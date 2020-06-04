FM 2021 Hakkında Bildiğimiz Her Şey

Lisanslama konusu her yeni oyunun göğsünde açılmış bir yaradır. Yapımcı şirket

Sports Interactive

her ne kadar çok geniş bir lisans portföyüne sahip olsa da birincil hedefi gerçekçilik olan bir oyunda; bazı takım isimlerinin, logoların ve hatta takım kadrolarının gerçeği yansıtmaması hafif tabirle üzücü oluyor. Örnek olarak,

Juventus

'un PES'le olan anlaşması devam ettiği için 2021'de de onları FM dünyasında "Zebre" olarak görmeye devam edeceğiz. Oyuncular elbette FM topluluklarının sundukları imkanlarla bazı sorunların üstesinden gelebiliyor ancak lisanslama konusunun daha da gelişmesinin beklendiği aşikar.