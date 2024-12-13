Fortnite Balistik: 5v5 FPS Modu Hakkında Bilmen Gerekenler

'de ve

'ta olduğu gibi Fortnite Balistik'te de yeniden doğma yok. İki takımdan birindeki herkes avlandığında ya da

Yırtık Noktası Cihazı

patladığında raunt sona eriyor. Altı raunt sonunda oyuncular taraf değiştirirken, iki takımdan biri yedi raunt kazandığında maç sona eriyor. Yerleştirildikten 45 saniye sonra patlayan Yırtık Noktası Cihazı'nın patlama çapı içindeki tüm oyuncular avlanıyor ve ekipmanlarını kaybediyorlar.