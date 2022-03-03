FM 2022'deki En İyi Bonservissiz ve Serbest Oyuncular

'de transfer dönemi boyunca yapılabilecek önemli hamlelerden biri de bonservis bedeli ödemeden kadroyu geliştirmektir. Bunun için bonservissiz ve serbest oyuncu statüsündeki oyuncuları bulman gerekir. Oyun için yayınlanan ara transfer güncellemesinin ardından bazı serbest oyuncular kendilerine kulüp bulurlarken, bu havuza yepyeni oyuncular da eklendi. An itibariyle kadrona katabileceğin en iyi yabancı ve yerli oyunculardan bazılarını aşağıda bulabilirsin.