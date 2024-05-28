Bir F1 Pilotu Neler Yer?

Modern bir F1 pilotu pek çok yeteneği bir araya getirir. Otomobil kullanabilmenin yanı sıra pit duvarındaki ekibe doğru geri bildirimde bulunmaları, otomobil ayarlarını anlamaları, kariyerlerini yönetecek ticari zekaya sahip olmaları ve tabii ki son derece formda olmaları gerekir.

Formda kalma ve performanslarının zirvesinde olma sürecinde beslenme biçimi büyük rol oynar. Bu nedenle "depoya hangi yakıtı koyacaklarını" bilmeleri çok önemlidir. İşte F1 pilotları için beslenme rehberimiz!

01 Bir F1 pilotunun beslenme biçimi neden bu kadar önemlidir?

Bir F1 otomobiliyle yarışmak fazlasıyla yorucudur. En ekstrem yarış olan ve diğer yarışlardan iki kat daha sıcaklığa sahip Singapur Grand Prix'sinde pilotlar terleyerek üç - dört kilogram kaybederler. Ve herhangi bir grand prix'de, sürücülerin vücutları ısı ve G kuvveti stresi ile başa çıkmak için adeta fazla mesai yapar. Ayrıca mükemmel yarış çizgisini bulmak, atak yapmak, savunma yapmak ve pit duvarıyla iletişim kurmak zihinsel olarak da yorucudur. Bu nedenle tüketilen gıdalar gücü ve odaklanmayı artırmaya yöneliktir.

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Karbonhidratlar: Pilotlar enerjiye ihtiyaç duyacakları için hem yarıştan hem de antrenmandan önce karbonhidrat yüklemesi yaparlar. Bu da makarna ya da patates kızartması yerine tahıl, esmer pirinç, bakliyat gibi yavaş yakılan ve yüksek lifli karbonhidratlardır. Bu karbonhidratlar aynı zamanda potasyum ve magnezyum açısından zengin olup zihnin, kasların ve sinir sisteminin performans göstermesine yardımcı olur.

Daniel Riccardo ve Max Verstappen ile dengeli beslenme © Chee Boon Pin/Red Bull Content Pool

Meyve ve Sebze: Yağ oranı düşük, enerji, vitamin ve mineral oranı yüksek pilotlar, sebze ve taze meyve yükleyebilecekleri salata barına sınırsız erişime sahiptirler. Günde en az beş ila yedi porsiyon meyve ve sebzeye ihtiyaçları vardır ancak daha fazlası da tavsiye edilir. Bunlar, bariz besin değerlerinin yanı sıra enerji salınımına yardımcı olur ve bağışıklıklarını güçlendirir.

Protein: Protein kas dokusu oluşturmak için gerekli olan amino asitleri sağlar. Ayrıca incinme ve çürükler gibi yaralanmaların iyileşmesi için de gereklidir. Vücut kütlesini korumak için vücut ağırlığının her bir kilosuna iki gram protein gerekir, bu da pilotların yüksek proteinli, ideal olarak tavuk ve balık gibi yağ oranı düşük gıdalara ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Tofu ve bakliyat ise yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton gibi veganlar için mükemmeldir.

Su: Susuz kalmamak çok önemlidir ve pilotlar su şişelerinden asla uzak kalmazlar. Şahin gözlü F1 seyircileri pilotların tulumları içinden su içtiklerini fark etmişlerdir. Sahip oldukları keseler yarışta terleyerek atacakları elektrolitlerle doludur. Bunlar zihinsel ve fiziksel yorgunluğu yönetmek için kan glikoz seviyesini korumaya yardımcı olur. Red Bull pilotları ayrıca fonksiyonel enerji içeceği gibi hazır bir kafein ve şeker kaynağına da sahiptir.

02 Bir F1 pilotu normal bir günde ne yer?

İşte bir yarış hafta sonunda bir gün için menüde yer alanlar:

Kahvaltı : Çilekli, muzlu, fındıklı, balla tatlandırılmış yulaf lapası.

