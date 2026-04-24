Formula 1 2027'de Yeniden Türkiye'de

Formula 1 takvimine 2027 sezonunda Türkiye’nin yeniden dahil edilmesi, uzun süredir beklenen bir gelişmenin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. Planlamalara göre yarış, İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek ve organizasyonun yeniden kalıcı hale gelmesi hedefleniyor. Daha önce geçici olarak takvime giren Türkiye Grand Prix’si, bu kez daha sürdürülebilir bir anlaşma ile Formula 1 takviminde yer bulmaya hazırlanıyor. Hem yerel motorsporları kültürü hem de uluslararası ilgi açısından bu dönüş, sporun Türkiye’de yeniden ivme kazanmasını sağlayacak.