazanmıştı. Bu yılki Fransa Bisiklet Turu'na takım lideri Primož Roglič'i destekleme rolünde başlamıştı ancak yarış ilerledikçe Lipowitz'in daha güçlü bir motoru ve daha taze bacaklara sahip olduğu netleşti. 15. etaba kadar genel klasmanda üçüncülüğe yükselip ilk kez beyaz mayoyu sırtına geçirmesiyle bu tablo netleşti. Son haftada ise en yakın rakiplerine karşı pozisyonunu korumak için büyük bir mücadele verdi.
Lipowitz için gerçek olan bir hayal
"Fransa Bisiklet Turu podyumuna çıkmak gerçek olan bir hayal." dedi Lipowitz Paris'teki ilk finişinde. "Bunu birkaç yıldır düşünüyordum ama bu kadar erken olacağını sanmıyordum." Eski profesyonel biatloncu, sözlerine şöyle devam etti: "Kendimle gurur duyabilirim ama aynı zamanda tüm takımla da. Çok iyi çalıştık ve sonuna kadar savaştık. Bu gerçekten çok özel."