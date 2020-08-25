Formula 1 Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Bir süredir konuşulan, başta söylenti olduğu zannedilen ama zamanla ciddileşen F1, Türkiye'ye geri mi dönüyor? sorusu nihayet cevap buldu: Evet, dönüyor!

FIA yaklaşık 10 gündür devam eden söylentileri doğruladı ve Türkiye'nin 17 yarışlık Formula 1 2020 takvimine eklendiğini açıkladı.

Türkiye GP, 2009 © Getty Images / Red Bull Content Pool

13-15 Kasım hafta sonunda düzenlenecek olan yarış, sezonun da sondan bir önceki durağı olacak. Şampiyonluk yarışında da kritik öneme sahip olması beklenen Türkiye GP, tıpkı eskiden olduğu gibi sezonun en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yapacak.

2011'de kazanan Sebastian Vettel olmuştu © Getty Images - Red Bull Content Pool

5338 metrelik InterCity İstanbul Park ilk olarak 2005'te bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış ve 130 bin kişi yarışı tribünlerde takip etmişti. Özellikle 8. virajı ile yarışçıların ve F1 tutkunlarının hafızalarına kazınan pistte ilk sene kazanan Kimi Raikkonen olurken, son kez düzenlendiği 2011 yılında ise Red Bull Racing'den Sebastian Vettel mutlu sona ulaşan pilot olmuştu.

Serhan Acar: "Çok heyecanlı bir yarış bizi bekliyor olabilir."

Sesi F1 ile özdeşleşen Serhan Acar bu sıcak gelişmeyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Ne düşünüyosunuz F1'in Türkiye'ye geri dönüşü hakkında?

Çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Daha önce de geri döneceğine dair iddialar olmuştu ama sonunda resmiyete kavuştu. Mevcut şartların da bunda etkisi oldu, birçok yarış ertelendi ve bizim gibi organizasyonu üstlenecek cesarete sahip ülkeler öne çıktı. Şu an zaten dünyada herhangi bir spor organizasyonunu gerçekleştirmek bir maharet olarak öne çıkıyor. O yüzden F1 gibi bir organizasyonu düzenlemek ülkemiz açısından büyük bir artı olacaktır.

InterCity İstanbul Park yönetimi de bu süreci iyi yönetti. FIA ve TOSFED'in önümüzdeki 80 gün içinde iyi bir sportif organizasyon çıkaracağına inanıyorum. Zaten TOSFED'in bu konuda ciddi tecrübesi var. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, önümüzde kısa bir süre de olsa ülke olarak bu organizasyonu yapabilecek yetkinliğe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.

Peki nasıl bir yarış bekliyorsunuz, özellikle 15 Kasım tarihini düşündüğümüzde olası bir yağışı da hesaba katarsak, heyecan dozu yüksek bir gün yaşayabilir miyiz?

Yağmur olasılığı her zaman daha fazla soru işareti daha fazla bilinmezlik demek. Daha önce İstanbul'da F1 yarışını benim de TOSFED'de olduğum dönemde hiç yağmur altında yapmadık.

İstanbul Park kuru zeminde bile heyecanlı, bol geçişli yarışlara ev sahipliği yapmış bir pist. Hele bir de yağmur olursa sezonun en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yapabiliriz. Serhan Acar

Yağmur altında yarış izleyen için keyifli, organizasyonu düzenleyen için zor bir durum. Ama kasım ayında bir yarışa hazırsak organizasyon olarak da yağmura hazır olmamız gerekiyor. İstanbul Park kuru zeminde bile heyecanlı, bol geçişli yarışlara ev sahipliği yapmış bir pist. Hele bir de yağmur olursa sezonun en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yapabiliriz.

Son olarak, İstanbul Park’ı soralım. Virajları, özellikle de sekizinci virajı ile ünlü. Pilotlar açısından nasıl bir deneyim olacak sizce?

2011’den bu yana yarışmaya devam eden çok az pilot var Raikkonen, Hamilton, Vettel ve Perez o zaman da yarışıyodu. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda pilotlar açısından yeni bir pist olacak Intercity İstanbul Park. Daha önce burada yarışan takımlar açısından bir tecrübeden bahsetmek de zor çünkü hem uzun zaman oldu hem de otomobiller zaten çok değişti. Pist her türlü viraj ve iniş-çıkışa sahip olduğu için teknik açıdan zorlayıcı olacaktır, özellikle otomobil ayarlama açısından. Seyir açısından ise yine bol virajlı ve geçişe müsait olması nedeniyle de çok keyifli bir yarış vadediyor. Herkes için yeni bir sayfa olacağı için kimin kazanacağını kestirmenin güç olduğu, heyecanı bol bir yarış olabilir diye düşünüyorum.

Formula 1'in bu sezon yepyeni bir takımı var: Scuderia AlphaTauri. Red Bull Ring'deki sezonun ilk yarış hafta sonunda da gözler onların üzerindeydi. Perde arkası görüntüler ve özel röportajlarla Scuderia AlphaTauri'nin yarışa uzanan günlerini hemen aşağıdaki bu özel belgeselde Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsin.