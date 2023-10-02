F1
F1, MotoGP™, Ralli, WRC ve Supervan Arasındaki Drag Yarışını Kim Kazanır?
En iyi sürücüler, tüm drag yarışlarını sona erdirmek için bir drag yarışında karşı karşıya geliyor.
Bir F1 aracı, MotoGP™ motosikleti, rallikros aracı, WRC aracı ve elektrikli bir araç olan Ford SuperVan 4.2 ile drag yarışı yapılırsa, sence kim kazanır?
Bunu söylemek kolay değil. Herkesin bildiği gibi, Formula 1 araçları dört tekerlek üzerinde en hızlı olanlar ancak bir MotoGP™ motosikletinden daha mı hızlılar? Modern WRC araçları da oldukça hızlı, Dünya Rallikros araçları ise özellikle kısa sprintler için üretilmiştir. Ford SuperVan 4.2'yi de yabana atmamak gerekir, çünkü o da çok hızlı...
01
Dev drag yarışında kimler yarışıyor?
Araçların pilotları uluslararası motor sporlarının önde gelen isimleri. F1'in en yeni sürücülerinden ve Red Bull Racing test sürücüsü olan Liam Lawson, Dünya Şampiyonası'nı kazanan RB8'in direksiyonundayken, MotoGP™ yarış galibi ve Red Bull KTM Factory Racing geliştirme sürücüsü Dani Pedrosa RC16'yı kullanıyor.
WRX şampiyonu Timmy Hansen Team Peugeot-Hansen 208 rallikros aracını kullanırken, WRC yıldızı Adrien Fourmaux Ford Puma Hybrid Rally1'in direksiyonunda yer alıyor. Son olarak, efsanevi Le Mans galibi Romain Dumas, 2023 Pikes Peak Hill Climb'ın zirvesine çıkardığı tamamen elektrikli bir canavar olan Ford SuperVan 4.2'le yarışıyor.
02
Bilmeniz gereken araçlar ve istatistikler
03
Nihai Yarışı kim kazandı?
Race
P1
P2
1
MotoGP™
F1
2
MotoGP™
F1
3
MotoGP™
Ford Supervan
400 metrelik mesafede kimse Pedrosa ve onun Red Bull KTM Factory Racing RC16'sını geçemedi. İspanyol pilot, devrim niteliğindeki çelik çerçeveli motosikletleri, kazananlara dönüştürmek için KTM'leri geliştirirken çok çaba sarf etti. İlk iki turda RB8 ile Lawson onu yakından takip etti, ancak asıl şok, Ford Supervan 4.2'nin son turda F1 aracını 0.1 saniye farkla geçmesiydi.
Pedrosa'ya göre, sağ elinde daha da fazla güç vardı, ancak lastiğinin maksimum tutuşa sahip olduğundan emin olmak için bunu temkinli olması gerekiyordu. Bu ona kaygan yüzeyde mümkün olan en hızlı performansı sağladı. "İlk başta çok fazla güç kullanmamak zordu, böylece en iyi çekişi elde edebildim," dedi 31 MotoGP™ yarışının galibi.
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