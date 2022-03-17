Forza Horizon 5'in En Pahalı 10 Arabası

Simülasyon temelli Forza Motorsport'un yan serisi olarak ortaya çıkan ve çok daha popüler hale gelen Forza Horizon serisinin son üyesi 9 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunculara Meksika topraklarında özgürce eğlenebilecekleri bir serüven sunan Forza Horizon 5 'in garajında geçmişten günümüze 500'ün üzeriden araç modeli yer alıyor.