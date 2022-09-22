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FUT Esports VALORANT Ligi’nde!
Önümüzdeki yıl VALORANT Champions Tour’da mücadele edecek 30 takım açıklandı ve o takımlardan biri de FUT Esports.
VALORANT’ın bu yılki dünya şampiyonu Brezilyalı LOUD takımı olurken, Riot Games önümüzdeki yılın planını şimdiden açıkladı. VALORANT Champions Tour’un 2023 sezonunda 10’ar takımın yer aldığı üç uluslararası lig düzenlenecek. Bu liglerden EMEA bölgesinde yer alacak 10 takım arasına FUT Esports’un dahil edildiği duyuruldu. EMEA liginde mücadele edecek takımlar şunlar:
VCT EMEA Takımları
- BBL Esports
- FNATIC
- FUT Esports
- Giants
- Karmine Corp
- KOI
- NAVI
- Team Heretics
- Team Liquid
- Team Vitality
Her bölge için VALORANT’ta mücadele eden birçok espor organizasyonu partnerlik başvurusu yaparken, EMEA ligine Türkiye’den FUT Esports ile beraber BBL Esports takımı da dahil edildi. FUT Esports için büyük önem arz eden bu haberi ilk kez takımın CEO’su Sinan Dursunoğlu’ndan duyan takım üyeleri büyük sevinç yaşarken bu anları sosyal medyadan paylaşmamak olmazdı.
VALORANT Champions Tour 2023 kapsamında EMEA dışında Amerika ve Pasifik olmak üzere iki lig daha bulunuyor. Toplamda bu üç ligdeki 30 takım dışında kalan diğer espor takımları ise dünya çapında gerçekleştirilecek 20'nin üzerindeki Challengers liginde mücadele ederek hem Ascension turnuvalarına katılma hem de uluslararası liglere ulaşma şansı yakalayacaklar.
VCT Amerika Takımları
- 100 Thieves
- Cloud9
- Evil Geniuses
- FURIA
- KRÜ Esports
- Leviatán
- LOUD
- MIBR
- NRG
- Sentinels
VCT Pasifik Takımları
- DetonatioN Gaming
- DRX
- Gen.G Esports
- Global Esports
- Paper Rex
- REX Regum Qeon
- T1
- Talon Esports
- Team Secret
- ZETA DIVISION