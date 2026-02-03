Ford ve Red Bull Ortaklığının Ardındaki Yarış Mirası

Ford yeniden Formula 1 sahnesinde ve Red Bull ile birlikte. Ancak ABD’li otomobil üreticisi için bu bir geri dönüş hikayesi değil; bir devam niteliğinde.

Le Mans’ta Ferrari’yi geride bırakmasından NASCAR, ralli ve Formula 1’de şampiyonlara güç vermesine kadar Ford, neredeyse bir asırdır motor sporlarının en belirleyici aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026’da Mavi Oval, Red Bull Racing ve Racing Bulls ile birlikte yeniden en üst seviyeye çıkıyor ve bu yeni dönem Detroit’te başlıyor.

Şimdi gelin, Ford’un motor sporlarındaki tarihine daha yakından bakalım.

01 Ford’un Pistlerle Tanıştığı Yıllar

Ford, daha ilk yıllarından itibaren motor sporlarını hem bir test alanı hem de güçlü bir pazarlama aracı olarak kullandı. Dayanıklılığını ve performansını kanıtlamak isteyen Ford, rekabeti hızla sahiplendi. Zorlu dayanıklılık yarışlarında boy gösteren sağlam Model T ise bu vizyonun en dikkat çekici temsilcilerinden biri oldu. Bunun yanında gelişmiş Model K ve “999” yarış otomobilleri, 1900’lü yıllarda hız rekorları kırarak dikkatleri üzerine çekti.

M-Sport Ford Almanya Rallisi'nde © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Elde edilen bu başarılar, Ford’un güvenilirlik ve yenilikçilik konusundaki itibarını pekiştirdi. Şirket küresel bir otomotiv devine dönüşmeden çok önce, yarış kültürü Ford’un kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

02 “Total Performance” programı ve Le Mans zaferleri

1960’ların başında hayata geçirilen Ford’un “Total Performance” programı, yarışlardaki başarıyı doğrudan showroom cazibesiyle ilişkilendirmeyi amaçlayan stratejik bir hamleydi.

Ford GT Le Mans'da, 1966 © 24h Le Mans

En iddialı hedef ise dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışı kabul edilen Le Mans 24 Saat’te Ferrari’yi geride bırakmaktı. İlk denemelerde yaşanan aksaklıkların ardından Ford, 1966’da GT40 ile elde ettiği 1-2-3’lük sonuçla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Marka, bu başarının ardından Le Mans’ı dört yıl üst üste kazanarak (1966 - 1969) yarış dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Söz konusu zaferler, Ford’un mühendislik gücünü küresel ölçekte kanıtlamakla kalmadı. Aynı zamanda motor sporları tarihinin en ikonik hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

03 Ford’un NASCAR geçmişi ve başarıları

Ford, sporun ilk yıllarından bu yana NASCAR’da güçlü bir konumda yer alarak stok otomobil yarışlarını dayanıklılık, hız ve marka bağlılığını sergilemenin en etkili yollarından biri haline getirdi. Amerika’nın en popüler motor sporlarından biri olan NASCAR, Ford için aynı zamanda geniş kitlelerle bağ kurduğu stratejik bir sahne oldu.

NASCAR yarışlarında da Ford'a rastlamanız mümkün © NASCAR

Efsanevi takımlar ve pilotlarla birlikte Ford, onlarca Cup Series şampiyonluğu ve yüzlerce yarış galibiyeti elde etti. Galaxie ve Torino’dan Thunderbird’e, günümüz Mustang modellerine uzanan yarış otomobilleri ise Amerikan motor sporlarının simgeleri arasına girdi. Tüm bu başarılar, Ford’u NASCAR tarihinin en başarılı ve kalıcı markalarından biri konumuna taşıdı.

04 Ford’un Formula 1’deki rolü ve Cosworth motorları

Ford’un Formula 1’de bıraktığı iz, 1967’de Cosworth ile geliştirilen Ford-Cosworth DFV (Double Four Valve) motoruyla başladı. Pistlere adım attığı andan itibaren dengeleri değiştiren bu güç ünitesi, 150’den fazla Grand Prix zaferiyle Formula 1 tarihinin en başarılı motorlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Ford Sierra RS Cosworth © Getty images

Bu program sayesinde Ford, Formula 1’in en etkili aktörlerinden biri haline gelerek onlarca yıl süren rekabetin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Aynı zamanda Grand Prix yarışlarının modern çağını tanımlayan teknolojik dönüşümün temel yapı taşlarından biri oldu.

05 Dünya Ralli Şampiyonası'nda Ford Dönemi

Ford, onlarca yıldır ralli dünyasında ve Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) önemli bir güç olarak yer alıyor. Marka, bu zorlu disiplini yol otomobillerinin dayanıklılığını ve performansını dünyanın en sert parkurlarında kanıtlamak için bir vitrin olarak değerlendirdi. 1970’lerde Ford Escort ve RS1800 ile başlayan bu yolculuk, iki WRC markalar şampiyonluğu (1979 ve 2006) ve Björn Waldegård, Ari Vatanen, Colin McRae ile Marcus Grönholm gibi efsane pilotlarla kazanılan sayısız zaferle uluslararası başarıya dönüştü.

Monokrom RS sevenleriyle Fransa'da buluşuyor © Ford

Daha sonraki yıllarda Focus WRC ve Fiesta WRC gibi ikonik modeller, Ford’u 20 yılı aşkın süre boyunca şampiyonanın ön sıralarında tutmayı başardı. Rallide elde edilen bu başarılar, Ford’un hızlı, dayanıklı ve sürücü odaklı performans otomobilleri üreten bir marka olduğu algısını daha da güçlendirdi.

06 Ford’un Red Bull Racing ile Formula 1’e dönüşü

Ford, 2026 sezonunda Red Bull Powertrains ile kurduğu uzun vadeli teknik ortaklık sayesinde Formula 1’e yüksek profilli bir dönüş yapıyor. Söz konusu adım, markanın yirmi yılı aşkın sürenin ardından spordaki ilk büyük F1 hamlesi olma niteliği taşıyor.

F1 ve Oracle Red Bull Racing için 2026'da büyük değişiklikler geliyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bull Ford Powertrains çatısı altında Ford, Red Bull ile birlikte yeni nesil bir hibrit güç ünitesi geliştirmek üzere çalışacak. Gelişmiş elektrik motoru, batarya sistemleri ve sürdürülebilir yakıt teknolojilerini kapsayan bu yapı, 2026’dan en az 2030’a kadar hem Oracle Red Bull Racing hem de kardeş takım Racing Bulls araçlarına güç verecek.

07 Red Bull Racing 2026 araç lansmanı nereden izlenir?

Red Bull Racing'in şampiyonluk kazanan sekiz aracı © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing’in 2026 sezon lansmanı , 15 Ocak 2026’da Detroit’te gerçekleştirildi. Takım, yeni araç tasarımlarını tanıtırken Red Bull Ford Powertrains ortaklığını da sahneye taşıdı. Etkinlik, Michigan’dan Red Bull TV aracılığıyla canlı olarak yayınlandı.

Red Bull Ford Powertrains ile 2026 Sezon Lansmanı Red Bull F1 takımları, 2026 sezonu için araç tasarımlarını ve Red Bull Ford Powertrains ile yeni ortaklıklarını tanıtıyor.