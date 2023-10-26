VALORANT'ın En İyi Takımlarından Fnatic Maçlara Nasıl Hazırlanıyor?

VALORANT'ın en iyi takımlarından sekizi, Kasım ayında Japonya'nın Tokyo şehrindeki tarihi sumo arenası Ryōgoku Kokugikan'da bir araya gelecek. Bu yılki Red Bull Home Ground , en iyi takımlar için gerçek bir yetenek ve çok yönlülük testi olacak, belki de yeni sezon öncesi yeni rekabetler doğuracak.

Espor tutkunlarının en çok izlemek istediği takımlardan biri de sezon boyunca büyük başarılara imza atan Fnatic. Londra merkezli ekibin takım direktörü Colin "CoJo" Johnson ile heyecan verici Red Bull Home Ground turnuvası öncesinde hazırlık süreci ve takım mentalitesi üzerine sohbet ettik.

01 Dinlenmeden olmaz

"Uzun bir araya ihtiyaç vardı, bu yüzden takım bir süredir tatilde." diyor Emir "Alfajer" Beder. O kendine yeni bir köpek aldı, Jake "Boaster" Howlett yeniden Londra'yı geziyor ve Timofey "Chronicle" Khromov ise Los Angeles'taki doğum gününde aldığı PS2'sinin keyfini çıkarıyor.

K-pop konserlerini izlemek ve nostaltajik oyunları oynamak dışında VALORANT'taki becerilerini geliştirmek için de çalışıyorlar. Fnatic bu yıl düzenlenen üst üste iki üst düzey turnuvada (VCT 2023: Master Tokyo ve VCT 2023: LOCK//IN São Paulo) zafere uzandı.

Leo ve Alfajer, Red Bull Home Ground'a hazırlanıyor © Lee Aiksoon / Riot Games

CoJo gururlu bir şekilde "Dünyanın en iyi takımlarından biriyiz." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "En iyi oyun içi liderlerden (IGL) biri olan Boaster'ın liderliğinde her rolde birinci sınıf oyunculara sahibiz. Mekanikler, yetenekler, yaratıcılık, Fnatic'te hepsi var. Ayrıca skor ne olursa olsun bizi yok sayamazsınız, durum 3'e 11 olsa bile!"

CoJo burada VCT 2023: LOCK//IN São Paulo finalinde LOUD'a karşı gerçekleştirilen müthiş geri dönüşe gönderme yapıyor. O kadar etkileyici bir maçtı ki Boaster maçın bir kısmını kendi YouTube kanalında yayınladı.

CoJo şöyle devam ediyor: "Turnuvalar kazanmak size her zaman güven getirir. Bence Tokyo'daki LOCK//IN'den sonra olan da buydu. Rakipler de sizden korkuyor, bazen dünyanın en iyi takımı olarak kazandığınız itibar nedeniyle size karşı en iyi oyunlarını oynayamayabiliyor."

02 Tokyo'ya kadar uyumak yok

VALORANT Champions 2023'ün yarı final aşamasında elenen takım, özgüven tazelemek ve kendini yeniden kanıtlamak için Asya'ya döneceği günü iple çekiyor.

CoJo, "Dünyada oynamayı en sevdiğimiz yer Japonya, bu nedenle geri döneceğimiz için heyecanlıyız." diyor. "Takımımız için ikinci bir ev gibi adeta. Taraftarlar bize karşı çok nazik ve sevgi dolu, bunu hissedebiliyorsunuz. Japon seyircileri eğlendirmeyi çok seven Boaster'a da göz kulak olmam gerekecek!"

Takımın en önemli parçalarından biri olan 28 yaşındaki Boaster, sahneye çıkış tarzı ile biliniyor.

"TWICE danslarının kazanma oranı oldukça iyi, haliyle buna devam etmeliyiz!" diye CoJo şöyle devam ediyor: "Çoğu zaman girişler planlı olmuyor, her şey o an spontane gerçekleşiyor."

Boaster, Red Bull Home Ground'da yeteneklerini sergilemek için hazır © Lee Aiksoon / Riot Games

03 Antrenman günü

Tabii ki Fnatic kampında her şey eğlenceden ve oyunlardan ibaret değil. Tüm oyuncular ve çalışanlar, disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Normalde diğer personel ve IGL, hazırlıklar için güne diğer oyunculardan daha önce başlar. Devamında sunucunun hazırlanması gelir, ardından antrenmanlar başlar ve video kaydı incelemeleri ile gün biter. Belirli günlerde takım aktiviteleri ve oyunun mental yönünü geliştirmek adına performans koçunun seansları gerçekleştirilir.

Fnatic'in tesisleri Londra'nın merkezinde yer alıyor ve spor salonu dahil her yönüyle son teknolojiye sahip. Bu tesis, dünyanın en gelişmiş espor tesislerinden biri olan Berlin'deki Fnatic Yüksek Performans Birimi'ni (HPU) temel alıyor. Eski performans koçu Marcus Askildsen, sabahları oyuncularla spor seansları düzenliyor ve onların hem fiziksel kondisyonlarının hem de zihinsel keskinliklerinin korunmasını sağlıyordu. Tabii ki sağlıklarını korumaları için oyunculara besleyici yemekler sunuluyor.

Takımdaki uyumdan sorumlu olan CoJo, Dungeons & Dragons oynamak ve benzeri sosyal aktiviteler organize ediyor, böylece takımda arkadaşlığın ve huzurun oluşmasına yardımcı oluyor. Hatta bazı takım üyeleri odaklanmaya yardımcı olması için meditasyon ve benzeri teknikler de uyguluyor.

Mantık söz konusu olduğunda Fnatic oyuncuları doğru olanı yapmak için sözü oyun içi lideri Boaster'a bırakıyorlar. Takımın çeyrek finalde elendiği VALORANT Champions 2021'deki ezici mağlubiyetin ardından 28 yaşındaki oyuncu, cesaretlendirmeye ve K-pop dans rutinine ihtiyaç duymadan takımı ayağa kaldırmayı ve onları başarı yoluna sokmayı başardı. Takım, röportajlarda bazı fikstürlerin çok fazla baskı ve beklenti oluşturduğunu, bunun da başarısızlığa neden olduğunu belirtiyor ancak bütünsel zihniyetin önemini vurguluyor.

Fnatic taraftarları, takım 3-5 Kasım'da Tokyo'da sahne aldığında tüm bu hazırlıkların sonuç vermesini umuyorlar.