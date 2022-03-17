Forza Horizon 5'in En Pahalı 10 Arabası

Bir Oyun Daha
Simülasyon temelli Forza Motorsport'un yan serisi olarak ortaya çıkan ve çok daha popüler hale gelen Forza Horizon serisinin son üyesi 9 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunculara Meksika topraklarında özgürce eğlenebilecekleri bir serüven sunan Forza Horizon 5'in garajında geçmişten günümüze 500'ün üzeriden araç modeli yer alıyor.
Red Bull'un oyun kanalı GamerSZon'un Challengers serisinde Tamer Yeşildağ'ın zorlu mücadelelerin üstesinden gelmeye çalıştığı oyundaki araçları açabilmek için görevleri tamamlamak, çark çevirmek ya da direkt olarak biriktirilen kredileri harcamak gerekiyor. Oyunun temel araç listesinde yer alan modellerin en pahalılarını aşağıda görebilirsin.
01
Shelby Cobra Daytona Coupe 1965
- Fiyat: 30.000.000 Kredi
- Güç: 291 KW
- Tork: 463 N-m
- Ağırlık: 1.043 kg
- Ön: %53
- Silindir Hacmi: 4,73 l
02
Jaguar D-Type 1956
- Fiyat: 22.000.000 Kredi
- Güç: 183 KW
- Tork: 328 N-m
- Ağırlık: 953 kg
- Ön: %54
- Silindir Hacmi: 3,44 l
03
Ferrari 250 California 1957
- Fiyat: 18.500.000 Kredi
- Güç: 195 KW
- Tork: 256 N-m
- Ağırlık: 1.050 kg
- Ön: %52
- Silindir Hacmi: 2,95 l
04
Ferrari 250 Testa Rossa 1957
- Fiyat: 16.400.000 Kredi
- Güç: 224 KW
- Tork: 303 N-m
- Ağırlık: 920 kg
- Ön: %52
- Silindir Hacmi: 2,95 l
05
McLaren F1 GT 1997
- Fiyat: 15.000.000 Kredi
- Güç: 461 KW
- Tork: 651 N-m
- Ağırlık: 1.120 kg
- Ön: %41
- Silindir Hacmi: 6,06 l
06
Porsche #3 917 LH 1970
- Fiyat: 15.000.000 Kredi
- Güç: 448 KW
- Tork: 563 N-m
- Ağırlık: 927 kg
- Ön: %36
- Silindir Hacmi: 4,96 l
07
Auto Union Type D 1939
- Fiyat: 15.000.000 Kredi
- Güç: 362 KW
- Tork: 560 N-m
- Ağırlık: 1.277 kg
- Ön: %42
- Silindir Hacmi: 2,99 l
08
Ford #2 GT40 MK II 1966
- Fiyat: 11.000.000 Kredi
- Güç: 362 KW
- Tork: 644 N-m
- Ağırlık: 1.217 kg
- Ön: %38
- Silindir Hacmi: 7,00 l
09
Mercedes-Benz SSK 1929
- Fiyat: 7.500.000 Kredi
- Güç: 149 KW
- Tork: 450 N-m
- Ağırlık: 1.690 kg
- Ön: %52
- Silindir Hacmi: 7,07 l
10
Jaguar Lightweight E-Type 1964
- Fiyat: 7.500.000 Kredi
- Güç: 254 KW
- Tork: 426 N-m
- Ağırlık: 1.040 kg
- Ön: %50
- Silindir Hacmi: 3,78 l