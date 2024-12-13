Bir Oyun Daha
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Bir Oyun Daha
Fortnite Balistik: 5v5 FPS Modu Hakkında Bilmen Gerekenler
Yıllardır "battle royale" pazarını domine eden Fortnite, gözünü şimdi de rekabetçi 5v5 oyun sahnesine dikti. Fortnite'ın yeni Balistik modu hakkında bilmen gerekenleri bu sayfada bulacaksın.
Her şey Dünyayı Kurtar (Save the World) ile başlamıştı ama Fortnite'ı fenomene dönüştüren şey Battle Royale oldu. Yıllardır sayısız etkinlik ve işbirliği ile multiplayer oyun pazarında müthiş bir başarıya ulaşan Fortnite, şimdi de Counter-Strike ve VALORANT benzeri 5v5 modu Balistik (Ballistic) ile yeni sulara yelken açıyor. Önce oyunun çıkış fragmanına bir göz atalım.
01
Fortnite Balistik nasıl indirilir?
Fortnite Balistik'i PC'de diğer tüm Fortnite oyun modları gibi Epic Games uygulaması üzerinden indirebilirsin. Tamamem ücretsiz oynanabilen Fortnite Balistik için öncelikle Fortnite'ı indirmen gerekiyor. Yaklaşık 80 GB boyutundaki oyunu indirip açtıktan sonra ana menüdeki seçenekler arasında Balistik'i göreceksin. Balistik'i seçtikten sonra dereceli ya da derecesiz maçlara girebilirsin. Fortnite Balistik'i PC'nin dışında PlayStation ve Xbox platformlarında da oynayabilirsin.
02
Fortnite Balistik nasıl oynanır?
Her şeyden önce Fortnite Balistik birinci şahıs bakış açısından oynanıyor. İnşa mekaniklerinin yer almadığı bu modda oyuncular beşer kişilik iki takıma ayrılıyorlar. Saldırganlar haritada yer alan iki bölgeden birine gerçekliği büken Yırtık Noktası Cihazı'nı kurmayı amaçlarken, Savunmacılar ise bu cihazın kurulmasını ve patlamasını engellemek için çaba sarf ediyorlar.
Counter-Strike 2'de ve VALORANT'ta olduğu gibi Fortnite Balistik'te de yeniden doğma yok. İki takımdan birindeki herkes avlandığında ya da Yırtık Noktası Cihazı patladığında raunt sona eriyor. Altı raunt sonunda oyuncular taraf değiştirirken, iki takımdan biri yedi raunt kazandığında maç sona eriyor. Yerleştirildikten 45 saniye sonra patlayan Yırtık Noktası Cihazı'nın patlama çapı içindeki tüm oyuncular avlanıyor ve ekipmanlarını kaybediyorlar.
Oyuncular oyuna Korucu Tabancası ve 800 Kredi ile başlıyorlar. Rakip oyuncuları avlayarak ya da Yırtık Noktası Cihazı yerleştirerek kredi kazanılıyor. Bu krediler raunt başlangıçlarında farklı silahlar (taarruz tüfeleri, pompalı tüfekler, hafif makineli tüfekler, tabancalar gibi) ve ekstra eşyalar (sis bombası, flaş bombası gibi) almak için kullanılıyor. Kısacası her şey yine Counter-Strike 2'deki ve VALORANT'taki gibi işliyor. Oyunda hangi durumlarda ne kadar kredi kazanıldığını aşağıda görebilirsin.
- Raunt Kazanmak: 3.300 Kredi
- Raunt Kaybetmek (Avlanınca): 2.500 Kredi
- Raunt Kaybetmek (Hayatta Kalınca): 1.000 Kredi
- Düşman Avlamak: 200 Kredi
- Cihaz Kurmak: 500 Kredi
Metropol 10 haritasındaki maçlara başlarken her oyuncu beş Esnek Cihaz'dan birini seçiyor, maç boyunca bunu kullanıyor ve bu cihazdan her raunt en fazla iki tane satın alınabiliyor. Diğer oyuncular tarafından toplanamayan bu cihazlar Parça Tesirli El Bombası, Balon Bombası, Yakınlığa Duyarlı Mayın Kiti, Savuran Bomba Kiti ve Keşif Bombası Kiti olarak sıralanıyor. Satın alınabilir tek kullanımlık eşyalar, kitler ve bunların ücretleri şöyle:
- Kalkan (25): 500 Kredi
- Flaş Bombası: 200 Kredi
- Sis Bombası: 200 Kredi
- Esnek Cihaz: 300 Kredi
03
Fortnite Balistik'te hangi silahlar var?
Fortnite Balistik'te farklı kategoriler (Pompalı Tüfek, Hafif Makineli Tüfek, Taarruz Tüfeği, Tabanca, Keskin Nişancı Tüfeği) altında dokuz farklı silah bulunuyor. Türleri, isimleri ve kredileri ile beraber bunların tam listesini aşağıda görebilirsin.
- Çılgın Otomatik Pompalı Tüfek: 1.600 Kredi
- Çekiç Klasik Pompalı Tüfek: 900 Kredi
- Yıldırım Seri Hafif Makineli Tüfeği: 1.100 Kredi
- Hiper Hafif Makineli Tüfeği: 1.500 Kredi
- Dehşet Taarruz Tüfeği: 2.500 Kredi
- Fedai Taarruz Tüfeği: 2.000 Kredi
- Darbeli Taarruz Tüfeği: 2.500 Kredi
- Ağır Tabanca: 800 Kredi
- Can Alıcı Keskin Nişancı Tüfeği: 5.000 Kredi