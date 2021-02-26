Futbolist'ten PUBG Mobile Taktikleri

Dünya genelinde yüz milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG Mobile ülkemizde de oldukça popüler. Buna paralel olarak birbirinden yetenekli PUBG Mobile oyuncularına sahibiz. Bu yetenekleri bir araya getiren Futbolist 'in kadrosunda Alper Umut Can Ayyıldız ( Solkay ), Hasan Hüseyin Öruç ( Raum ), Mehmet Ali İnan ( Lutz ) ve Onur Koç ( Lovazin ) dörtlüsü yer alırken, takımın menajerliğini Berke Mol ( Mol ) yapıyor.

2020 yılının yaz aylarında gerçekleşen PUBG Mobile Dünya Ligi - Batı Ligi'ni lider bitiren Futbolist , geçtiğimiz ay PUBG Mobile Global Championship 2020 finallerinde boy göstermişti. Kıyasıya bir PUBG Mobile rekabetine sahne olacak Red Bull M.E.O. Sezon 3 dünya finalleri için geri sayımda sona gelinirken, PUBG Mobile'a meraklı oyuncular için oyuna dair temel ipuçlarını da Futbolist'ten alalım istedik.

Profesyonel bir PUBG Mobile oyuncusu olmaya nasıl karar verdiniz?

Lovazin: Başlarda böyle bir planım yoktu. Arkadaşlarım ile eğlence amaçlı katıldığımız turnuvalara girdikçe başarılı olduğumu gördüm ve profesyonel olmaya karar verdim.

Global turnuvalarda yer almak nasıl bir duygu ve bunun yarattığı farklı bir baskı oluyor mu?

Solkay: Global turnuvalarda yer almak çok özel bir his. Farklı bir ortam ve farklı duygularla oynuyorsunuz, bu da çok ekstra heyecan katıyor.

Futbolist, PEC Turnuvası'nda © Futbolist

Turnuva maçlarında uyguladığınız farklı bir oyun stiliniz var mı?

Lutz: Düzenli olarak turnuva ve antreman maçlarına katıldığımız için turnuvalarda sadece biraz daha dikkatli olmaya çalışıyoruz.

Maç sonlarında takım olarak nasıl bir taktik (agresif / pasif / kontrollü) tercih ediyorsunuz?

Lovazin: Son alanlarda pozisyonumuzu da göz önünde bulundurarak agresif veya kontrollü oynamaya çalışıyoruz.

Favori silah tercihiniz nedir? Takım olarak silah / rol paylaşımı yapıyor musunuz?

Mol: Takımda genel olarak herkesin favori silahı M416 ve rol paylaşımı yapıyoruz tabii ki. Solkay takımımızın IGL'i (oyun içi lider), Lutz ise CO-IGL. Başka rollerimiz de var ancak sezon öncesi çalışmalarımızı yaptıktan sonra onlar hakkında yorum yapmak daha doğru olacaktır. Bazı değişiklikler yaşanabilir.

Futbolist © Nuri Yılmazer

Favori haritanız hangisi? İnmeyi tercih ettiğiniz öncelikli bölgeler var mı?

Raum: Favori haritamız Erangel. Turnuvalar için geçen sezon Novorepnoye'ye atlıyorduk. Her harita için tercih ettiğimiz bazı öncelikli bölgeler var.

Oyunu 2-3-4 parmak ile oynamak arasında ne gibi farklar ve avantajlar var?

Lovazin: 2 parmak oynamak uzak mesafe için iyi ama yakın mesafe çatışmalarda çok zor oluyor. 3 parmak ikisinin tam ortası gibi ve her iki durum için ideal. 4 parmak yakın mesafe için çok iyi, uzak mesafede ise sprey kontrol etmek biraz daha zor oluyor.

Yüzler gülüyor © Nuri Yılmazer

Oyunculara daha iyi olabilmeleri için verebileceğiniz bir numaralı tavsiye nedir?

Lutz: Kendi kontrol ve hassasiyet ayarlarını bulmaları ve oyunda bu ayarlarla olabildiğince vakit geçirmeleri.

PUBG Mobile’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?