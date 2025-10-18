Football Manager 26: Efsanevi menajerlik serisinde yeni dönem

Football Manager 26, serinin tarihinde önemli bir dönüm noktası. Oyun, menajerlere daha önce hiç olmadığı kadar derinlik ve kontrol sunarak, modern futbolun karmaşık ve sürekli değişen taktiksel dünyasına uyum sağlıyor. Kadın futbolunun nihayet seriye dahil edilmesinden, taktik ekranındaki devrimsel yeniliklere, komple elden geçirilmiş kullanıcı arayüzünden, iyileştirilmiş transfer piyasasına kadar FM26, yılların futbol menajerliği simülasyonunu yeniden tanımlıyor. Bu yeni sürüm, tecrübeli oyunculara bile yeni zorluklar ve tabii ki sınırsız kariyer serüvenleri vaat ediyor.

01 Yeni Arayüz: Sıfırdan tasarlanan kullanıcı arayüzü

Kullanım kolaylığını artırmak ve istenen bilgiye erişimi hızlandırmak için FM26'nın arayüzü tamamen yenilendi . Yeni görsel yapı, bilgileri net bir şekilde sunan ve gezinmeyi kolaylaştıran "karo ve kart" sistemi olarak isimlendirilmiş. Önceki Ana Sayfa'nın ve Gelen Kutusu'nun birleşimi olan yeni Portal ekranı, teknik direktörlüğe dair tüm önemli haberlerin ve görevlerin tek bir merkezde toplandığı tam bir ana sayfa görevi görecek. Buradan hızlı aksiyon panelleri ve teknik ekipten Tavsiye açılır menüsü ile temel görevlere kolayca erişilebilecek.

Yeni arayüz modüler bir yapıya sahip © Sports Interactive/SEGA

Geçmişte herkesi tatmin etmeyen Arama sistemi de geliştirildi ve artık oyuncu, kulüp ve ülke dışındaki öğeler, bilgiler ve gezinme öğeleri de aranabilecek. Bu yeni sistemin ayrılmaz bir parçası olarak, oyunculara oyunun farklı kısımlarında rehberlik edecek ve kariyerlerinde yardımcı olacak bir sözlük olan FMPedia eklendi. Ayrıca oyun deneyimini özelleştirmek amacıyla, oyuncuların en çok kullandıkları ekranlara hızlı erişim sağlayan Favoriler özelliği getiriliyor. Bu arayüz yenilikleri, oyunun derinliğini korurken, erişilebilirliği ve kullanışlılığı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

02 Taktiksel Devrim: Topa sahipken ve top rakipteyken farklı dizilişler

FM26'nın en dikkat çekici ve oyunu kökünden değiştiren yeniliği, takımların topa sahip olma durumuna göre farklı dizilişler seçilebilecek olması. Artık oyuncular, Topa Sahipken (hücum) ve Top Rakipteyken (savunma) için iki ayrı formasyon belirleyebilecekler. Bu özellik, modern futbolda artık hemen hemen tüm teknik direktörülerin uygulamalarını doğrudan oyuna taşıyor. Örneğin bir takım topla oynarken 3-4-3 dizilimindeyken, topu kaybettiğinde 4-4-2 gibi daha defansif bir yapıya bürünebilecek. Bu esneklik, oyunculara taktiklerini sahanın her alanında detaylıca ayarlama özgürlüğü sunacak.

Diziliş ekranı Topa Sahipken ve Top Rakipteyken olmak üzere ikiye ayrıldı © Sports Interactive/SEGA

Bu ikili diziliş sistemini desteklemek amacıyla yeni Taktikler menüsüne güçlü bir Görselleştirici aracı eklendi. Bu araç, seçilen oyuncu rollerinin ve talimatların, topun sahanın farklı üçte birlik bölgelerinde nasıl hareket ettiğine göre pozisyon almayı ve davranışı nasıl değiştirdiğini gerçek zamanlı olarak gösterecek. Ayrıca Topa Sahipken ve Top Rakipteyken durumlarına özel yepyeni rollerin eklenmesiyle (Çakılı Kaleci, İleri Çıkan Stoper, Boş Alan Forvet gibi.) taktiksel seçenekler zenginleştirildi. Oyuncu görevleri kaldırıldı ve her role ait sabit talimatlar azaltılarak oyunculara istedikleri rolü istedikleri gibi belirleme özgürlüğü sunulacak. Maç motoru, yeni pas risk değerlendirmesi, daha akıllı top sürme yapay zekası ve güvenilir hale gelen kaleciler ile bu taktiksel derinliği sahaya yansıtacak.

03 Maç Motoru: Gelişmiş maç günü deneyimi

Maç günleri, Football Manager deneyiminin özüdür aslında ve FM26 bu anları daha sürükleyici kılmak için önemli görsel ve oynanış iyileştirmeleri sunacak. Saha görsellerinde yapılan yenilikler sayesinde aydınlatma, gökyüzü efektleri ve saha gölgelendirmesi, her maçı günün saatine ve hava durumuna göre daha özgün ve ayrıntılı gösterecek. Hawk-Eye Innovations işbirliğiyle eklenen yüzlerce yeni oyuncu animasyonu ; top sürme, pas ve şut hareketlerine daha fazla özgünlük katacak.

