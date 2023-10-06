FUT Esports’un Red Bull Home Ground Yolculuğu

Red Bull Home Ground ilk olarak 2021 yılında düzenlendi ve bu yıl bir kez daha en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiriyor. Sezon dışının en prestijli turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground’a bugüne kadar en çok katılım gösteren takımlardan biri de

. Geride kalan turnuvalarda FUT Esports’un yolculuğu nasıl geçti, hatırlayalım.