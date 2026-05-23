Forza Horizon 6 başlangıç rehberi: Bilmen gereken ipuçları ve tüyolar

2026’nın en çok konuşulan yarış oyunlarından biri olan Forza Horizon 6 sonunda oyuncularla buluşuyor. Serinin altıncı oyunu, yıllardır hayranların görmek istediği Japonya atmosferini açık dünyaya taşıyor. Ancak özellikle oyuna yeni başlayanlar için ilk saatler biraz karmaşık hissettirebiliyor. Bu rehberde Forza Horizon 6’ya hızlı adapte olmanı sağlayacak en iyi ipuçlarını ve başlangıç tüyolarını bulabilirsin.

SPOILER UYARISI: Bu rehberde Forza Horizon 6’daki gizli içeriklere dair bazı bilgiler yer alıyor. Oyuna hiçbir detay görmeden başlamak istiyorsan dikkatli ilerlemende fayda var.

01 En iyi başlangıç nasıl yapılır?

Forza Horizon 6 macerası Japonya’ya varışın, Horizon Qualifiers etaplarının ve Horizon Invitational etkinliklerinin ardından resmen başlıyor. İlk bilekliğini aldıktan sonra festivalin tam anlamıyla bir parçası haline geliyorsun. Bu noktada haritanın tamamını keşfetmeye çalışmak yerine önce ana ilerleme sistemini açmaya odaklanmak büyük avantaj sağlıyor.

İlk saatlerde oyunun yönlendirdiği yarışları ve aktiviteleri takip etmek en mantıklı seçenek oluyor. Forza Horizon 6; yenilenen ilerleme sistemi, oyuncu evleri, PR stunt görevleri, koleksiyon içerikleri ve farklı oyun mekaniklerini ilk üç dört saat içerisinde adım adım tanıtıyor. Bu süreç, hem haritaya hem de sürüş dinamiklerine alışmak için oldukça önemli.

Araba Buluşmaları Forza Horizon 6'nın önemli bir parçası © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6’ya başlamanın en iyi yolu:

İlk bilekliğini alana kadar giriş bölümünü ve elemeleri tamamlamaya odaklan. Forza Horizon 6, ilk saatlerde hem yeni hem de geri dönen sistemlerini adım adım tanıtıyor. Bu yüzden tüm mekanikleri açmak için oyunun yönlendirmelerini takip etmek büyük önem taşıyor. Ardından sokak yarışları, toprak etapları ve cross-country etkinlikleri gibi önerilen yarış türlerinde zaman geçirerek sürüş dinamiklerine alışabilirsin.

Japonya haritasını keşfetmek için ise biraz sabretmekte fayda var. Yoğun yarış temposuna ara vermek istediğinde manzara turuna çıkabilir ya da özgürce dolaşabilirsin. Zaten festival boyunca yer alan yaklaşık 100 etkinlik sayesinde birçok yol ve ikonik nokta doğal şekilde karşına çıkıyor.

02 Japonya’yı keşfetmek: Forza Horizon 6 haritası

Forza Horizon 6’nın en güçlü yanlarından biri hiç şüphesiz Japonya haritası oluyor. Serinin önceki oyunu olan Forza Horizon 5’teki Meksika haritasına kıyasla çok daha çeşitli bir yapı sunan bu açık dünya, farklı sürüş tarzlarına uygun bölgeleriyle dikkat çekiyor.

Japonya sokaklarını keşfetmek için zaman ayırın © Xbox Game Studios / Phil Briel

Haritanın kuzey kısmında karla kaplı ralli etapları, kayak rampaları ve yüksek eğimli virajlardan oluşan bowl bölümleri yer alıyor. Bu alanlar özellikle off-road ve ralli araçları için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Az trafikli dağ yolları ise drift antrenmanları ve zaman denemeleri için birebir.

Oyunun ilk dikkat çeken noktalarından biri de Kawazu-Nanadaru Loop oluyor. Dairesel otoyol bağlantısıyla öne çıkan bu bölge, kesintisiz drift yapmak isteyen oyuncular için adeta özel hazırlanmış bir alan hissi yaratıyor. Güney tarafına geçildiğinde ise atmosfer tamamen değişiyor. Uzun sahil yolları ve masmavi deniz manzaraları, oyuna neredeyse tropik bir hava katıyor.

Şehir bölgeleri detay seviyesiyle öne çıkıyor. Pirinç tarlaları, tapınaklar, market stantları ve Japonya sokaklarında sıkça görülen gerçek Toyota taksileri gibi pek çok detay haritaya canlılık kazandırıyor. Ünlü Shibuya Crossing de oyunda yer alıyor ancak sürüş alanı yaratabilmek için yollar gerçek hayata göre daha geniş tasarlanmış durumda.

