Florian Lipowitz, Fransa Bisiklet Turu'nda tarih yazdı

2025 yılında Lipowitz, Paris–Nice yarışında en iyi genç bisikletçi olmuştu ve ardından Haziran ayında Critérium du Dauphiné yarışını Tadej Pogačar ve Jonas Vingegaard’ın ardından üçüncü sırada tamamlayarak bir kez daha en iyi genç bisikletçi ödülünü kazanmıştı. Bu yılki Fransa Bisiklet Turu'na takım lideri Primož Roglič'i destekleme rolünde başlamıştı ancak yarış ilerledikçe Lipowitz'in daha güçlü bir motoru ve daha taze bacaklara sahip olduğu netleşti. 15. etaba kadar genel klasmanda üçüncülüğe yükselip ilk kez

yu sırtına geçirmesiyle bu tablo netleşti. Son haftada ise en yakın rakiplerine karşı pozisyonunu korumak için büyük bir mücadele verdi.