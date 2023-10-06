FUT Esports’un Red Bull Home Ground Yolculuğu

Bir Oyun Daha
Red Bull Home Ground ilk olarak 2021 yılında düzenlendi ve bu yıl bir kez daha en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiriyor. Sezon dışının en prestijli turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground’a bugüne kadar en çok katılım gösteren takımlardan biri de FUT Esports. Geride kalan turnuvalarda FUT Esports’un yolculuğu nasıl geçti, hatırlayalım.
Red Bull Home Ground #1
İlk Red Bull Home Ground’da sekiz takım yer almıştı ve o dönem “Futbolist” adını taşıyan FUT Esports turnuvanın davetlileri arasındaydı. Sekiz takımın eleme usulü eşleştirildiği çeyrek finalde Ninjas in Pyjamas ile eşleyen FUT Esports, ilk maçı 13:9 kazanmayı başarsa da üst üste kaybedilen üç maç sonunda turnuvaya veda etti. Böylece FUT Esports’un ilk Red Bull Home Ground macerası noktalanmış oldu.
Red Bull Home Ground #2
Aynı yıl düzenlenen ikinci Red Bull Home Ground bu kez 16 takım arasında oynandı ve FUT Esports yeni ismiyle bir kez daha turnuvaya davet edildi. Takımların dörderli dört gruba ayrıldığı ilk aşamada BIG’i ve G2 Esports’u mağlup eden FUT Esports çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde İspanyol Giants Gaming takımı ile eşleşen FUT Esports, maçtan 2:0 mağlup ayrılınca turnuvaya veda etmiş oldu.
Red Bull Home Ground #3
2022 yılındaki Red Bull Home Ground için Türkiye’ye özel bir eleme aşaması organize edildi. Sekiz takımın yer aldığı bu aşamada üç grup maçının ardından yarı final ve final maçlarını da kazanan FUT Esports, Manchester’da düzenlenen ana turnuvaya gitmeye hak kazandı. 100 Thieves, Team Heretics ve Team Liquid ile aynı grupta yer alan FUT Esports, ne yazık ki oynadığı maçlardan galibiyet çıkaramadı.
Şimdi sırada dördüncü Red Bull Home Ground var ama öncesinde İstanbul'da EMEA Elemeleri heyecanı yaşanacak. 14 - 15 Ekim'deki etkinliğin detaylarını öğrenmek için buraya tıkla!