FM 2022'deki En İyi Bonservissiz ve Serbest Oyuncular

Bir Oyun Daha
Football Manager 2022'de transfer dönemi boyunca yapılabilecek önemli hamlelerden biri de bonservis bedeli ödemeden kadroyu geliştirmektir. Bunun için bonservissiz ve serbest oyuncu statüsündeki oyuncuları bulman gerekir. Oyun için yayınlanan ara transfer güncellemesinin ardından bazı serbest oyuncular kendilerine kulüp bulurlarken, bu havuza yepyeni oyuncular da eklendi. An itibariyle kadrona katabileceğin en iyi yabancı ve yerli oyunculardan bazılarını aşağıda bulabilirsin.
FM 2022 En İyi Bonservissiz Serbest Oyuncular
- Aaron Hunt | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Merkez)
- Branislav Ivanović | Defans (Sağ, Merkez)
- Dame N’Doye | Santrafor (Merkez)
- Dentinho | Santrafor (Merkez)
- Diego Costa | Santrafor (Merkez)
- Edgar Ié | Defans (Merkez)
- Giovani dos Santos | Ofansif Orta Saha (Sağ, Merkez), Santrafor (Merkez)
- Graziano Pellé | Santrafor (Merkez)
- Holger Badstuber | Defans (Merkez)
- Jack Wilshere | Defansif Orta Saha/Orta Saha (Merkez)
- Laurent Koscielny | Defans (Merkez)
- Marcelo Saracchi | Defans/Kanat Bek (Sol)
- Mbaye Diagne | Santrafor (Merkez)
- Neven Subotić | Defans (Merkez)
- John Obi Mikel | Defansif Orta Saha/Orta Saha (Merkez)
- Oscar Romero | Ofansif Orta Saha (Merkez)
- Othman El Kabir | Ofansif Orta Saha (Sol)
- Oumar Niassa | Santrafor (Merkez)
- Ramires | Defansif Orta Saha/Orta Saha (Merkez)
- Salomon Kalou | Orta Saha/Defansif Orta Saha (Sol), Santrafor (Merkez)
FM 2022 En İyi Bonservissiz Serbest Türk Oyuncular
- Alihan Kubalas | Defans (Merkez)
- Aydın Karabulut | Ofansif Orta Saha (Sağ, Sol)
- Batikan Yilmaz | Santrafor (Merkez)
- Caner Arıcı | Defans (Sağ)
- Emre Güral | Santrafor (Merkez)
- Erkan Zengin | Ofansif Orta Saha (Sağ, Sol)
- Ferhat Çoğalan | Ofansif Orta Saha (Merkez)
- Halil Yiğci | Kanat Bek (Sol)
- Kağan Söylemezgiller | Orta Saha (Merkez)
- Kıvanç Karakaş | Defansif Orta Saha/Orta Saha (Merkez)
- Mehmet Ekici | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Merkez)
- Nihat Şahin | Kaleci
- Olcay Şahan | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Sol)
- Özer Hurmacı | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Merkez)
- Rıdvan Şimşek | Defans (Sağ)
- Serdar Özkan | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Sağ, Sol)
- Serdar Taşçı | Defans (Merkez)
- Tarik Tarcan | Ofansif Orta Saha (Sağ, Sol)
- Ufuk Ceylan | Kaleci
- Volkan Şen | Orta Saha (Sağ), Ofansif Orta Saha (Sağ, Sol)
Futbolist'ten Berke Mol'un Bonservissiz Serbest Oyuncu Tavsiyeleri
Adriano | Defans/Kanat Bek (Sağ, Sol)
Beşiktaş'tan da tanıdığımız tecrübeli sambacı üçlü savunma tercih edenler için sol açık rolünde de oynayabiliyor.
Ahmed Elmohamady | Defans/Kanat Bek/Orta Saha (Sağ)
Son olarak Aston Villa'da oynayan oyuncu 200’e yakın maçlık Premier League tecrübesine sahip. Orta-ve üst seviye liglerde başarılı bir performans gösterebilir.
Clément Grenier | Defansif Orta Saha/Orta Saha (Merkez)
Fransa kupası şampiyonluğu da bulunan tecrübeli stoper son olarak Renn es forma giydi.
Kwadwo Asamoah | Defans/Kanat Bek (Sol)
Defansif bir sol bek, mental özellikleri güçlü ve düşük maaş beklentisi ile üst ligler için iyi bir yedek olabilir.
Serdar Taşçı | Defans (Merkez)
Pas yeteneği sayesinde defans hattı ile orta saha arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir oyun tarzına sahip. Alt ve orta seviye ligler için kötü gün dostu.