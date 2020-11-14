Formula 1 DHL Türkiye GP Sıralama Turları: Max, İlk Çizgiden Başlayacak!

Formula 1 DHL Türkiye GP 'de ikinci gün saat 12:00'da yapılan 3. antrenman seansı ile başladı.

İlk iki antrenman seansının en hızlı pilotu olan Max Verstappen bugün de hız kesmeyerek 1.48.485'lik derecesi ile üçüncü antrenmanın da en hızlı pilotu olmayı başardı. Alex Albon da üçüncü antrenman turunun en hızlı üçüncü ismi olarak takım arkadaşına eşlik etti.

Verstappen üçüncü antrenmanın da en hızlı pilotuydu © Getty Images / Red Bull Content Pool

Antrenman turlarının ardından ise güne sıralama turları ile devam edildi. Max Verstappen önderliğinde başlayan sıralama turları ıslak pistte başladı. Yağmurlu havada geçilen ilk sektörde birçok pilot yağmur altında risk almayarak yavaş turlar atmayı tercih etti.

Fakat yağmurun artması sonrasında pilotların sık sık spin atması ve yol tutuşunun azalması nedeniyle çıkan kırmızı bayrak ile sıralama turu durduruldu. Sonrasında temizlenen pistte aksiyon yeniden başladı. Fakat Romain Grosjean'in spin atmasıyla sıralama turu tekrar durduruldu. Sonrasında kısa bir aranın ardından yeniden başlayan aksiyonda Max Verstappen 1.57.485'lik derecesiyle en hızlı turu atarak sıralama turlarında ilk bölümü lider kapattı. Alex Albon 1.964 saniye arkasında ilk bölümü ikinci sırada tamamlarken Türkiye'ye iddialı gelen Hamilton ise ilk sektörde14. sıradaydı.

Max Verstappen sıralama turlarına da çok hızlı başladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Max Verstappen fırtınası ikinci sektörde de devam etti ve genç Hollandalı art arda attığı en hızlı turlar ile ikinci bölüme de damga vurdu. Son olarak 1.50.293'lük derecesi ile en yakın rakibi ve takım arkadaşı Alex Albon'un 1.9 saniye önünde yer alan Verstappen sıralama turlarının ikinci bölümünü de lider tamamladı. Pilot yeteneklerinin çok ön plana çıktığı ikinci bölümün ardından ise son sektöre geçildi.

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde de hız kesmeyen Verstappen en hızlı pilot olmayı sürdürse de son beş dakikaya girilirken Racing Point pilotları sürpriz bir atağa kalktı önce Sergio Perez ardından ise Lance Stroll en hızlı turu atarken, sektör tamamlandığında Stroll 1:47.765'lik derecesi ile kariyerinin ilk pozisyonuna Türkiye GP'de ulaştı. Verstappen son anda yaptığı atakla Stroll'ün 0.290 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken Sergio Perez ise üçüncülüğü aldı. Alex Albon ise 1'50.448 yaparak dördüncü cebi kaptı.

Formula 1 DHL Türkiye GP yarın TSİ 13:10'da koşulacak.

Sıralama turları yağmur altında başladı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alex Albon © Getty Images / Red Bull Content Pool

Islak pistte pilot yetenekleri ön plana çıktı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Son sektörde aksiyon tavan yaptı © Getty Images / Red Bull Con