Formula 1 2027'de Yeniden Türkiye'de

Formula 1 2027’de Türkiye’ye geri dönüyor. İstanbul Park’ta yeniden start heyecanı, motor sporları tutkunlarını buluşturacak.
    Formula 1 Tüm Heyecanıyla 7 Yıl Sonra Tekrar Türkiye'de
    Türkiye 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde
    Yuki Tsunoda'dan kutlama sürüşü
Formula 1 takvimine 2027 sezonunda Türkiye’nin yeniden dahil edilmesi, uzun süredir beklenen bir gelişmenin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. Planlamalara göre yarış, İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek ve organizasyonun yeniden kalıcı hale gelmesi hedefleniyor. Daha önce geçici olarak takvime giren Türkiye Grand Prix’si, bu kez daha sürdürülebilir bir anlaşma ile Formula 1 takviminde yer bulmaya hazırlanıyor. Hem yerel motorsporları kültürü hem de uluslararası ilgi açısından bu dönüş, sporun Türkiye’de yeniden ivme kazanmasını sağlayacak.
Formula 1 Tüm Heyecanıyla 7 Yıl Sonra Tekrar Türkiye'de

2027’de, tam 7 yıl sonra Türkiye’ye dönecek yarışın yalnızca sportif değil, ekonomik ve turistik açıdan da önemli etkiler yaratması bekleniyor. İstanbul’un küresel tanıtımına katkı sağlayacak organizasyon, binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak şehir ekonomisine canlılık katacak. Aynı zamanda genç pilotlara ilham veren bir atmosfer oluşturması, Türkiye’de motorsporlarına olan ilgiyi artırabilir. Uzun vadede bakıldığında, bu adımın Türkiye’nin Formula 1 takvimindeki yerini yeniden kalıcı hale getirme potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.

En Hızlı İstanbul Turuna Hazır mısın? Kemerini Bağla!

İstanbul'u bir günde gezmek mümkün mü? Pierre Gasly ve Alex Albon için evet.

Alexander Albon
Türkiye 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde

Türkiye GP, yapılan anlaşmayla birlikte 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yerini garantiliyor. Öyle ki Türkiye GP, 2027–2031 arasında her sezon Formula 1 takviminde yer alacak.
Yuki Tsunoda'dan kutlama sürüşü

Oracle Red Bull Racing'in yedek pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1'in yeniden İstanbul'a dönüşünü özel bir sürüşle kutladı. İstanbul Galataport - Dolmabahçe hattında tura çıkan pilot, şehrin ikonik caddelerinde görsel bir şölene imza attı.
