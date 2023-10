VALORANT'ın En İyi Takımlarından Fnatic Maçlara Nasıl Hazırlanıyor?

CoJo gururlu bir şekilde "Dünyanın en iyi takımlarından biriyiz." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "En iyi oyun içi liderlerden (IGL) biri olan Boaster'ın liderliğinde her rolde birinci sınıf oyunculara sahibiz. Mekanikler, yetenekler, yaratıcılık, Fnatic'te hepsi var. Ayrıca skor ne olursa olsun bizi yok sayamazsınız, durum 3'e 11 olsa bile!"

CoJo şöyle devam ediyor: "Turnuvalar kazanmak size her zaman güven getirir. Bence Tokyo'daki LOCK//IN'den sonra olan da buydu. Rakipler de sizden korkuyor, bazen dünyanın en iyi takımı olarak kazandığınız itibar nedeniyle size karşı en iyi oyunlarını oynayamayabiliyor."

CoJo, "Dünyada oynamayı en sevdiğimiz yer Japonya, bu nedenle geri döneceğimiz için heyecanlıyız." diyor. "Takımımız için ikinci bir ev gibi adeta. Taraftarlar bize karşı çok nazik ve sevgi dolu, bunu hissedebiliyorsunuz. Japon seyircileri eğlendirmeyi çok seven Boaster'a da göz kulak olmam gerekecek!"

