F1, MotoGP™, Ralli, WRC ve Supervan Arasındaki Drag Yarışını Kim Kazanır?

Bir F1 aracı, MotoGP™ motosikleti, rallikros aracı, WRC aracı ve elektrikli bir araç olan Ford SuperVan 4.2 ile drag yarışı yapılırsa, sence kim kazanır?

Bir F1 aracı, MotoGP™ motosikleti, rallikros aracı, WRC aracı ve elektrikli bir araç olan Ford SuperVan 4.2 ile drag yarışı yapılırsa, sence kim kazanır?

Bir F1 aracı, MotoGP™ motosikleti, rallikros aracı, WRC aracı ve elektrikli bir araç olan Ford SuperVan 4.2 ile drag yarışı yapılırsa, sence kim kazanır?