İpucu: İlginç bir manzara ya da önemli bir nokta keşfettiğinde fotoğraf modunu kullanmayı unutma. Yön tuşlarındaki “Yukarı” tuşuna basarak kamera moduna geçiş yapabiliyorsun. Yeni günlük görevlerinden biri de sanal Japonya’daki toplam 26 farklı önemli noktayı fotoğraflamayı içeriyor.

Forza Horizon 6’da sürülebilir 550 farklı araç bulunuyor © Xbox Game Studios

Bilmen gereken iki önemli detay daha var: Fuji Dağı haritada görünse de araçla erişilebilen bir bölge değil. Ayrıca Legend Island dahil olmak üzere haritanın bazı bölümleri başlangıçta bileklik sistemi nedeniyle kilitli geliyor.

03 Yeni bileklik ilerleme sistemi nasıl çalışıyor?

Forza Horizon 5, uzun süre net bir ilerleme hissi sunmaması nedeniyle eleştiriliyordu. Forza Horizon 6 ise bu durumu, serinin ilk oyunu olan 2012 çıkışlı Forza Horizon’daki bileklik sistemiyle değiştiriyor.

Oyuncular artık etkinlikleri tamamlayarak yeni bileklikler kazanıyor, daha prestijli yarışların ve yeni harita bölgelerinin kilidini açıyor. Bu yapı, özellikle oyuna yeni başlayanlar için çok daha net bir yön duygusu yaratıyor.

Daha prestijli yarışların kilidini açmak için bilezikler kazanın © Xbox Game Studios

İlk büyük hedef Horizon Invitational oluyor. Bu sürecin sonunda ise başlangıçta kilitli gelen Legend Island seni bekliyor. Böylece Forza Horizon serisi uzun yılların ardından ilk kez yalnızca araç toplamanın ötesine geçen gerçek bir final hissi sunuyor. Üstelik tüm ilerleme sistemi ister tek başına ister arkadaşlarınla online co-op modunda oynanabiliyor.

İpucu: Haritada amaçsız şekilde dolaşmak yerine ilerleme menüsündeki sıradaki hedefe odaklanmak büyük avantaj sağlıyor. Tamamlanan her etkinlik yeni bileklikler ve başarımlar için önem taşıyor. Bu yüzden sürekli yeni görevleri takip etmek, oyundaki gelişim hızını ciddi şekilde artırıyor.

04 Başlangıç aracı seçimi: Hangisini tercih etmelisin?

Oyunun başında üç farklı araç arasından seçim yapabiliyorsun: modifiyeli bir Toyota Celica, GMC pickup ve Rocket Bunny gövde kitine sahip Nissan Silvia K. Peki hangisi daha iyi?

Bu seçim tamamen sürüş tarzına göre değişiyor. Drift odaklı oynamak isteyenler için Nissan Silvia en güçlü başlangıç seçeneklerinden biri oluyor. Rocket Bunny kurulumu agresif bir karakter sunarken gaz ve direksiyon kontrolünü doğru kullanan oyuncuları ödüllendiriyor.

Toyota Celica ise daha dengeli bir deneyim sunuyor. Hem asfalt hem de hafif arazi etaplarında başarılı performans gösterdiği için çok yönlü bir başlangıç aracı arayan oyuncular için ideal tercih haline geliyor. Kuzeydeki dağ yolları ve ralli etaplarına ağırlık vermek isteyenler için GMC güçlü bir seçenek olsa da asfalt üzerinde diğer araçlara göre biraz daha ağır hissettirebiliyor.

Hangi aracı seçersen seç, ilk saatlerde Autoshow’dan pahalı araçlar satın almak çok mantıklı olmuyor. Wheelspin ödülleri, hikâye görevleri ve sezonluk etkinlikler kısa sürede garajını yeni araçlarla dolduruyor. Bu yüzden başlangıç kredilerini doğrudan yeni araçlara harcamak yerine mevcut aracını geliştirmeye yatırmak çok daha verimli oluyor. Doğru ayarlamalarla standart bir araç bile oldukça rekabetçi hale gelebiliyor.

05 Forza Horizon 6’nın en önemli yenilikleri

Forza Horizon 6, açık dünya yarış deneyimini doğrudan etkileyen dört önemli yenilikle geliyor. Bunlardan biri de Japonya haritasına dağıtılmış 200 farklı maskot koleksiyonu oluyor. Bu maskotlardan birine çarptığında anında 5.000 kredi kazanıyorsun. Tek başına küçük görünse de tüm maskotları bulduğunda toplamda 1 milyon kredi elde etmek mümkün hale geliyor. Özellikle oyunun başlarında hızlı para kazanmanın en kolay yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Not: Üstelik maskot tasarımları da haritadaki bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Bu detay, keşif hissini çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Maskotlar için gözlerinizi dört açın © Xbox Game Studios

Haritanın farklı noktalarına dağıtılmış özel modifiyeli araçlar da Forza Horizon 6’nın dikkat çeken yeniliklerinden biri oluyor. Bu araçları doğrudan bulunduğun noktadan satın alabiliyorsun. Üstelik çoğu özel body kit’lere, performans ayarlarına ve hazır tuning paketlerine sahip oluyor. En güzel tarafıysa Autoshow’daki fiyatlardan daha uygun olmaları. Oyunun ilk saatlerinde haritadaki yeşil araç simgelerine dikkat etmek büyük avantaj sağlayabiliyor.

