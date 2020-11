Tarihe Geçen Yarış: Formula 1 DHL Türkiye GP'de Neler Oldu?

20. tura gelinirken Verstappen üçüncü sıradaydı ve hemen önündeki Sergio Perez'i geçmeye çok yakındı. 12. virajda atağını yapan Max, çizgiyi kaybederek spin attı. Pist dışına çıksa da tekrar aracı toparlayıp piste çıkan Max, sekizinci sırada yarışa geri döndü. Bu sırada Albon ise üçüncü sıraya kadar gelerek bu kez o Perez'i ikincilik için zorlamaya başladı. Albon her geçen tur hızını artırarak ikincilik için Perez'i zorlarken, her iki pilot da en öndeki Lance Stroll'e her geçen tur yaklaşıyorlardı.