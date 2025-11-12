Serbest stil kayak büyük atlayışta çığır açan hareketler

Spor becerisi, cesaret ve tarz ile dolu gösterişli performanslar söz konusu olduğunda çok az disiplin Big Air'ı geçebilir. Her denemede başarı için yalnızca tek bir şans, başarısızlık için ise sayısız fırsat vardır. Ancak her şey doğru gittiğinde, Big Air sporcuları yalnızca kural kitabını değil, sporun kendisini de değiştirme şansına sahip olur.

Kurallar basittir. Her sporcunun dev bir atlayışta üç denemesi vardır ve amaç yalnızca mümkün olduğunca yükseğe zıplamak değil, aynı zamanda akıl almaz numaralar sergileyip tüm bunları kusursuz bir inişle tamamlamaktır. Fakat bu sadece aynı numarayı üç kez denemekten ibaret değildir; puanlar iki farklı numarayla yapılan en iyi iki atlayıştan alınır, bu da baskıyı iyice artırır.

Zaman geçtikçe bu olağanüstü manevraların mimarları sporu daha büyük ve daha cesur zirvelere taşıdı. İlk 720'den bugünün baş döndürücü 2340'larına kadar, bu disiplinin hikayesi dönüşlerle, riskle ve yeniliklerle yazıldı. İşte her şeyi değiştiren numaraları ve dünyanın en iyi sporcularının fiziği, tarzı ve cesareti altüst ettiği anlar.

01 Big Air'ın doğuşu

Big Air son 20 yılda çok yol kat etti © Mattias Fredriksson/Red Bull Content Pool

Kayak ve snowboard Big Air dalları Olimpiyat temsiliyeti açısından oldukça yeni olsa da sporcular kendi dallarının doğuşundan beri daha büyük ve daha uzun atlayışlara girişiyorlar. Sörfte, kaykayda, tırmanışta ve neredeyse her ekstrem sporda olduğu gibi "ya büyük oyna ya eve dön" sloganı burada da geçerliliğini koruyor.

Yine de Big Air hepsinin en saf hâlidir, kaderinizi belirleyecek tek bir atlayış vardır ve yerçekimi saniyeler içinde sizi tekrar yere indirir. 720 -yani iki tam dönüş- spora ilk kez 540'ı başarıyla yapan birinin biraz daha ileri gitmek istemesiyle dahil oldu.

Kayıtlardaki ilk 720'lerden birini, 1990'ların sonunun ve 2000'lerin başının efsanesi Fransız kayakçı Candide Thovex gerçekleştirdi. Thovex, Utah'taki doğal bir boşluk olan Chad's Gap üzerinde eksen dışı bir dönüşle D-Spin 720 yaptı. Bir gününü kar yığınına çarparak geçirdikten sonra ertesi gün geri döndü ve numarayı başarıyla tamamladı.

Büyük yarışmada bu hareketi gerçekleştiren ilk sporcu ise (aynı zamanda 360 Mute Grab'in mucidi olan) JF Cusson idi. Cusson, 1999 X Games'te doğal olmayan (sağ taraf) Switch 720 yaptı. Cusson, kendilerine "Yeni Kanada Hava Kuvvetleri" diyen Kanadalı kayakçılardan oluşan bir grubun üyesiydi ve tarzlarına "Yeni Okul Kayağı" adı verilmişti. 1999 tarihli Outside dergisi makalesine göre, Cusson'un 720'si de dahil olmak üzere bu tarz, yeni bir kayak türünün geliştirilmesine ilham verdi; hâlâ standart olan çift uçlu kayak.

(İronik bir şekilde, Jake Brown'un dikey kaykayda ilk 720'sini yapması ve bunu spordaki en büyük kazalardan birinin takip etmesi 10 yıl sürdü. Neyse ki Brown iyiydi.)

Thovex ve Cusson sayesinde 720, hevesli kayakçılar için temel numara haline geldi ve doğal olarak ustalaştıktan sonra 900, 1080 ve ötesine ilerlemek istediler.

