Futbolist'te Hedef PUBG Mobile Dünya Şampiyonluğu

Dünyanın en iyi PUBG Mobile takımlarını karşı karşıya getiren PUBG Mobile Global Championship (PMGC) başlıyor. Takımlar ilk olarak Batı Ligi ve Doğu Ligi olmak üzere iki ayrı bölgede karşı karşıya geliyor. Batı Ligi'nde ilk altı ve Doğu Ligi'nde ilk dokuz sırayı alan takımın yanı sıra bir de özel davetli takım büyük finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.