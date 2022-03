Freerunning Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

ya da Pasha Petkuns gibi sporcuların kliplerinde, Red Bull Art of Motion gibi yarışmalarda ya da sosyal medyada...

İsmini bilmiyor olabilirsin ama freerunning'i mutlaka bir yerlerde görmüş olmalısın. Bir filmin heyecan dolu aksiyon sahnesinde, Dominic Di Tommaso, Hazal Nehir ya da Pasha Petkuns gibi sporcuların kliplerinde, Red Bull Art of Motion gibi yarışmalarda ya da sosyal medyada...

Sayfanın girişinde yer alan Red Bull Origins'in son bölümünde freerunning ile ilgili merak ettiğin her şeyi öğrenebilirsin.

Ayrıca, Belle'in 'Manpower' olarak bilinen yerde, devasa bir çatı boşluğundan görüntülerin Fransa ve Avrupa'nın her yerindeki TV kanallarında viral bir etki yaratması da freerunning'in çok geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağladı.

Freerunning'de lokasyon açısından daha fazla özgürlük söz konusu. Beton ormanlar hala revaçta, ancak giderek daha fazla sporcu, freerunning'i farklı alanlara taşıyor. Jason Paul'ün 80'lerin klasik video oyunlarını yeniden yaratması, Pasha Petkuns'un bir pinball makinesinde ordan oraya zıplaması veya Red Bull Art of Motion yarışmasında teknelerin üzerinden uçulması gibi.