Öğle yemeği: Salata, tavuk göğsü, domates salsa, haşlanmış sebze, tatlı olarak meyve.

Akşam yemeği: Domates çorbası, ızgara balık, tatlı patates, salata, tatlı olarak yoğurt.

03 Bir F1 pilotu için ideal kilo, boy ve vücut şekil nedir?

F1 pilotları ne yediklerine dikkat etmeliler © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Otomobil ne kadar hafif olursa pistte ilerlemek için o kadar az güce ihtiyaç duyar, lastikler gibi temel bileşenleri o kadar az aşındırır ve daha hızlı ve/veya lastikler daha uzun süre dayanır. Pilotlar ise yarıştıkları döneme göre şekillenirler. Keke Rosberg ile oğlu Nico'yu karşılaştıralım: İki F1 şampiyonu ama çok farklı vücut yapıları var. Keke 80'lerin başında çelik motorlu, metal şasili ve turbo şarjlı otomobillerle yarışıyordu, ağır bir makineyle güreşebilmek için çok fazla üst vücut gücüne ihtiyacı vardı.

Nico'nun 25 yıl sonra yarıştığı otomobiller çok farklıydı çünkü ultra hafif malzemeler otomobilin ağırlığını azalttı ve pilotların da hafif olması gerekiyordu. Bazı pilotlar uygun ağırlığa ulaşmak için kendilerini aç bırakırken, 2019'da minimum toplam ağırlık kuralı getirildi: Pilot, kask, botlar ve yarış kıyafeti dahil 180 kilogram.

Kayıtlara geçmesi açısından üç şampiyonluğu olan Max Verstappen 2024 yılı itibariyle 180 cm boyu ve 71 kg ağırlığı ile Red Bull'un en uzun pilotu olurken, onu Daniel Ricciardo 178 cm/70 kg, Sergio Pérez 175 cm/63 kg ve Yuki Tsunoda 159 cm/53 kg ile takip ediyor. Madem sordunuz, grid'deki en uzun sürücü Alex Albon 186 cm/76 kg değerlerine sahip.

04 Peki ya sıradan yiyecekler?

Bazı günler sadece bir çizburgere ihtiyaç duyarsınız. Ya da 60'lı yılların İngiltere'de yaşayan Meksikalı yarışçısı Pedro Rodríguez gibi, yavan yemekleri tatlandırmak için yanınızda her zaman bir şişe Tabasco sosu taşırsınız!

Yuki Tsunoda kendi restoranını açmayı çok istiyor © Getty Images/Red Bull Content Pool İtalya'da yemek konusunda tutkulu olmalarını seviyorum Yuki Tsunoda

Verstappen'e çocukluğunda en sevdiği çorba olduğu için bir kase domates çorbası yeterlidir.

Bu arada Tsunoda gerçek bir gurme. Yarış eldivenlerini çıkardığında Japon mutfağını F1 kafilesi ile dünyayı dolaşırken tattığı yiyeceklerle birleştiren kendi füzyon restoranını açmayı planlıyor.

İtalya'nın gurme cennetinde yaşıyor olması da buna yardımcı oluyor. ESPN'e verdiği demeçte şöyle demişti: "İtalya'da yemek konusunda tutkulu olmalarını seviyorum. Başlangıçlarını, tabii ki makarnalarını ve üzerinde bir şeyler olan pizzalarını seviyorum."

Bu da her şeyi bir perspektife oturtuyor: Bir F1 pilotunun kariyeri kısadır ve beslenme biçimi, zirveye giden yolda doğru bir şekilde ilerlemek için sadece bir diğer bileşendir. Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo ve Carlos Sainz gibi yarış galiplerinin kariyerlerine rehberlik eden eski Faenza takım patronu Franz Tost bunu şu şekilde ifade ediyor: "Beslenme disiplinin bir parçasıdır. Son derece önemlidir. Mortadella'nın tadının ne kadar güzel olduğu umurumda değil, pilotlarımın tabaklarında yeri yok."