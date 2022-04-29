Forza Horizon 5 Rehberi

Forza Motorsport serisi Xbox kullanıcılarının yarış simülasyonu türündeki öncelikli tercihi olmuştur her zaman. Yıllar içinde ortaya çıkan Forza Horizon da "arcade" ve eğlenceli yapısı ile Forza markasını çok daha geniş kitlelere ulaştırmıştır.

9 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapan

Forza Horizon 5 ise bu halkanın son üyesi olarak piyasada. Aksiyon dolu bu yarış dünyasına henüz adım atmadıysan oyuna dair detayları bu yazıda bulacaksın.