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Forza Horizon 5 Rehberi
Piyasadaki en eğlenceli ve en özgür yarış oyunu Forza Horizon 5 hakkında bilmen gerekenleri sıraladık.
Forza Motorsport serisi Xbox kullanıcılarının yarış simülasyonu türündeki öncelikli tercihi olmuştur her zaman. Yıllar içinde ortaya çıkan Forza Horizon da "arcade" ve eğlenceli yapısı ile Forza markasını çok daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. 9 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapan Forza Horizon 5 ise bu halkanın son üyesi olarak piyasada. Aksiyon dolu bu yarış dünyasına henüz adım atmadıysan oyuna dair detayları bu yazıda bulacaksın.
01
Forza Horizon 5’in haritası
Oyuncular her Forza Horizon oyununda farklı bir ülkeyi ziyaret etme şansı buluyorlar. Forza Horizon 5’in yolu ise kurgusal bir Meksika şehrinden geçiyor. Oyunun haritası serinin bugüne kadarki en büyük haritası ve kıyaslama yapmak gerekirse Forza Horizon 4’e göre %50 oranında daha büyük bir alan söz konusu.
Haritanın bir diğer önemli özelliği de sunduğu çeşitlilik. Kasabalar ve şehirler dışında aktif bir yanardağ, ormanlar, kumsallar ve hatta antik Maya tapınakları yarışlar sırasında ziyaret edilebilecek yerler arasında. Elbette ki oyunun yapısı gereği tüm bu bölgeleri özgürce gezmek ve fotoğraflamak mümkün oluyor.
Forza Horizon 4'teki dört mevsim sistemine benzer şekilde Meksika da doğası gereği değişken hava şartları sunuyor oyunculara. Günlük güneşlik, kilometrelerce uzakların net olarak görülebildiği anlar dışında kum fırtınalarına tanık olmak mümkün oluyor. Tabii ki dört mevsim sistemi oyundaki varlığını koruyor.
02
Forza Horizon 5’teki arabalar
Bir yarış oyununda başrol tabii ki otomobillerin. Önceki oyunlarda da garajında onlarca markanın yüzlerce modelini barındıran Forza Horizon, yeni oyunda çıtayı 600 sınırına dayamış durumda. Alışıldığı üzere oyunun çıkışından sonra yayınlanan indirilebilir içerik paketleri sayesinde bu sayı giderek artıyor.
Oyunda farklı modelleri mevcut markalardan bazıları Aston Martin, Audi, BMW, Bugatti, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, Hoonigan, Jaguar, Koenigsegg, Lamborghini, Maserati, McLaren, Mercedes, Pagani ve Porsche olarak sıralanabilir. Bu modeller klasiklerden, süper otomobillere kadar geniş bir yelpazeye sahip.
Tüm modeller için en çok merak edilen konu fiyatlar ve hızlar tabii ki. Oyundaki otomobiller kazanılan krediler ya da çevrilen şans çarkları ile elde edilebiliyor. Hızlar farklı etkenlere ve yapılacak geliştirmelere göre değişkenlik gösterirken, oyundaki en pahalı 10 otomobili görmek için buraya tıklayabilirsin.
03
Forza Horizon 5’teki yarış etkinlikleri
Forza Horizon 5 dünyasında yapılabileceklerin sınırı yok. Oyunun başında gidişat oyuncuları belli yarış etkinliklerine yönlendiriyor olsa da oyunculara kısa sürede özgürlük tanınıyor. Bir noktadan sonra haritanın neresine gidileceği ve hangi yarışlara girileceği tamamen oyuncunun tercihine bırakılıyor.
Oyunu temelde birkaç ana bölüme ayırmak mümkün. Horizon Hikayesi’nde belli bir senaryo paralelinde ilerleme sağlanıyor ki oyunun giriş kısmı da bu süreç üzerinden gerçekleşiyor. Horizon Açık oyunun PvP kısmını temsil ediyor ve açık dünyada diğer oyunculara karşı rekabetçi yarışlar yapmaya imkan tanıyor.
Oyunda yol yarışı, toprak yarışı, kır rallisi, sokak yarışı, kalkış yarışı ve gösteri yarışı gibi seçenekler mevcut. Çevrimiçi ortamda bir “battle royale” uyarlaması olan Eleyici yer alıyor. Bu modda 72 oyuncu karşı karşıya geliyor ve ikili mücadeleler sonunda bitiş çizgisini geçen ilk isim olmaya çalışıyor.
04
Forza Horizon 5’in sistem gereksinimleri
Forza Horizon 5’in açık dünyası oldukça detaylı tasarlanmış. Uçsuz bucaksız açık alanlar ile detaylı şehir içi bölgeler arasında performans farkı var ancak ortalamanın üstünde bir sistemde oyunu akıcı şekilde oynamak mümkün. Heyecan dolu yarışlar dahil olmak için ihtiyacın olan bileşenleri aşağıda görebilirsin.
Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 110 GB disk alanı
- Windows 10 işletim sistemi
Forza Horizon 5 önerilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 590 ekran kartı
- 16 GB bellek
- 110 GB disk alanı
- Windows 10 işletim sistemi