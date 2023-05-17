Bir Oyun Daha
© Hara Amorós / Riot Games
Espor
FUT Esports ve BBL Esports Karşı Karşıya!
VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi’nin son haftasında FUT Esports ile BBL Esports karşı karşıya geliyor.
VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Ligi’nde 10 takımın yer aldığı lig aşamasının son haftasına girildi. FUT Esports şu ana kadar oynadığı sekiz maçta dört galibiyet ve dört mağlubiyet alırken, Ferit "wtcN" Karakaya’nın kurucusu olduğu BBL Esports’un VALORANT takımı sekiz maçtan üç galibiyet çıkardı.
FUT Esports ve BBL Esports arasındaki son lig maçı iki takım açısından da büyük önem taşıyor. FUT Esports beşinci galibiyetini alarak ligi daha üst sırada bitirmeyi hedefliyor. BBL Esports’un amacı ise ligi en kötü ihtimalle altıncı sırada bitirmek ve playoff turunda mücadele etme hakkı kazanmak.
FUT Esports, ligin en uzun süredir bir arada oynayan kadrosu. Takım lige çok iyi başladı ve bitime üç hafta kala playoff’u garantiledi. Ligin en iyi “entry” performanslarından birine imza atan qw1, sezon başında dikkat edilmesi gereken oyuncular arasında gösteriliyordu.
Takım oyunu anlamında ligin en iyi takımlarından biri olarak gösterilen FUT Esports, yaşanan moral bozukluklarından da en çok etkilenen takım belki de. Bu nedenle kazanabileceği maçlarda tam potansiyeline ulaşamadığına ve sürpriz mağlubiyetler aldığına tanıklık ettik.
Lig öncesi kadroya dahil olan ATA KAPTAN, takımın “clutch” bakanı mojj ve “pistol god”ı qRaxs ile son haftada NAVI’ye karşı gösterilen performans göz doldurdu. Maç kaybedilmiş olsa da oldukça yakın geçti ve ligin favorilerine karşı iddialı olunabileceğini ortaya koydu.
BBL Esports, fikstür dezavantajı nedeniyle lige kötü bir başlangıç yapmıştı ama son dört maçta aldığı üç galibiyet ile playoff’un son basamağına tutunmayı başardı. Son haftada playoff’a kalabilmek için daha önce playoff’u garantileyen FUT Esports ile karşılaşacaklar.
Geride kalan sekiz haftada takımın öne çıkan isimleri AsLanMashadoW ve QutionerX oldu. Ligin en iyi Jett oyuncularından biri olan QutionerX, sezonun ilk maçlarında farklı ajanlarla istenen performansı sergileyemese de favori ajanlarına dönünce eski formunu yakaladı.
Lig aşamasında şu ana kadar oynadığı sekiz maçta üç galibiyet ve beş mağlubiyet alan BBL Esports’un mağlup ettiği takımlar Team Vitality, Team Heretics ve KOI olarak sıralanıyor. An itibariyle bu takımların üçü de puan durumunda BBL Esports’un altında yer alıyor.
Ligin de son maçı olarak 19 Mayıs Cuma günü Berlin’de oynanacak bu Türkiye derbisini İstanbul’daki VALORANT tutkunları bir arada izleme fırsatı bulacaklar. Dev maç için hem FUT Esports’un Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda hem de BBL Esports’un Volkswagen Arena’da izleme partileri düzenlenecek.
FUT Esports’un Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’ndaki izleme etkinliği festival havasında geçecek. Katılımın ücretsiz olduğu FUTFEST’te FUT Merch satışı, etkinlikler ve konserler düzenlenecek, ayrıca Red Bull 64 Bars’tan da sürpriz katılım olacak. FUTFEST’e katılım formuna ulaşmak için buraya tıkla.