Tarihe Geçen Yarış: Formula 1 DHL Türkiye GP'de Neler Oldu?

Formula 1 DHL Türkiye GP olağanüstü bir yarışın ardından sona erdi.

Dün düzenlenen sıralama turlarında Racing Point pilotu Lance Stroll sürpriz şekilde pole pozisyonunu elde eden isim olmuştu. Max Verstappen ikinci en iyi zamanı yaparken, Sergio Perez Üçüncü, Max'in takım arkadaş ı Alex Albon ise dördüncü cepteydi.

Yarış startı ile birlikte, Lance Stroll liderliğini korurken Max Verstappen ise istediği gibi bir çıkış yapamadı ve geride kaldı. Fakat ilk turlar geride kalırken tekrar hızını yükselten Max, önündeki Hamilton'ı geçerek dördüncü sıraya geldi ve hemen önündeki Vettel ile üçüncülük mücadelesi vermeye başladı. Startta 8 sıra yükselerek üçüncü sıraya gelen Vettel'in önünde ise ikinci sırada Perez bulunuyordu. Alex Albon ise ilk turları beşinci sırada geçti.

Verstappen ilk turların en hızlı pilotuydu © Getty Images / Red Bull Content Pool

İlk 10 tur geride kalırken pilotlar pite gelerek mavi yağmur lastiğinden, yeşil intermediate lastiğine geçmeye başladı. Pitlerin ardından Verstappen ilk sıraya yükselirken, Albon ise hemen arkasındaydı. Pitten çıkan Stroll üçüncülüğe gelirken, Perez dört, Vettel ise beşinci sıradaydı. İstanbul Park'ta adeta bir strateji savaşı yaşanırken Verstappen de pite geldi ve dördüncü sırada yarışa geri döndü.

20. tura gelinirken Verstappen üçüncü sıradaydı ve hemen önündeki Sergio Perez'i geçmeye çok yakındı. 12. virajda atağını yapan Max, çizgiyi kaybederek spin attı. Pist dışına çıksa da tekrar aracı toparlayıp piste çıkan Max, sekizinci sırada yarışa geri döndü. Bu sırada Albon ise üçüncü sıraya kadar gelerek bu kez o Perez'i ikincilik için zorlamaya başladı. Albon her geçen tur hızını artırarak ikincilik için Perez'i zorlarken, her iki pilot da en öndeki Lance Stroll'e her geçen tur yaklaşıyorlardı.

Alex Albon yarışın ilk bölümünü podyum içinde geçti © Getty Images / Red Bull Content Pool

Bu sırada sekizinci sıradaki Verstappen de pit çıkışı beyaz çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alındı. 25. turda ilk 10 içinde Leclerc, Verstappen ve Sainz arasındaki mücadelenin yanı sıra Hamilton ile Vettel'in dördüncülük mücadelesi ve önde Perez ile Albon'un ikincilik mücadelesi nefes kesiyordu.

Pit stoplar da yarış kadar heyecanlıydı © Getty Images / Red Bull Content Pool

30. tur geçilirken DRS'nin açılmasıyla birlikte yarışta aksiyon adeta tavan yaptı. Albon bu bölümde lastiğinde yaşadığı sorunla hızını kaybetti ve Vettel ile Hamilton hemen Taylandlı sürücünün arkasına geldi. Fakat Albon iyi bir sürüşle arkasındaki iki şampiyona uzun süre geçit vermedi.

Vettel, Hamilton'a uzun süre geçit vermedi © Getty Images / Red Bull Content Pool

35. tur geçilirken pilotlar bu kez kuru lastiğe geçmek için pite gelmeye başladılar. Bu sırada Albon spin atarak Hamilton'ın gerisine düştü.

40. tura girilirken pitlerin ardından zirveye yerleşen pilot Hamilton olmuştu. Perez ikinci sırada yer alırken müthiş bir atakla yeniden sekizinci sıradan üçüncü sıraya kadar yükselen Verstappen yine Perez'in arkasına gelmişti. Bu sırada Ferrari'ler de hızını artırarak Stroll'ü geçtiler ve Leclerc dört Vettel ise beşinci sıraya yükseldi. İlk bölümü podyumda geçen Albon ise pitin ardından altıncı sıradaydı.

Verstappen yarışın ikinci bölümünde podyum mücadelesine döndü © Getty Images / Red Bull Content Pool

Max Verstappen 45. turda pite geldi ve altıncı sırada yarışa geri döndü. Lewis Hamilton yarışın liderliğini sürdürürken, Perez'e de 18 saniye kadar fark açmıştı. Charles Leclerc ise 45. tur geçilirken üçüncü sıraya yükseldi. Hayal kırıklığı yaşayan Stroll sekizinci sıraya kadar gerilemişti. Tur bitiminde Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas'a tur bindirmesi ise günün en ilginç kareleri arasına girdi.

Son turlara girilirken Hamilton 19 saniye farkla hem liderliğe hem de şampiyonluğa gidiyordu. Perez ikinci sıradaki yerini korurken Leclerc ise podyumu tamamlıyordu. Vettel dördüncü, Sainz beşinci Verstappen ise altıncı sıradaydı. Albon da son turlara yedinci sırada girdi.

Yarışın sonunda liderlik değişmedi ve Lewis Hamilton İstanbul'da yedinci şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Hamilton bu sonuçla Michael Schumacher'in de rekorunu Türkiye'de elde ederek, İstanbul'da hayatı boyunca unutamayacağı bir yarışı geride bıraktı.