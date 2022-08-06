FUT Esports VRL'de Şampiyon!

28 Temmuz'da başlayan VALORANT Bölgesel Ligler Finalleri mücadeleleri 5 Ağustos'ta sona erdi. Grup aşamasından itibaren çok iyi bir performans sergileyen FUT Esports şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Çok mutluyum, sezonu iyi kapattık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eray "GAIS" Sarıkaya

FUT, DACH bölgesi şampiyonu Angry Titans ve MENA bölgesi şampiyonu Team Falcons ile aynı gruptaydı. Önce Team Falcons'u 2:0 (13:4 13:6) ve ardından Angry Titans'ı yine 2:0 (13:8 14:12) ile geçen FUT playoff turuna yükseldi.

Playoff ilk turunda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Team Vitality ile eşleşen FUT, maçtan 2:0 (4:13 11:13) mağlubiyetle ayrılınca Case Esports'a 2:1 (7:13 13:2 13:3) yenilen Angry Titans ile bir kez daha eşleşti.

Grup maçında mağlup ettiği Angry Titans ile karşılaşan FUT maçtan 2:1 (13:6 10:13 13:7) galip ayrıldı. Bir üst turda rakip İspanya şampiyonu Case Esports idi ve FUT bu maçı da 3:0 (13:9 13:11 13:6) kazanarak finale yükseldi.

FUT'un finaldeki rakibi Fransa temsilcisi Team Vitality idi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk iki maçını 13:6'lık ve 15:13'lük skorlarla kazanan Team Vitality, beş maç üzerinden oynanan finalde 2:0 öne geçti.

Ama FUT pes etmedi, sonraki üç maçı kazanarak (13:10 13:9 13:7) müthiş bir geri dönüşe imza attı ve VALORANT Bölgesel Ligler Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı. Finalin en değerli oyuncusu ise Doğukan "qRaxs" Balaban seçildi.