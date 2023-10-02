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F1

F1, MotoGP™, Ralli, WRC ve Supervan Arasındaki Drag Yarışını Kim Kazanır?

En iyi sürücüler, tüm drag yarışlarını sona erdirmek için bir drag yarışında karşı karşıya geliyor.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Dani Pedrosa

One of the great MotoGP™ riders of the modern era, Dani Pedrosa retired in 2018 after an illustrious career that included 31 wins and 112 podiums.

SpainSpain

Adrien Fourmaux

France’s rising rally star, Adrien Fourmaux, has enjoyed early World Rally Championship success and is all set for further glory.

FransaFransa

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New Zealand's Liam Lawson is currently competing in the Super Formula Championship.

New ZealandNew Zealand

Timmy Hansen

Born into a rallycross family, Timmy Hansen has gone on to establish himself as a master of the discipline in his own right.

SwedenSweden

İçerik Rehberi

  1. 1
    Dev drag yarışında kimler yarışıyor?
  2. 2
    Bilmeniz gereken araçlar ve istatistikler
  3. 3
    Nihai Yarışı kim kazandı?
Bir F1 aracı, MotoGP™ motosikleti, rallikros aracı, WRC aracı ve elektrikli bir araç olan Ford SuperVan 4.2 ile drag yarışı yapılırsa, sence kim kazanır?
Bunu söylemek kolay değil. Herkesin bildiği gibi, Formula 1 araçları dört tekerlek üzerinde en hızlı olanlar ancak bir MotoGP™ motosikletinden daha mı hızlılar? Modern WRC araçları da oldukça hızlı, Dünya Rallikros araçları ise özellikle kısa sprintler için üretilmiştir. Ford SuperVan 4.2'yi de yabana atmamak gerekir, çünkü o da çok hızlı...
01

Dev drag yarışında kimler yarışıyor?

Araçların pilotları uluslararası motor sporlarının önde gelen isimleri. F1'in en yeni sürücülerinden ve Red Bull Racing test sürücüsü olan Liam Lawson, Dünya Şampiyonası'nı kazanan RB8'in direksiyonundayken, MotoGP™ yarış galibi ve Red Bull KTM Factory Racing geliştirme sürücüsü Dani Pedrosa RC16'yı kullanıyor.
WRX şampiyonu Timmy Hansen Team Peugeot-Hansen 208 rallikros aracını kullanırken, WRC yıldızı Adrien Fourmaux Ford Puma Hybrid Rally1'in direksiyonunda yer alıyor. Son olarak, efsanevi Le Mans galibi Romain Dumas, 2023 Pikes Peak Hill Climb'ın zirvesine çıkardığı tamamen elektrikli bir canavar olan Ford SuperVan 4.2'le yarışıyor.
02

Bilmeniz gereken araçlar ve istatistikler

Liam Lawson, Dani Pedrosa, Timmy Hansen, Adrien Fourmaux ve Romain Dumas 26 Temmuz 2023'te İngiltere'de drag yarışı yapmaya hazırlanıyor.

Harekete geçmeye hazır

© Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Romain Dumas, Timmy Hansen, Adrien Fourmaux, Dani Pedrosa ve Liam Lawson 26 Temmuz 2023'te The Ultimate Race'in çekimleri sırasında görülüyor.

Gerilim artıyor

© Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Romain Dumas, Timmy Hansen, Adrien Fourmaux, Dani Pedrosa ve Liam Lawson 26 Temmuz 2023 tarihinde Birleşik Krallık'ta The Ultimate Race filminin çekimleri sırasında görülüyor.

Sürücüler, motorlarınızı çalıştırın!

© Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Dani Pedrosa, Matt Jones ve Mat Watson 26 Temmuz 2023'te The Ultimate Race'in çekimleri sırasında görülüyor.

Red Bull KTM Factory Racing pilotu Dani Pedrosa'nın RC16'sı

© Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Liam Lawson RB8'ini değerlendiriyor

© Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Timmy Hansen Peugeot-Hansen 208 rallikros aracıyla

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Vehicle

Engine

Output

Weight

Red Bull Racing RB8

Renault RS27 2.4 V8

850hp

640kg

Red Bull KTM Factory Racing RC16

1,000cc

270hp

160kg

Peugeot 208 RX1e

1,000cc Turbo

500kW (680bhp)

1300kg

M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1

1.6lt Ecoboost Hybrid Turbo + 100 kW electric motor

550hp

1260kg

Ford SuperVan 4.2

50kWh battery powering three x STARD UHP 6-phase motors

2,000 hp (1,500 kW)

1680kg

03

Nihai Yarışı kim kazandı?

Lawson, Pedrosa'yı tebrik ediyor

Lawson, Pedrosa'yı tebrik ediyor

© Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

Race

P1

P2

1

MotoGP™

F1

2

MotoGP™

F1

3

MotoGP™

Ford Supervan

400 metrelik mesafede kimse Pedrosa ve onun Red Bull KTM Factory Racing RC16'sını geçemedi. İspanyol pilot, devrim niteliğindeki çelik çerçeveli motosikletleri, kazananlara dönüştürmek için KTM'leri geliştirirken çok çaba sarf etti. İlk iki turda RB8 ile Lawson onu yakından takip etti, ancak asıl şok, Ford Supervan 4.2'nin son turda F1 aracını 0.1 saniye farkla geçmesiydi.
Pedrosa'ya göre, sağ elinde daha da fazla güç vardı, ancak lastiğinin maksimum tutuşa sahip olduğundan emin olmak için bunu temkinli olması gerekiyordu. Bu ona kaygan yüzeyde mümkün olan en hızlı performansı sağladı. "İlk başta çok fazla güç kullanmamak zordu, böylece en iyi çekişi elde edebildim," dedi 31 MotoGP™ yarışının galibi.

Bu haberin içinde

Dani Pedrosa

One of the great MotoGP™ riders of the modern era, Dani Pedrosa retired in 2018 after an illustrious career that included 31 wins and 112 podiums.

SpainSpain

Adrien Fourmaux

France’s rising rally star, Adrien Fourmaux, has enjoyed early World Rally Championship success and is all set for further glory.

FransaFransa

Liam Lawson

A rising star of the Red Bull Junior Team, New Zealand's Liam Lawson is currently competing in the Super Formula Championship.

New ZealandNew Zealand

Timmy Hansen

Born into a rallycross family, Timmy Hansen has gone on to establish himself as a master of the discipline in his own right.

SwedenSweden
F1
MotoGP
WRC
Rallycross
Motor Sporları
FORMULA RACING
Motosiklet
Ralli
Ralli