FUT Esports: “En Azından Çeyrek Finali Görmek Bizi Tatmin Eder”

ATAKAPTAN: FUT önceden de sevdiğim bir takımdı, takımdaki çoğu kişiyle önceden arkadaştık ve samimiyetimiz vardı. Buraya gelirken çok keyif aldım.

qw1: Çok saygı duyduğum bir takımdı, ilk teklif geldiğinde çok şaşırmıştım. Benimki tam olarak teklif sayılmaz aslında, birleşme gibi bir durum olmuştu eski kulübümle. Çok mutlu oldum.

qRaxs: VALORANT’a yeni başladığım dönemde gelmişti teklif, benim için FUT ile başlamak güzeldi.

GAIS: Ben teklif bekliyordum, Sinan Ağabey aradı, bir günde anlaştık.

MrFaliN: Ansızın, gecenin bir saati önce Eray Ağabey aradı, sorular sormaya başladı, ondan sonra Sinan Ağabey aradı. Ben ilk başlarda olmaz dedim, bir - iki gün geçti, acaba geri arasam mı diye düşündüm, tam beni tekrar arayacakları zaman ben aramışım. Üçüncü günün sonunda takıma geldim, iyiki gelmişim.