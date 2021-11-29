Bir Oyun Daha
© Nuri Yılmazer
Espor
Futbolist'te Hedef PUBG Mobile Dünya Şampiyonluğu
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası başlıyor, Futbolist turnuvada şampiyonluğu hedefliyor.
Dünyanın en iyi PUBG Mobile takımlarını karşı karşıya getiren PUBG Mobile Global Championship (PMGC) başlıyor. Takımlar ilk olarak Batı Ligi ve Doğu Ligi olmak üzere iki ayrı bölgede karşı karşıya geliyor. Batı Ligi'nde ilk altı ve Doğu Ligi'nde ilk dokuz sırayı alan takımın yanı sıra bir de özel davetli takım büyük finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.
20 takımın mücadele edeceği Batı Ligi'nde maçlar 30 Kasım'da başlıyor ve 24 Aralık'a kadar sürecek. 20 takım arasında Türkiye'den altı temsilci yer alırken bunlardan biri de Futbolist. Daha önce PUBG Mobile Dünya Ligi - Batı Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Futbolist'ten menajer Berke Mol ve koç Korhan Kiracılar ikilisine etkinlikle ilgili düşüncelerini ve hedeflerini sorduk.
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası için önünüzde zorlu bir süreç var. Batı Ligi ve Büyük Final hedefleriniz neler?
Bu takım daha önce Batı Ligi şampiyonu olmuş bir takım. Hedef yine elimizden geleni yapıp en tepeye oturmak. Finallerde ise geçen seneyi 12. bitirmiştik. Amacımız tabii ki bu sıralamayı daha da yukarıya çekmek.
Batı Ligi’nde Türkiye’yi altı takım temsil ediyor. Dünya şampiyonu çıkarma şansımızı nasıl görüyorsunuz?
Takım sayısı olarak fazlayız ve şansımız yüksek ancak hala bazı bölgelerden (region) gerideyiz.
PUBG Mobile’ın ilk günden bu güne yaşadığı değişim oyun tarzınızı ve taktik anlayışınızı nasıl etkiledi?
Takımlar oyunu oynadıkça ve meta değiştikçe rekabet aynı oranda arttı. Bu da bizi taktiksel olarak ciddi değişiklikler yapmaya itti.
PMGC biletini aldığınız PUBG Mobile Pro League - Avrupa Şampiyonası'nı (PMPL) dördüncü sırada bitirdiniz. Burada Natus Vincere ve Unicorns of Love turnuvayı birinci ve ikinci bitirmişlerdi. Onlara karşı farklı bir hazırlık yaptınız mı?
PMPL - European Championship'te oyunlarını görmüş olduk. Bu bize daha iyi bir analiz fırsatı yarattı. Onlara özel stratejilerimiz olacak.