Yeni maç motoru sayesinde maçlar daha güzel görünüyor © Sports Interactive/SEGA

Maç izleme deneyimi de yeniden şekillendirildi. Televizyondan yayınlanan maçlardan esinlenerek oluşturulan yeni Yayın Modu ve sinematik kamera açıları sayesinde sahadaki aksiyon daha dinamik hale gelecek. Dinamik Önemli An Modu ise oynanan maçın önemine ve skorun önemine bağlı olarak öne çıkarılan anların sayısını ayarlayıp heyecanı artıracak. Maç sırasında alınan teknik heyet tavsiyeleri de iyileştirildi. Artık gol beklentisi (xG) gibi modern istatistiklere dayanarak daha akıllı ve mantıklı öneriler sunulacak . Son olarak kupa kaldırma ve maç öncesi/sonrası ara sahneleri, lisanslı turnuvalarda kamera efektleriyle daha ayrıntılı ve canlı hale getirilerek başarıya ulaşma hissini daha iyi yansıtacak.

04 Transfer Sistemi: TransferRoom ile güçlenen transfer piyasası

Transfer piyasasında takım kurma süreci, TransferRoom ile yapılan işbirliği sayesinde gerçekçilik açısından büyük bir gelişim sağlıyor. Oyuncu/Personel Alımı ile ilgili tüm işlemler, gezinti çubuğundaki tek bir merkezde toplandı. Bu merkezde, oyuncuların aciliyeti olan kadro ihtiyaçlarını ve sözleşme durumlarını hızla görebileceği yeni Oyuncu Alımı Hedefleri ve Sözleşmeler karoları bulunuyor. TransferRoom'un sisteme dahil olması, iki temel yeni araç sunacak: Gereksinimler ve Saha Fırsatları. Gereksinimler , oyuncuların satın alma ihtiyaçlarını (istenen pozisyon, Topa Sahipken/Top Rakipteyken rolü ve oynatma süresi dahil) oyun dünyasındaki diğer kulüplere doğrudan iletmesini sağlayarak alım sürecini basitleştirecek.

Mevcut sözleşmeleri takip etmek önemli © Sports Interactive/SEGA

Saha Fırsatları ise bu sistemin tam tersi şekilde işleyerek, diğer kulüplerin aradığı oyuncu profillerini görmene ve kadrondaki fazla oyuncuları onlara teklif etmen için anında fırsatlar yaratacak. Bu sayede oyuncular, transfer piyasasıyla daha proaktif bir şekilde etkileşim kurabilecek. Gözlemleme odaklarına da yeni ikili roller dahil edildi ve teknik heyet raporları, oyuncuların kullandığı mevcut taktiksel yapıya uygunluğunu belirterek daha akıllı öneriler sunacak. FM26, bu yeniliklerle transfer deneyimini kökten değiştirecek.

05 Kadın Futbolu: Futbol dünyası için ortak veritabanı

FM26, uzun süredir beklenen kadın futbolunu seriye entegre ediyor. Yapımcıların vizyonu, tek bir oyun ve tek bir veritabanı yaratmak. Bu sayede oyuncular, kariyerleri boyunca erkek futbolundan kadın futboluna geçiş yapabilecekler. Oyun, çıkış sürümünde 36.000'den fazla kadın oyuncuyu ve 5.000'den fazla personeli içeren kapsamlı bir veri tabanına sahip olacak. İngiltere Kadınlar Süper Ligi, ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gibi lisanslı turnuvaların da dahil olduğu 11 ülkede ve 14 oynanabilir lig oyuncuları bekliyor.

Kadın futbolunun eklenmesi ile seride yeni bir dönem başlıyor © Sports Interactive/SEGA

Kadın futbolunun kendine has dinamikleri , özellikle sözleşme süreleri, serbest kalma maddelerinin farklılığı ve transfer piyasasının serbest transferlere daha çok odaklanması gibi finansal ve yapısal farklılıklar, gerçek hayattaki özgünlüğü korumak amacıyla oyuna yansıtılıyor. Ayrıca kadın ve erkek futbolcuların hareketlerindeki farklılıkları yansıtması için özel hareket yakalama (motion capture) çalışmaları yapıldı ve yeni karakter modelleri Maç Günü deneyimine dahil edildi.

06

Bir yıllık ara, oyuncuların sabırsızlığını ve heyecanını katbekat artırdı. Bu nedenle oyunun çıkış tarihi iple çekiliyordu. Neyse ki geri sayımda sona gelinmek üzere. Football Manager 26, 4 Kasım 2025 tarihinde PC için çıkış yapacak. Öte yandan Football Manager 26 Console isimli konsol sürümü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S oyuncuları için yayınlanacak.

Vazgeçemeyenler için iki boyutlu maç motoru varlığını koruyor © Sports Interactive/SEGA

Son olarak Football Manager 26 Mobile sürümü Android ve iOS cihazlarda oynanabilecek, Netflix üyeleri için ücretsiz olacak. Öte yandan oyunun fiyatı Steam'de 50$ iken Epic Games Store'da, PlayStation Store'da ve Xbox Store'de 2.000₺ olarak belirlendi. Oyun için ön sipariş verenler için %10 oranından bir indirim fırsatı olduğunu da not düşelim.