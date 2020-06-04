FM 2021 Hakkında Bildiğimiz Her Şey
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Football Manager 2021'ye hazır mısın? Efsane olmuş Football Manager'ın yeni oyunu hakkında tüm bilinenler burada.
Football Manager serisinin sonsuz döngüsüne adımınızı attıysanız geri dönmeniz pek de mümkün olmuyor. Her sene futbol liglerinin başlaması bu oyunun tutkunlarının heyecanını ikiye katlıyor. Çünkü bu en sevdikleri oyunun yeni versiyonunun çıkmasına az bir süre kaldığını gösteriyor.
Eğer serinin takipçilerindenseniz Football Manager 2020'yi şu ana kadar iyice hatmetmiş olmanız lazım. Hele bir de evde kaldığımızı bu uzun süreyi de hesaba katarsak farklı liglerden takımlarla, değişik taktiklerle, wonderkidlerle ve fiyat/performans açısından faydalı oyuncularla hayli fazla mesai biriktirmiş olmalısın. Şimdiden Football Manager 2021'in nasıl olacağına dair tahminler yürütmeye hatta hayaller kurmaya başladığını gizlemene gerek yok. Football Manager 2021 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan bilgileri senin için derledik.
Football Manager 2021 ne zaman çıkacak?
Şu ana kadar resmi bir açıklama yok ancak tarihin tekerrür edeceğini varsayarsak Football Manager 2021'in Kasım 2020 başlarından itibaren satışa sunulacağını öngörebiliriz.
Diğer taraftan, liglere verilen ara nedeniyle Football Manager'in son derece ciddiyetle ele aldığı oyuncu gözlemleme çalışmalarının sekteye uğraması muhtemel. Dahası yaklaşık 3 aylık bir dönemde evlerinden çalışmak durumunda kalan geliştiricilerin de ne ölçüde ilerleme kaydettiklerini tahmin etmek zor.
Tamamlanmayan liglerin durumu, önümüzdeki sezon başlangıcı ve transfer dönemleri gibi henüz akıbeti belli olmayan durumların çıkış tarihini etkileyeceğini göz ardı etmemek gerekir. Dolayısıyla siz kendinizi Kasım gibi hazırlayın ama gecikirse de çok üzülmeyin. Bu sene de böyle olsun.
FM 2021 beta sürümü ne zaman erişime açılacak?
Her şey yolunda gider ve değerli oyunumuzun çıkış tarihi gecikmez ise beta sürümü de alışkın olduğumuz tarihlerde erişime açılabilir. Beta için oyunun tahmini çıkış tarihinden birkaç hafta öncesini yani Ekim ayının ortalarını takvimlerimizde işaretleyebiliriz.
FM 2021'den Neler Bekliyoruz?
Lisanslama konusu her yeni oyunun göğsünde açılmış bir yaradır. Yapımcı şirket Sports Interactive her ne kadar çok geniş bir lisans portföyüne sahip olsa da birincil hedefi gerçekçilik olan bir oyunda; bazı takım isimlerinin, logoların ve hatta takım kadrolarının gerçeği yansıtmaması hafif tabirle üzücü oluyor. Örnek olarak, Juventus'un PES'le olan anlaşması devam ettiği için 2021'de de onları FM dünyasında "Zebre" olarak görmeye devam edeceğiz. Oyuncular elbette FM topluluklarının sundukları imkanlarla bazı sorunların üstesinden gelebiliyor ancak lisanslama konusunun daha da gelişmesinin beklendiği aşikar.
Oyunun kesinlikle seviye atlaması gereken yönlerinden biri ise büyük takımların ihtiyacı olmayan oyunculara deli gibi para saçması. Büyük takımlar gerçekçilikten uzak bir şekilde çok sayıda oyuncuyu büyük meblağlar karşılığında kadrolarına istifliyor. AI'ın transfer mantığında biraz daha gelişime gidilmesi oyunun selameti açısından daha faydalı olur.
Biraz daha saha içine odaklanmak gerekirse FM geliştiricilerinin taktiklere de bir el atması hiç fena olmaz. Top sizdeyken veya rakipteyken farklı dizilişler kurgulanabilmesi oyunu günümüz futbolunda uygulanan taktiksel trendlere biraz yaklaştırır. Oyuncu özelliklerinde yer alan pas ratingleri de uzun pas ve kısa pas gibi çeşitlendirilebilir. Ayrıca artık antrenör kadrosunda duran top antrenörlerini görmenin vakti geldi de geçiyor bile.
Yeni sezona ve yeni oyuna hala uzun bir zaman var. O zamana kadar FM 2020'deki kariyerinizin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz. Unutmayın, FM serisiyle ilgili her şey için RedBull.com içeriklerine göz atabilirsiniz.