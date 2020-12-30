Elite Invitational'da Şampiyon Futbolist
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Gamebase.org'un düzenlediği Elite Invitational turnuvasında Türkiye'nin en iyi Valorant takımları karşı karşıya geldi. Zafere ulaşan ekip ise Futbolist Valorant takımı oldu.
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Red Bull ailesine katılan Futbolist'in Valorant takımı her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Gamebase.org'un düzenlediği Elite Invitational turnuvasında 16 takım mücadele ederken şampiyonluk finalde maçında Dark Passage'ı 2-0 mağlup eden Futbolist'in oldu.
10.000 TL ödüllü Elite Invitational turnuvasında, toplam 16 takım 4 ayrı grupta mücadele etti. A grubunu lider tamamlayan Futbolist, çeyrek finalde B grubu ikincisi Oxygen Esports'u mağlup etti ve yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde Anatolia Esports takımını 2-1'le geçerek finalde Dark Passage'ın rakibi olan Futbolist, müthiş bir mücadelenin ardından rakibini 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Futbolist Valorant takımı zafere ulaşırken, Valorant'ın yıldız isimlerinden biri de şampiyon takımın bir parçasıydı. Red Bull sporcusu Mehmet 'Cned' Yağız İpek, Elite Invitational turnuvasında Futbolist takımında mücadele etti ve şampiyonluğa katkı sundu.