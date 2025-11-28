Formula E 2025/26 Yarış Takvimi
Formula E 2025/26 şampiyona yarış takvimi
Yarış
Tarih
Grand Prix
Ülke
Pist
1
6 Aralık 2025
São Paulo ePrix
Brezilya
São Paulo Sokak Pisti
2
10 Ocak 2026
Mexico City ePrix
Meksika
Autódromo Hermanos Rodríguez
3
31 Ocak 2026
Miami ePrix
ABD
Miami Uluslararası Otodromu
4
13 Şubat 2026
Cidde ePrix
Suudi Arabistan
Cidde Cadde Pisti
5
14 Şubat 2026
Cidde ePrix
Suudi Arabistan
Cidde Cadde Pisti
6
21 Mart 2026
Madrid ePrix
İspanya
Jarama Pisti
7
2 Mayıs 2026
Berlin ePrix
Almanya
Tempelhof Havaalanı Sokak Pisti
8
3 Mayıs 2026
Berlin ePrix
Almanya
Tempelhof Havaalanı Sokak Pisti
9
16 Mayıs 2026
Monako ePrix
Monako
Monako Pisti
10
17 Mayıs 2026
Monako ePrix
Monako
Monako Pisti
11
20 Haziran 2026
Sanya ePrix
Çin
(belli değil)
12
4 Temmuz 2026
Şanghay ePrix
Çin
Şanghay Uluslararası Pisti
13
5 Temmuz 2026
Şanghay ePrix
Çin
Şanghay Uluslararası Pisti
14
25 Temmuz 2026
Tokyo ePrix
Japonya
Tokyo Sokak Pisti
15
26 Temmuz 2026
Tokyo ePrix
Japonya
Tokyo Sokak Pisti
16
15 Ağustos 2026
Londra ePrix
Birleşik Krallık
Londra ExCeL Pisti
17
16 Ağustos 2026
Londra ePrix
Birleşik Krallık
Londra ExCeL Pisti