02 Double Cork her şeyi değiştirdi

Mathilde Gremaud, Switch Double Cork 1440'ı yapan ilk kadın sporcu oldu © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Double Cork, iki eksen dışı taklayı içeren son derece karmaşık ve teknik bir serbest stil kayak numarasıdır. Jon Olsson ve Mike Wilson gibi isimler, 2000'lerin ortasında taklaların ve dönüşlerin neler olabileceği kavramlarını yeniden şekillendirerek bu hareketin temellerini attılar. Özellikle Olsson'un Kangaroo ve DJ Flip hareketleri, modern Double Cork'un temellerini oluşturdu.

Bu çalışmayı TJ Schiller ve Bobby Brown gibi isimler devraldı ve hareketi daha fazla dönüşle birleştirip bugün bildiğimiz hâline getirdiler; her elit sporcunun portföyünde bulunması gereken bir temel hareket.

1 dakika Mathilde Gremaud, kadınlarda dünyanın ilk Switch Double Cork 1440'ını yaptı Serbest kayakçı Mathilde Gremaud'nun dünyanın ilk kadın Switch Double Cork 1440'ını yaptığı anı izle.

2010'ların başına gelindiğinde bu hareket artık bir yenilik değil, X Games gibi büyük yarışmalara katılmak için vazgeçilmez bir gereklilikti. Sporcular yenilik yapmaya devam etti. Mathilde Gremaud , 2020'de tarihe geçti ve Switch Double Cork 1440'ı başarıyla yapan ilk kadın oldu.

"Numarayı sergilediğimde inanamamıştım." dedi Gremaud: "Ayağa kalkmıştım ve kollarımı indiremedim, sadece 'Evet!’ diyordum."

Ski Big Air, Pekin 2022'de ilk kez sahneye çıkarken, Double Cork da dünyanın en büyük sahnesinde geliştirilmeye devam ediyor.

03 Üçlüler, dörtlüler ve teknik kaosun yükselişi

Fabian Bösch © Kyle Meyr

Artık işler biraz çılgınlaşmaya başlıyor. Artık büyük hava kayakçıları, 720 gibi "sevimli" numaralarla yetinmiyor. 2010'ların başına doğru, mesele artık "daha büyük ve daha iyi" olmuştu. Şu anda ise iş tamamen teknik kaos, üçlü hatta dörtlü dönüşler...

Bu dönemin kilit noktası, 2005'te hava yastığının (airbag) icadıydı. Bu, tam olarak kulağa geldiği gibi; sporcuların iç mekânda antrenman yaparken üzerine iniş yapabildikleri dev bir hava torbası. Bu, güveni artırır ve risk düşükken hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Gremaud, Switch Double Cork 1440'ı bir hava yastığı üzerinde mükemmelleştirmenin, onu karda da yapabileceğini bilmesini sağladığını söylüyor.

Büyük hava efsaneleri 2010'ların başında ilk Triple Cork'ları yapmaya başladı. Başlangıçta inanılmaz derecede nadirdi ama kısa sürede standart hale geldi. Ardından Quadruple Flip ile Fabian Bösch geldi.

Bösch'ün devasa yenilikçi Double Front Flip'ni izle:

1 dakika Fabian Bösch, kayakla atlama tepesinde Double Front Flip yapıyor Yapamaz. Yapmayacak. Evet, yaptı! Fabian Bösch'ün İsviçre'deki baş döndürücü Gross-Titlis-Schanze kayak atlama tepesinde yer çekiminden yararlanarak Double Front Flip atışını izle.

İsviçreli kayakçı Bösch, X Games 2019 için antrenman yaparken tarihteki ilk dörtlü taklayı (dört eksen dışı takla ve beş tam dönüş içeren Quadruple Cork 1980) gerçekleştirdi. Daha önce üçlüyü mükemmelleştirmişti ve sahip olduğu havada kalma süresinden daha fazlasını çıkarabileceğini biliyordu.

