FM 2022 Wonderkid Listesi

Football Manager 2022 için hazırlanan “wonderkid” listeleri, belli veriler ışığında oyunculara kılavuzluk eder. 21 yaşın altındaki futbolcuların yer aldığı bu listeler her yıl güncellenir. Geleceğin yıldızlarının yer aldığı listelerdeki futbolcular farklı bütçelere uygun alternatifler içerir. Türk futbolcuların da dahil olduğu wonderkid’lerden birini kadrona katman, takımını bir üst sınıfa çıkarman için yeterli olabilir. FM 2022'de kadrona sınıf atlatabileceğin yerli ve yabancı başlıca wonderkid'leri aşağıda görebilirsin.

FM 2022 En İyi Wonderkid’ler

Erling Haaland © Sports Interactive/SEGA

Erling Haaland | Santrafor (Merkez)

Son yılların en gözde futbolcularından biri olan Haaland’ın ismini duymayan tek bir futbol meraklısı yoktur. Red Bull Salzburg’da yıldızı parlayan Norveçli gol makinesi, 2019/2020 sezonu ara transfer döneminde Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

Ilaix Moriba | Orta Saha (Merkez)

Yeni jenerasyonun en iyi futbolcularından biri olarak değerlendirilen Moriba, Barcelona altyapısında yetişen bir isim. Merkez orta saha pozisyonunda görev alan futbolcu, ara transfer döneminde RB Leipzig'den Valencia'ya kiralık olarak transfer oldu.

Jamal Musiala | Ofansif Orta Saha (Sağ, Sol, Merkez)

Southampton ve Chelsea altyapılarında geçirdiği uzun yılların ardından FC Bayern altyapısına transfer olan Musiala, orta sahanın hücum yükünü çekme görevi üstleniyor. 18 yaşındaki genç yıldızı transfer etmek için 50 milyon euro civarı bir bütçe gerekiyor.

Jude Bellingham | Orta Saha (Merkez)

Henüz 16 yaşındayken yıldızı parlayan Bellingham, 2020 yılında 23 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. İngiliz futbolcu orta sahanın merkezinde görev alırken, 150 milyon euro'ya yakın maliyeti ile en zor transfer hedeflerinden biri.

Wesley Fofana | Defans (Merkez)

2020/2021 sezonunun başında 35 milyon euro karşılığında AS Saint-Etienne'den Leicester City'ye transfer olmuştu. Zaman zaman Fransa Milli Takımı'nda da görev alan Fofana, savunmanın merkezini güvenle emanet edebileceğin isimlerden.

FM 2022 En İyi Türk Wonderkid'ler

Ozan Kabak © Sports Interactive/SEGA

Berke Özer | Kaleci

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer gelecek vaat eden kalecilerden biri. Karşı karşıya pozisyonlardaki becerisi ve konsantrasyonu ile ön plana çıkıyor.

Burak İnce | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Merkez)

Türkiye'nin en iyi altyapı akademilerinden Altınordu'da yetişen Burak İnce, kış transfer döneminde Arminia Bielefeld'e tranfer oldu. Henüz 17 yaşında ve gelecek için iyi bir yatırım.

Halil Dervişoğlu | Santrafor (Merkez)

Sparta Rotterdam altyapısında yetişen ve iki yıl önce Brentford'a transfer olan Halil, geçen sezonun ortasından beri Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor.

Mustafa Kapı | Orta Saha/Ofansif Orta Saha (Merkez)

Galatasaray altyapısında yetişen ve iki sezon önce Lille'in B takımına transfer olan genç orta saha, ara transfer döneminde Türkiye Süper Ligi'ne dönüş yaptı.

Ozan Kabak | Defans (Merkez)

Galatasaray'dan Bundesliga'ya ve oradan da Liverpool'a kadar uzanan bir kariyer. Genç stoper top kapma becerisi ve hava hakimiyeti gibi konularda güven veriyor.

Yusuf Barasi | Ofansif Orta Saha (Sol) / Santrafor (Merkez)

Hollanda'nın AZ takımının altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu, henüz 18 yaşında ve hem ofansif orta saha hem de santrafor pozisyonunda görev alıyor.

Futbolist'ten Berke Mol'un Wonderkid Tavsiyeleri

Illia Zabarnyi © Sports Interactive/SEGA

Fábio Silva | Santrafor (Merkez)

1.85’lik forvetin ilk dokunuş ve bitiricilik yetenekleri yaşına göre üst düzeyde. Portekizli futbolcu tek forvetli dizilişler için aranan kan olabilir.

Illia Zabarnyi | Defans (Merkez)

Dynamo Kyiv kadrosunda yer alan 18 yaşındaki stoper hem üçlü hem de dörtlü savunmada oynayabiliyor.

Melih Altınkulaç | Defans/Kanat Bek (Sol)

Özellikle sol bek pozisyonunda yaşanan yerli oyuncu kıtlığı sebebiyle listeye eklemek istedim. Türkiye’de kariyer yapanlar için sol bek sorununa merhem olabilecek seviyede bir oyuncu.

Mert Alegoz | Kaleci

Ajax altyapısında yer alan Türk asıllı kaleci 2005 doğumlu. Gelişmesi için zaman verilirse uzun süre kaleyi emanet edebileceğin bir kaleci.

Pablo Torre | Ofansif Orta Saha (Merkez)

Bu oyuncuyu alabilmek için İspanya 2. Ligi’ni oyuna eklemen gerekiyor. Muhtemelen listedeki en uygun fiyatlı oyuncu. İnanılmaz teknik özelliklere sahip ve tek eksisi yavaş olması.