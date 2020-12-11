Football Manager 2021'deki Yenilikler

Bir teknik direktör için en önemli şeylerden biri vücut dilidir. Metin tabanlı bir oyun olan Football Manager’da kurduğumuz cümlelere bazı seçenekler sayesinde duygu katmak mümkündü. Bu yıl etkileşim sistemi yenilendi ve işin içinde duyguların ötesinde beden dili tercihleri de eklendi. Şöyle ki oyun genelinde etkileşimler jestler, hızlı sohbetler, basın toplantıları ve yüz yüze konuşmalar başlıkları altında gerçekleşiyor. Basın toplantılarında gazeteciler ya da soyunma odasında futbolcular ile

diyalog kurarken pozitif ve negatif duyguları jestlerle destekliyoruz.

Jest seçimleri arasında şükrederek kolları yukarı kaldırmak, motive etmek için yumrukları sıkmak ve hatta sinirle su şişesini fırlatmak gibi seçenekler yer alıyor.