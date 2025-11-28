Pepe Martí
FORMULA RACING

Formula E 2025/26 Yarış Takvimi

Formula E Dünya Şampiyonası'nın 2025/26 sezonu yarış takvimini bu sayfada bulabilirsin.
Yazar: Red Bull
Published on
Formula E, elektrikli yarış otomobillerinin mücadele ettiği bir motor sporları serisi ve ilk kez 2014/15 sezonunda düzenlendi. Takvimde çoğunlukla şehir pistleri yer alırken, elektrikli araçlara ve sürdürülebilir teknolojilere dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Motor sporları dünyası için adeta bir laboratuvar görevi gören serideki markalar; batarya, verimlilik ve enerji yönetimi teknolojilerini burada test ediyor. Böylesine farklı bir vizyona ve misyona sahip serinin 2025/26 sezonu takvimini aşağıda bulabilirsin.

Formula E 2025/26 şampiyona yarış takvimi

Yarış

Tarih

Grand Prix

Ülke

Pist

1

6 Aralık 2025

São Paulo ePrix

Brezilya

São Paulo Sokak Pisti

2

10 Ocak 2026

Mexico City ePrix

Meksika

Autódromo Hermanos Rodríguez

3

31 Ocak 2026

Miami ePrix

ABD

Miami Uluslararası Otodromu

4

13 Şubat 2026

Cidde ePrix

Suudi Arabistan

Cidde Cadde Pisti

5

14 Şubat 2026

Cidde ePrix

Suudi Arabistan

Cidde Cadde Pisti

6

21 Mart 2026

Madrid ePrix

İspanya

Jarama Pisti

7

2 Mayıs 2026

Berlin ePrix

Almanya

Tempelhof Havaalanı Sokak Pisti

8

3 Mayıs 2026

Berlin ePrix

Almanya

Tempelhof Havaalanı Sokak Pisti

9

16 Mayıs 2026

Monako ePrix

Monako

Monako Pisti

10

17 Mayıs 2026

Monako ePrix

Monako

Monako Pisti

11

20 Haziran 2026

Sanya ePrix

Çin

(belli değil)

12

4 Temmuz 2026

Şanghay ePrix

Çin

Şanghay Uluslararası Pisti

13

5 Temmuz 2026

Şanghay ePrix

Çin

Şanghay Uluslararası Pisti

14

25 Temmuz 2026

Tokyo ePrix

Japonya

Tokyo Sokak Pisti

15

26 Temmuz 2026

Tokyo ePrix

Japonya

Tokyo Sokak Pisti

16

15 Ağustos 2026

Londra ePrix

Birleşik Krallık

Londra ExCeL Pisti

17

16 Ağustos 2026

Londra ePrix

Birleşik Krallık

Londra ExCeL Pisti