"2019'a Quad Cork 19 ile başlıyoruz! Envanterime bir NeverBeenDoneBefore numarası daha eklediğim için çok mutluyum." diye yazdı Bösch Facebook sayfasındaki videoya .

Ancak Bösch'ün farkı uzun sürmedi; X Games Aspen'e geldiğinde birçok sporcu artık dörtlüleri cephanelerine dahil etmişti.

04 Stil dönüş sayısına yetiştiğinde

Bu bir kuş! Bu bir uçak! Hayır, sadece Henrik Harlaut işini yapıyor. © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

Stil öznel bir kavramdır ancak çok sayıda Big Air kayakçısı daha fazla dönüş peşindeyken, eğilim tersine dönmeye başladı; yalnızca kendini bir mantar gibi fırlatmak yerine zarafet ve incelik ön plana çıktı.

Bunun taktiksel bir nedeni de var; stil, değerlendirme kriterlerinin önemli bir parçasıdır. Temiz ve kontrollü bir performans yüksek puan getirir. Hatta stili güçlü basit bir numara, daha karmaşık ama kötü yapılmış bir numarayı kolayca geçebilir. Basit ama kusursuz tarzda yapılan bir hareket, kötü uygulanmış büyük bir numarayı her zaman geride bırakır.

X Games tarihinin en çok madalya kazanan kayakçısı Henrik Harlaut , Cuban Grab gibi hareketlerdeki rahat ve akıcı tarzıyla stilin önemini biliyordu. Colby Stevenson da zorlu tutuşlar veya taklalar yaparken bile kusursuz ve yumuşak tarzıyla tanınır ki yaptığı şeylerde bir tür zahmetsizlik vardır.

Stil, Big Air'da ana odak noktası olmaktan tamamen çıkmasa da son yıllarda vurgu yalnızca etkileyici bir şey yapmak değil, bunu mümkün olan en kusursuz biçimde yapmak üzerine kaydı ve bu da hem becerileri hem beklentileri keskinleştirdi.

05 Gelişime kimler yön verdi?

Big Air'ın evrimini en başından beri Red Bull kaskı takan birçok efsanevi serbest stil kayakçı ileriye taşıdı.

Jon Olsson'un adını taşıyan birkaç numara var © Mattias Fredriksson/Red Bull Content Pool

İsveçli çılgın Jon Olsson ; Kangaroo Flip, DJ Flip ve Tornado gibi yenilikçi hareketleriyle tanındı. 2003'teki yaratıcılığı ona Red Bull Big Air şampiyonu ünvanını kazandırdı.

22 dakika Simon Dumont Paddy, döneminin en başarılı serbest kayakçılarından biri olan Simon Dumont ile sohbet etmek için Avusturya'ya gidiyor.

Simon Dumont , döneminin en çok ödül kazanan serbest stil kayakçılarından biridir. Big Air ve Halfpipe dallarında sayısız başarı elde ettikten sonra yarış pilotu olmuştur.

Bu arada Mathilde Gremaud, bugün hâlâ yarışan en iyi kayakçılardan biridir. Sadece 25 yaşında, Big Air'ın sınırlarını defalarca zorlayarak kadınlar serbest stilinde en çok madalya kazanan sporculardan biri olmayı başardı ve 2025'te spora hükmetmek için geri döndü.

Mathilde Gremaud ve Tess Ledeux düzenli olarak podyumu paylaşıyor © Kyle Meyr/Red Bull Content Pool

Tess Ledeux , Gremaud'nun izinden giderek 15 yaşında ilk X Games gümüşünü kazandı, ardından bir Dünya Şampiyonası slopestyle altını aldı. Kısa süre sonra ilk Big Air zaferini de elde etti ve önünde daha pek çok başarı var.

