FUT Esports: “En Azından Çeyrek Finali Görmek Bizi Tatmin Eder”
VALORANT Champions 2023 Takvimi
- 7 Ağustos | FUT Esports 2:0 T1
- 9 Ağustos | Evil Geniuses vs FUT Esports
- 11 Ağustos | Eleme Maçı
- 13 Ağustos | Karar Maçı
- FUT Esports, 1:0, 26:11, +15
- Evil Geniuses, 1:0, 26:16, +10
- FunPlus Phoenix, 0:1, 16:26, -10
- T1, 0:1, 11:26, -15
FUT'tan ilk teklif geldiğinde neler hissettiniz?
FUT önceden de sevdiğim bir takımdı, takımdaki çoğu kişiyle önceden arkadaştık ve samimiyetimiz vardı. Buraya gelirken çok keyif aldım.
Çok saygı duyduğum bir takımdı, ilk teklif geldiğinde çok şaşırmıştım. Benimki tam olarak teklif sayılmaz aslında, birleşme gibi bir durum olmuştu eski kulübümle. Çok mutlu oldum.
VALORANT’a yeni başladığım dönemde gelmişti teklif, benim için FUT ile başlamak güzeldi.
Ben teklif bekliyordum, Sinan Ağabey aradı, bir günde anlaştık.
Ansızın, gecenin bir saati önce Eray Ağabey aradı, sorular sormaya başladı, ondan sonra Sinan Ağabey aradı. Ben ilk başlarda olmaz dedim, bir - iki gün geçti, acaba geri arasam mı diye düşündüm, tam beni tekrar arayacakları zaman ben aramışım. Üçüncü günün sonunda takıma geldim, iyiki gelmişim.
GAIS en çok neye kızar?
En çok sinirlendiği şey çalıştığımız şeyleri yanlış yapmamız. Bir taktik üzerine iki - üç günümüzü, bir haftamızı, bir ayımızı verdiğimizde onun antrenman veya turnuvada sırasında yanlış yapıldığını görünce sinirleniyor.
Takımın enerji ve motivasyon kaynağı kim?
mojj (!) olabilir.
Ata.
Ata.
Sağ olun, çok teşekkür ederim!
Ağustos ayı için hazırlıklar nasıl gitti?
Tokyo’ya nasıl hazırlandıysak Los Angeles’a da öyle hazırlandık. Bizim bir buçuk - iki yıldır illa bir turnuvaya denk gelen “map kapatamama” olayımız var, aynısı Tokyo’da da oldu. Bunun tekrar olmaması için özen gösterdik. Uzun bir tatil arası vermedik, çalışacağımız her konu için bolca zamanımız oldu. Ne kadar iyi hazırlandığımızı turnuvada göreceğiz.
Los Angeles’ta yer alacak olmak nasıl hissettiriyor?
Bu sene bizim için çok güzel bir sene oldu çünkü başından sonuna kadar istediğimiz şeyleri başararak ilerledik. Senenin başında VALORANT Champions’a gidebileceğimize inanıyorduk, bu potansiyelde bir takım olduğumuzu biliyorduk. Mutluyuz ama yarı finali ya da finali görmeden tamamlanmış bir mutluluk olmaz. En azından çeyrek finali görmek bizi tatmin eder.
Senenin başında VALORANT Champions’a gidebileceğimize inanıyorduk, bu potansiyelde bir takım olduğumuzu biliyorduk
Bugüne kadar karşılaştığınız takımlar arasında oyun tarzı olarak size en ters gelen takım hangisi oldu ve neden?
Fnatic.
Fnatic ters değil, güçlü!
Oyundan bir harita ve bir ajan kaldırmak isteseydiniz bunlar ne olurdu?
Ajan olarak Breach ve harita olarak Fracture.
KAY/O’yu kaldırırdım herhalde, haritalardan da Split.
Ben Jett’i kaldırayım, diğeri de Breeze olsun.
Ben de Jett’i kaldırırım, harita olarak ise Split ile Fracture, ikisini de kaldırırdım.
Ben Reyna’yı kaldırırdım, çok gereksiz bir karakter. Bir de Fracture.
Harita olarak Split’i kaldırırdım. Ajan olarak da Reyna, ne takıma faydası var ne kendine!
VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi takımlarından tarzını ve oynayışını en çok beğendiğiniz isimler kimler?
Oyunculardan Wo0t’u seviyorum, genç yetenek, hoşuma gidiyor oynadığı oyun. Takım olarak Thunderbolts diyebilirim.
S2G ve russz.
Oyuncu aklıma gelmedi ama takım oyunu ve toplu oynama konusunda S2G diğerlerine göre daha iyi gibi görünüyor.
S2G diyeyim ben de, oyuncu da Elite olsun.
SuperMassive Blaze.
Takım olarak bence de S2G, daha derli toplu oynamalarından dolayı.
VALORANT Champions takımlarından tarzını ve oynayışını en çok beğendiğiniz isimler kimler?
Fnatic.
LOUD ve Leo.
Paper Rex. Oyunculardan something güzel, her yerde Reyna oynama potansiyeli var.
Oyuncu Cloud, takım da Team Liquid.
Benim de Paper Rex, oyuncu da f0rsakeN.
Takım Paper Rex, oyuncu ZmjjKK.
VALORANT Champions takımları arasında kendinize seviye olarak en yakın gördüğünüz takım hangisi?
Giants, EDward Gaming ve T1.