Bir diğer yenilik ise yapay zekâ asistanı ANNA’nın artık seni otomatik şekilde hedef noktasına götürebilmesi oluyor. Özellikle uzun sürüşlerde oldukça kullanışlı hale gelen bu sistemin yanında yeni sinematik mod da dikkat çekiyor. Bu mod aktif olduğunda arayüz tamamen kayboluyor ve kamera açıları sinematik şekilde değişiyor. İçerik üretmek, ekran görüntüsü almak ya da kısa bir mola vermek için oldukça ideal bir deneyim sunuyor.

Oyuna eklenen bir diğer önemli özellik ise yenilenen Drag Meet etkinlikleri oluyor. Artık drag yarışlarında gerçek ışık sistemiyle start veriliyor. Başlangıç çizgisindeki pozisyonunu kendin seçiyor, ışıkları takip ediyor ve kalkışı tamamen manuel şekilde yönetiyorsun. Gaza erken basarsan aracın öne sıçrayabiliyor. En iyi kalkışı yapmak için el frenini kullanıp launch control sistemini aktif etmek ve son ışıkta doğru anda çıkış yapmak gerekiyor. Burada en önemli unsur ise reaksiyon süresi oluyor.

06 Açık dünyadaki özel araçlar

Daha önce bahsedilen modifiyeli araçlar, Forza Horizon 6’nın açık dünyasında özel otomobiller kazanmanın yalnızca bir yolu oluyor. Oyunda bunun dışında iki farklı yöntem daha bulunuyor.

Ahır buluntuları Forza Horizon 6'da geri dönüyor © Xbox Game Studios

Serinin eski oyuncularının yakından bildiği Barn Find sistemi, Forza Horizon 6’da da geri dönüyor. Haritada toplam 14 farklı ahır bulunuyor ve her birinin içinde ikonik araçlar saklanıyor. Barn Find bölgeleri haritada mor dairelerle gösteriliyor. Oyuncuların bu alanın içinde gizli ahırı bularak aracı keşfetmesi gerekiyor.

İpucu: Her ahıra ulaşan küçük bir toprak yol bulunuyor. Bu yollar haritada görünse de resmi yol olarak işaretlenmiyor. Dikkatli bakarsan gizli ahırların yerini çok daha hızlı şekilde tespit edebilirsin.

Tüm hazine arabalarını bulabilir misiniz? © Xbox Game Studios

Oyundaki üçüncü özel araç sistemi ise Forza Horizon 6 ile birlikte seriye ilk kez ekleniyor. Japonya haritasının farklı noktalarına gizlenmiş toplam dokuz hazine araç bulunuyor.

Sistem oldukça basit çalışıyor: Gizli araçlardan birine yaklaştığında oyun sana bildirim gönderiyor. Ardından menüde aracın bulunduğu bölgeye ait bir fotoğraf açılıyor ve bu görsel, aracın konumu hakkında kabaca fikir veriyor. Ancak bundan sonrası tamamen oyuncuya kalıyor. Çünkü kesin konumu gösteren ipuçları oldukça sınırlı tutuluyor. Bu yüzden çevreyi dikkatli incelemek ve açıklamalardaki detayları iyi okumak büyük önem taşıyor.

07 Sokak yarışları ve touge mücadeleleri

Forza Horizon 6’nın açık dünyasında öne çıkan en dikkat çekici yeni deneyimlerden biri de Street Races ve Touge Battles oluyor. Bu etkinlikler ana hikâye ilerleyişine doğrudan bağlı değil ancak sundukları ödüller nedeniyle kesinlikle zaman ayırmaya değiyor.

Tamamlanan yarışlar sayesinde yüksek miktarda kredi ve farklı ödüller kazanabiliyorsun. Üstelik gece atmosferinde geçen sokak yarışları, güçlü şekilde Need for Speed Underground havası hissettiriyor. The Fast and the Furious serisini seven oyuncular içinse oyun tam anlamıyla ayrı bir noktaya taşınıyor.

Gece sokak yarışları bir zorunluluktur © Xbox Game Studios

Street Race etkinlikleri, Japonya’nın halka açık yollarında gece atmosferinde gerçekleşiyor. A noktasından B noktasına uzanan checkpoint yarışlarında en önemli unsur ise trafik oluyor. Yüksek hızlarda ilerlerken sivil araçlara dikkat etmek büyük önem taşıyor çünkü küçük bir hata yarışın kaderini tamamen değiştirebiliyor.

