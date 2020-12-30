Elite Invitational'da Şampiyon Futbolist

takımı her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Futbolist takımı kendi tarihini kupalarla inşa ediyor. 2016 yılında başlayan espor serüvenlerinde, bugün dokuz farklı branşta toplam 43 oyuncuyla mücadele ediyorlar ve başarıdan başarıya koşuyorlar.

Futbolist takımı kendi tarihini kupalarla inşa ediyor. 2016 yılında başlayan espor serüvenlerinde, bugün dokuz farklı branşta toplam 43 oyuncuyla mücadele ediyorlar ve başarıdan başarıya koşuyorlar.