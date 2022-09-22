FUT Esports VALORANT Ligi’nde!

Her bölge için VALORANT’ta mücadele eden birçok espor organizasyonu partnerlik başvurusu yaparken, EMEA ligine Türkiye’den FUT Esports ile beraber BBL Esports takımı da dahil edildi. FUT Esports için büyük önem arz eden bu haberi ilk kez takımın CEO’su

Her bölge için VALORANT’ta mücadele eden birçok espor organizasyonu partnerlik başvurusu yaparken, EMEA ligine Türkiye’den FUT Esports ile beraber BBL Esports takımı da dahil edildi. FUT Esports için büyük önem arz eden bu haberi ilk kez takımın CEO’su Sinan Dursunoğlu ’ndan duyan takım üyeleri büyük sevinç yaşarken bu anları sosyal medyadan paylaşmamak olmazdı.

Her bölge için VALORANT’ta mücadele eden birçok espor organizasyonu partnerlik başvurusu yaparken, EMEA ligine Türkiye’den FUT Esports ile beraber BBL Esports takımı da dahil edildi. FUT Esports için büyük önem arz eden bu haberi ilk kez takımın CEO’su Sinan Dursunoğlu ’ndan duyan takım üyeleri büyük sevinç yaşarken bu anları sosyal medyadan paylaşmamak olmazdı.