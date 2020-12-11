Football Manager 2021'deki Yenilikler
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Football Manager 2021’de ön plana çıkan başlıca yenilikleri sıraladık.
itibarıyla yayında
Neredeyse 30 yıllık bir maziye sahip olan Football Manager serisinin yeni oyunu geçen ay çıkış yaptı. Her geçen yıl detay seviyesinin artmasıyla oyunu oynamanın, daha doğrusu oyuna hakim olmanın zorlaştığını söylemek yanlış olmaz. Neyse ki birçok şeyi yardımcılara devretmek mümkün. Yine de her bir detayla kendi ilgilenmek isteyenler için Football Manager 2021’de karşımıza çıkan başlıca yenilikleri ana başlıklar halinde sıralamak istedim.
Su şişesini fırlatın!
Bir teknik direktör için en önemli şeylerden biri vücut dilidir. Metin tabanlı bir oyun olan Football Manager’da kurduğumuz cümlelere bazı seçenekler sayesinde duygu katmak mümkündü. Bu yıl etkileşim sistemi yenilendi ve işin içinde duyguların ötesinde beden dili tercihleri de eklendi. Şöyle ki oyun genelinde etkileşimler jestler, hızlı sohbetler, basın toplantıları ve yüz yüze konuşmalar başlıkları altında gerçekleşiyor. Basın toplantılarında gazeteciler ya da soyunma odasında futbolcular ile diyalog kurarken pozitif ve negatif duyguları jestlerle destekliyoruz. Jest seçimleri arasında şükrederek kolları yukarı kaldırmak, motive etmek için yumrukları sıkmak ve hatta sinirle su şişesini fırlatmak gibi seçenekler yer alıyor.
Jestlerin dışında basın toplantılarında da ciddi bir değişim mevcut. Basın kuruluşlarından birçok ismin katıldığı toplantılarda bol bol soru alıyoruz. Sorulara yine jestler eşliğinde cevap verirken, söylediklerimizin basın mensuplarını nasıl etkilediğini gözlemleyebiliyoruz. Toplantılarda bize eşlik eden basın sözcümüz geri dönüşlerle atmosfere dair fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Basın ve takım ile bir diğer etkileşim yolu ise ayaküstü gerçekleşen hızlı sohbetler. Açılan bir pencere üzerinden gerçekleşen kısa diyaloglarda ilginç noktalara değinilebiliyor. Son olarak yüz yüze konuşmalar temelde bire bir görüşmelere karşılık gelse de bazen üçüncü bir kişi diyaloğa dahil olabiliyor, görüşme sonunda da toplantı raporu sunuluyor.
Gerçek bir maç günü deneyimi
Her alanda yaptığımız hamlelerin meyvesini toplamanın adresi tabii ki maçlar. Football Manager 2021’de uzun ve gerçekçi bir maç günü deneyimi sunuluyor. Aslında süreç maç gününden önce başlıyor ve teknik ekipten rakibe dair bilgiler, taktiğe yönelik öneriler alıyoruz. Maç öncesi taktik toplantısında bu bilgiler ve öneriler paralelinde sahaya çıkacak kadroya karar veriyoruz. Maç saati geldiğinde ise iki takımın nihai kadrolarını görme ve son taktiksel önerileri hayata geçirme şansımız oluyor. Maç günü ritüelleri arasına televizyonda yayınlanan maçlar için maç önü röportajı da eklenmiş. Bu röportajda mevcut maça yönelik sorular cevaplanıyor ve yine jestler kullanılabiliyor.
Maç ekranı arayüzdeki düzenlemeler de dikkat çekiyor. Örneğin önemli pozisyonlar gösterilirken alt kısımda temsili bir yedek kulübesi beliriyor. Bu bölümde yedek oyuncuları görebiliyor, aynı zamanda taktiksel diziliş, oyun anlayışı ve talimatlar üzerine hızlıca değişiklik yapabiliyoruz. Özelleştirilebilir bilgi ekranlarında hem sahadaki, hem de kulübedeki oyuncuların genel durumu, vücut dilleri ve istatistikleri takip edilebiliyor. Saha içinden bahsetmek gerekirse üç boyutlu maç motorunda bu yıl da birçok geliştirme yapılmış. Son olarak maç sonrasında detaylı ve grafiklerle desteklenen bir rapor alıyoruz. Burada dikkat çeken başlıca detay ise son yıllarda oldukça popüler olan gol beklentisi (xG) istatistiğinin işin içine dahil edilmiş olması.
Transfer komitesi toplanıyor
Bir takımı ileriye götürmenin başlıca adımlarından biri doğru oyuncu ve personel kadrosunu oluşturmaktır. Doğru transferleri yapabilmek için ihtiyaca yönelik hedefler belirlemek ve çok iyi gözlem yapmak mühim. Hem kısa, hem de uzun vadeli hamleler için transfer komitesinden destek almamız gerekiyor. Bu alandaki yeniliklerden biri olan transfer toplantıları sayesinde hem tavsiyeler alıyor, hem de teknik ekibi yönlendirebiliyoruz. Örneğin futbol direktörü kadronun genel durumuna bakıp belli bir pozisyona transfer yapılmasını önerebiliyor ancak son kararı biz veriyoruz. Özellikle yeni göreve başladığımız bir kulüpte bu toplantıların büyük faydası oluyor. Toplantılar sezonun belli dönemlerinde, genellikle de transfer dönemleri öncesinde gerçekleşiyor.
Takıma takviye konusunda taktik odaklı bir filtre üzerinden transferin odak noktasını belirlemek mümkün. Bunun neticesinden transfer komitesinden talebe uygun oyuncu tavsiyeleri alabiliyoruz. Transfer komitesi kalabalık bir kadrodan ve farklı rollerdeki kişilerden oluşuyor. Gözlemciler oyuncuların tahmini maliyetlerini, yeteneklerini, artılarını ve eksilerini ortaya çıkarıyorlar. Analistler ise daha çok istatistikler raporlar hazırlıyorlar. Football Manager 2021’de temsilcilerin transfere etkisi de artırılmış. Takıma katmak istediğimiz bir oyuncuya teklif götürmeden önce temsilciyle görüşüyoruz. Böylece oyuncunun maaş ve prim beklentilerini kulüple görüşmeden önce öğrenebiliyor, hatta aklını çelmek için hamleler yapabiliyoruz.
Sezonun genel değerlendirmesi
Sezon boyunca işler çok kötü gitmediyse hala bir işimiz var demektir. Bu durumda sezonun genel değerlendirmesini yapmak önemli. Son maçın ardından önümüze sunulan rapor sayesinde geride kalan sezonun kayda değer başlıklarını hatırlama şansı buluyoruz. Yakalanan başarılar, unutulmak istenen başarısızlıklar, önemli maçların sonuçları, yapılan transfer hamleleri, geri bildirimler ve dahası tek tek önümüze seriliyor. Böylece gelecek sezona dair planlamalar yaparken daha net fikirlere sahip oluyoruz. Öte yandan sezonu zaferler ve kupalar ile kapattıysak saha içinde de bir cümbüş yaşanıyor. Oyuncuların saha ortasında yer aldığı, konfetilerin patladığı ve taraftarların coşkuyla katılım gösterdiği kupa törenlerinden daha güzel bir sezon final olabilir mi?