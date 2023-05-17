FUT Esports ve BBL Esports Karşı Karşıya!

’nde 10 takımın yer aldığı lig aşamasının son haftasına girildi.

şu ana kadar oynadığı sekiz maçta dört galibiyet ve dört mağlubiyet alırken,

’nın kurucusu olduğu BBL Esports’un VALORANT takımı sekiz maçtan üç galibiyet çıkardı.