Bir diğer isim Eileen Gu . Çin asıllı Amerikalı yıldız, bitmek bilmeyen yarış puan kazanımları, kupa ve rekor koleksiyonuyla tanınıyor. Tek bir Olimpiyat'ta üç madalya kazanan ilk serbest stil kayakçı, şimdiye kadar en çok FIS Freeski Dünya Kupası kazanan sporcu... Ancak o sadece bir yarış uzmanı değil; 2022'de Gu, Forward Double Cork 1440'ı yapan ilk kadın oldu. Onun hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsan ki öğrenilecek çok şey var, Winter Heroes bölümüne göz at.

Markus Eder biraz hava alıyor © Blake Jorgenson/Red Bull Content Pool

İtalyan Markus Eder , 2010'da Nine Knights yarışmasını kazandıktan sonra parladı. 2014'ten beri belgesel filmlere yöneldi, Drop Everything ve The Ultimate Run gibi yapımlar serbest stil kayakçıların yeni nesline ilham vermeye devam ediyor.

06 2160 dönemi

Alex Hall, 2022'de dünyayı 2160 ile tanıştırdı © Amy Jimmerson/Jackson Hole Mountain Resort/Red Bull Content Pool

Alex Hall , raylar üzerinde "tap dance" yapan bir slopestyle ustası. Aynı zamanda Big Air dalında da inanılmaz bir isim ki bunu 2022 X Games'te tarihteki ilk Switch 2160'ı gerçekleştirerek kanıtladı. Açıklamak gerekirse bu altı tam dönüş demektir. "Alex Hall yapıyor. Yok artık! Bu 2160 mıydı? Az önce geleceğe mi gitti?" diye sordu yorumcu, tarihi anı canlı izlerken. (Bu arada Hiroto Ogiwara da aynı yıl snowboard’da ilk 2160'ı gerçekleştirdi.)

"Benim için bu tamamen kişisel bir şey." dedi Hall bir röportajda: "Kendimi bu büyük dönüşleri yaparken izlediğim videolarda numaraların hoş görünmediğini fark ettim. Göze hitap etmiyordu. Bu yüzden kayağımı farklı bir yönde geliştireceğime söz verdim." Yine dönüş sayısından ziyade stil vurgusu. "O zamandan beri o yolda ilerliyorum, hâlâ zor numaralar deniyorum ama zor numaraların illa çok dönüş içermesi gerekmiyor." diyor Hall: "Bir numarayı zor yapan şey, onun az görülmesi ya da yaratıcı bir şekilde yapılması olabilir."

Hall'u dinleyince fiziğin bizi götürebileceği yere kadar geldiğimizi ve Big Air'ın artık yere inme zamanı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bir dakika, Miro Tabanelli , 2025 Ocak ayında Aspen'deki X Games'te 2340 (altı buçuk dönüş) yaparak çıtayı yukarıya taşımadı mı? ("Mideme oturdu." demişti Tabanelli numaradan sonra.) Görünen o ki fiziğin ya da korkunun sınırlarını zorlamayı henüz bırakmadık.

Miro Tabanelli, 2340 için ekstra yarım dönüş eklemesi yaptı © Jan Cadosch/Red Bull Content Pool

Bu arada, "tek kişilik gelişim makinesi" Ogiwara, aynı etkinlikte snowboard'da ilk 2340'ı da yaptı.

07 Peki sırada ne var?

Gördüğümüz gibi, serbest stil kayak büyük atlayış numaraları söz konusu olduğunda bir yol ayrımına gelinmiş durumda. Rekorlar hâlâ kırılıyor, çılgın dönüşler düzenli bir hızda ortaya çıkıyor. Ve düşünün, ilk 720'yi izleyen seyirciler bugün 2340'ı görseydi?

Gerçek şu ki serbest stil kayak büyük atlayış artık her zamankinden daha popüler ve yalnızca kayak tutkunları değil, herkesin izlediği uluslararası yarışmalar ve X Games sayesinde her zamankinden daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu da hem parayı hem yeniliği beraberinde getiriyor. Gelecek gerçekten parlak, her gün yeni yetenekler ilham alıyor.