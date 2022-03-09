Freerunning Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

İsmini bilmiyor olabilirsin ama freerunning'i mutlaka bir yerlerde görmüş olmalısın. Bir filmin heyecan dolu aksiyon sahnesinde, Dominic Di Tommaso, Hazal Nehir ya da Pasha Petkuns gibi sporcuların kliplerinde, Red Bull Art of Motion gibi yarışmalarda ya da sosyal medyada...

Bunun iyi bir nedeni var: Freerunning, yükselen bir spor. Gençlerin ilgi gösterdiği bu şehir sporunun yükselişi ve gelişimi; internet, akıllı cihazlar ve sosyal medya sayesinde bambaşka bir seviyeye ulaştı.

Sayfanın girişinde yer alan Red Bull Origins'in son bölümünde freerunning ile ilgili merak ettiğin her şeyi öğrenebilirsin.

Freerunning gün geçtikçe büyümeye devam ediyor © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Freerunning nedir?

Freerunning, yalnızca hayal gücünün ve vücudunun fiziksel yetenekleriyle şehir yapıları arasında istediğin gibi hareket etme sanatıdır. Zıplayabilir, dönebilir, atlayabilir ve düşebilirsin. Yapılar arasında hızlı ve heyecan verici bir şekilde seyahat etmek için hayal edebileceğin tüm hareketler freerunning'de memnuniyetle karşılanır ve sınır yoktur.

Freerunning'in resmini çizmek istesek böyle bir şey olurdu © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Bir Başka Fransız Buluşu

Tıpkı sinema, metrik sistem ve dünyaca ünlü hamur işleri gibi, freerunning'i dünyaya getirdikleri için Fransızlara teşekkür borçluyuz.

Bugün freerunning olarak bildiğimiz şeyin kökleri 90'ların sonlarında Paris banliyölerine dayanıyor. Kurucu David Belle'in babasının askeri eğitim ve dövüş sanatları disiplini ve felsefesinden ilham alan Yamakasi grubu, kentsel çevrelerin yapılar arasında istedikleri gibi hareket etme arzusunu zarif yöntemlerle geliştirdi.

Ayrıca, Belle'in 'Manpower' olarak bilinen yerde, devasa bir çatı boşluğundan görüntülerin Fransa ve Avrupa'nın her yerindeki TV kanallarında viral bir etki yaratması da freerunning'in çok geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağladı.

“Henüz viral kelimesi bilinmiyorken bile viral olmuştu. Tüm Fransız kanallarındaydı,” diyor Hazal Nehir . "Bu video bir kıvılcımdı ve o zamandan beri sporcular videolar paylaşmaya ve bu sporu geliştirmeye devam etti."

Parkur Fransa'da ortaya çıktı ve kı sa sürede dünyaya yayıldı © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

Parkur ve Freerunning Aynı Şey mi?

Hem evet hem hayır. Parkur daha çok hız ve verimlilik, koşma, zıplama ve sürekli ileri harekete dayanır. Freerunning'de ise ters dönüşler, bükülmeler, düşüşler ve aklınıza gelmeyecek pek çok hareket geçerlidir. Yapabiliyorsanız, yapabilirsiniz.

Pasha Petkuns, Bogotá'da © Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool Pavel Petkuns'un Human Pinball performansı © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Freerunning'de lokasyon açısından daha fazla özgürlük söz konusu. Beton ormanlar hala revaçta, ancak giderek daha fazla sporcu, freerunning'i farklı alanlara taşıyor. Jason Paul'ün 80'lerin klasik video oyunlarını yeniden yaratması, Pasha Petkuns'un bir pinball makinesinde ordan oraya zıplaması veya Red Bull Art of Motion yarışmasında teknelerin üzerinden uçulması gibi.

Hazal Nehir bunu en iyi şekilde ifade ediyor: “Belli bir kural yok ve bu onun güzelliği. Herkes farklı hareketler yapabilir ve kendi benzersiz tarzını gösterebilir. Sporu taze yapan da bu.”

Belli bir kural yok ve bu onun güzelliği. Herkes farklı hareketler yapabilir ve kendi benzersiz tarzını gösterebilir

İnternetin Bir Parçası

Origins'de de vurgulandığı gibi freerunning muhtemelen internetle birlikte büyüyen ilk spor. Bu büyüme yaşanan dijital patlamayla doğru orantılı olduğundan dünyanın her köşesine baş döndürücü bir hızla nüfuz etti. Parkur tarihçisi Jimmy the Giant da bu düşünceyi şöyle destekliyor: “Bu spor internet kültürüyle çok iç içe. Topluluk, ilk günlerde bile her zaman internetin bir parçasıydı."

Aynı zamanda mükemmel bir sosyal medya sporu. Hızlı, heyecan verici, biraz tehlikeli görünen ama sevecen bir spor. Dom Tommaso'nun Instagram'da yüz binlerce görüntüleme alması hiç şaşırtıcı değil. Jason Paul'ün Bay Paul İçin Son Çağrı videosu, şimdiye kadarki en çok izlenen Red Bull videosu unvanını taşıyor. Nedenini görmek için hemen aşağıda izleyebilirsin.

Hazal Nehir 'in Origins'te ısrarla belirttiği gibi: "İnternet ve sosyal medya olmasaydı spor bu seviyede olmazdı."

4 dakika Last call for Mr Paul Uçağa geç kalırsanız havalimanında koşarak uçağı yakalamaya çalışırsınız. Profesyonel serbest koşucu Jason Paul’un tarzı kimseye benzemiyor.

Kimleri Takip Etmeli?

Jason Paul – Gerçek bir efsane olan Alman sporcu, Red Bull Art of Motion'ı defalarca kazanan Paul, sporun gördüğü en yaratıcı ve en çok izlenen videolardan bazılarını da imza atmayı başardı. Onu buradan takip edebilirsin.

Dominic Di Tommaso – Bugün spordaki en ilerici isimlerden biri olarak kabul edilen Avustralyalı'nın Freerunning Around the World serisindeki videoları mutlaka izlenmeli. Onu buradan takip edebilirsin.

Hazal Nehir – Türkiye'de freerunning'in öncü isimlerinden ve spordaki en önemli ve ilham verici kadınlardan biri. Hatta Hollywood filmi 6 Underground'daki çalışmasıyla Toros Dünya Dublörlük Ödülü'ne aday da gösterildi. Onu buradan takip edebilirsin.

Pavel 'Pasha' Petkuns – Freerunning'de aradığın şey özgünlük ve mizah anlayışıysa, Letonyalı dinamo 'Pasha' Petkuns kesinlikle takip etmeye değer. İki kez Red Bull Art of Motion kazananı Petkuns, gerçekten türünün tek örneği. Onu buradan takip edebilirsin.

Krystian Kowalewski – Red Bull Art of Motion şampiyonu, geleneksel arazide olduğu kadar, yelkenli gemilerde ve kayalık ormanlarda eşit derecede rahat olabiliyor. Onu buradan takip edebilirsin.

Noa Diorgina – Şimdiye kadarki en genç Red Bull Art of Motion şampiyonu 2021 edisyonunu şık bir şekilde kazandı ve dünya sahnesinde adını duyurdu. Onu buradan takip edebilirsin.