Touge Battles ise Japonya'nın ikonik virajlı dağ yollarına adeta bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Bu mücadeleler genellikle dar ve keskin virajlarla dolu dağ etaplarında karşına çıkıyor. Her yarışta sen ve özel araçlara sahip bir yapay zekâ rakibi karşı karşıya geliyorsunuz. Amaç oldukça net: Bitiş çizgisini ilk geçen taraf olmak.

İpucu: Bu iki etkinlik türü ana ilerleme sisteminden bağımsız çalıştığı için oyunun ilk saatlerinde istersen tamamen görmezden gelebilirsin. Böylece bileklik ilerleyişine daha hızlı odaklanmak mümkün oluyor. Tabii kendini gece sokak yarışlarının atmosferine kaptırırsan buna kimsenin itiraz edeceğini sanmıyoruz.

08 Ev satın alma sistemi: Erken davranmak avantaj sağlıyor

Forza Horizon 6’daki evler yalnızca hızlı seyahat noktaları olarak kullanılmıyor. Oyunda toplam sekiz farklı mülk bulunuyor ve son eve ulaşabilmek için hikâyede oldukça ilerlemek gerekiyor.

Asıl önemli detay ise her evin kalıcı bonuslar sunması oluyor. Bazıları oyuna her giriş yaptığında günlük wheelspin verirken bazıları belirli puan türlerinde ekstra çarpan kazandırıyor. Premium sürüme sahip oyuncular, Tokyo City House ile başlangıç yaptığı için bu avantajlardan birine doğrudan erişebiliyor.

Diğer oyuncular için en mantıklı ilk hedef ise günlük wheelspin bonusu veren evi satın almak oluyor. İlk etapta yüksek maliyetli görünse de uzun vadede sunduğu ödüller sayesinde ciddi avantaj sağlıyor.

09 PR stunt’lar, skill point sistemi ve wheelspin ödülleri

Speed Zone, Danger Sign ve Drift Zone gibi PR stunt etkinlikleri yalnızca başarımlar için bulunmuyor. Bu görevlerde üç yıldız almak, oyunun erken safhalarında super wheelspin kazanmanın en hızlı yollarından biri oluyor. Aynı zamanda skill point biriktirmeni de sağlıyor.

Skill point sistemi; drift yapmak, uzun atlayışlar gerçekleştirmek, çevredeki objeleri parçalamak ve arazi sürüşleri gibi gösterişli hareketlerle çalışıyor. Kazandığın puanları ise oyun menüsündeki “Cars” sekmesinde bulunan Car Mastery bölümünde kullanabiliyorsun.

Her aracın kendine özel bir mastery ağacı bulunuyor. Bu ağaçlarda kredi ödülleri, wheelspin’ler ve super wheelspin’ler yer alıyor. Bazı araçlar diğerlerine göre çok daha değerli ödüller sunduğu için yeni araç satın almadan önce mastery ağacına göz atmak büyük avantaj sağlayabiliyor.

Each car comes with its own mastery tree © Xbox Game Studios

Super Wheelspin sistemi, tek seferde üç farklı ödül verdiği için standart wheelspin’lere göre çok daha kazançlı oluyor. Bu ödülleri yalnızca PR Stunt görevlerinden ve Car Mastery ağacından değil, seviye atlayarak ya da Premium Edition’daki haftalık VIP ödülleri üzerinden de elde edebiliyorsun.

10 Zorluk seviyesi ve kredi çarpanı

Forza Horizon 6’da zorluk seviyesi yükseldikçe yarışlardan kazandığın kredi miktarı da artıyor. Sürüş desteklerini kapatıp yapay zekâ seviyesini yükselttiğinde yüzde 125’e kadar ekstra kredi kazanmak mümkün hale geliyor.

Özellikle aracına ve pistlere alıştıktan sonra bu sistem oldukça avantajlı çalışıyor. Daha uzun yarışlarla birleştirildiğinde gelir miktarı ciddi şekilde yükseliyor çünkü uzun etaplar genellikle kısa sprint yarışlarından daha fazla ödül veriyor.

Yine de en önemli nokta dengeyi korumak oluyor. Kazanamayacağın kadar yüksek zorluk seçmek yerine hâlâ rahat şekilde yarış kazanabildiğin seviyelerde oynamak çok daha verimli ilerleme sağlıyor.

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda profesyonel espor geçmişine sahip eski bir oyuncu. 1990’lardan bu yana oyun dünyasını yakından takip eden Phil günümüzde yeni oyunlar hakkında içerikler hazırlıyor, rehberler yazıyor ve donanım önerileri paylaşıyor.