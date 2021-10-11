"Son Şans" Öncesi Futbolist Röportajı

Dağhan "da1moN" Eryılmaz: qw1 ile takımın uyum sağlaması birkaç hafta aldı ama şu anda sinerji üst seviyede. Zaman darlığı nedeniyle her ne kadar her haritada uyum yüzde yüz sağlanamamış olsa da oyun bilgisi ve arkadaşlık ile bu açığı kapayabilecek düzeyde bir oyuncu Konuralp. Konuralp'in de yorumuyla takım arkadaşları ona çok yardımcı oluyor, zaten birçoğu ile önceden de arkadaş olması bu süreci oldukça hızlandırdı.