"Son Şans" Öncesi Futbolist Röportajı

Yeni transferler haklı bir beklenti yarattı. Sizce qw1 takıma uyum sağladı mı? Konuralp'in kendi yorumunu da merak ediyoruz, sinerji ne durumda?
qw1 ile takımın uyum sağlaması birkaç hafta aldı ama şu anda sinerji üst seviyede. Zaman darlığı nedeniyle her ne kadar her haritada uyum yüzde yüz sağlanamamış olsa da oyun bilgisi ve arkadaşlık ile bu açığı kapayabilecek düzeyde bir oyuncu Konuralp. Konuralp'in de yorumuyla takım arkadaşları ona çok yardımcı oluyor, zaten birçoğu ile önceden de arkadaş olması bu süreci oldukça hızlandırdı.
Takım VCT'ye çok iyi başlayıp sonrasında beklenen performansı gösteremedi. Bunun sebebi neydi ve çözümü buldunuz mu?
Takımlar oyun stili değiştirdikleri dönemlerde daha çok zorlanıyor. Nihai amaç olan takımın tam potansiyeline ulaşması yolunda ilerlerken, alışmış olduğunuz şeylerin bazılarını değiştirmek kısa bir dönem fedakarlık yapmaya zorluyor. Zamanla çalıştıkça da eksiklerinizi giderip sorunları çözmüş oluyorsunuz. Bu yolda takım çalışmalarıyla inanılmaz yol kat etti.
İlk eşleşmenin Türkiye'den Oxygen Esports ile olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Oxygen hem çok keyif alarak oynadığımız takımlardan biri hem de son maçtan dolayı alınacak bir rövanşımız var. Bu eşleşmenin her seferinde hem çok çekişmeli geçtiğini hem de izlemenin çok keyifli olduğunu da hesaba katarsak harika bir seri olacağına şüphemiz yok.
MENA'dan gelen Anubis Gaming biraz kapalı kutu, oradan bir sürpriz çıkar mı?
MENA bölgesi aslında bir süredir kendi arasında ciddi bir mücadeleye sahne oluyor. Lakin kalan bölgelerle çok fazla oynamadıkları için seviyelerini tam olarak ölçmek güç. LCQ’da da bu eksikliğin dertlerini çekmeleri mümkün gözüküyor.
Avrupa ve Türkiye takımları arasındaki stratejik fark sizce nedir? Bu fark bizim için avantaj mı, yoksa dezavantaj mı?
Aslında sezon ortasında daha yapılı oyun oynayan Avrupa'da, daha doğaçlama oynayan takımlar ise Türkiye'de idi. Şimdiyse daha keskin oynayan takımlar Avrupa, daha bireysel patlayıcılığa dayalı takımlar Türkiye'de diyebiliriz. VALORANT'ta ne sadece teorik olarak düşündüğünüz, ne de bireysel performansınız ile kazanamıyorsunuz. Bu yüzden temponun çok önemli olduğu VALORANT'ta bu özelliklerin doğru frekansını ayarlayabilen takımlar başarıya ulaşabiliyor. Bölgelerin farklı tarzları olsa da bunlar arasında doğru dengeyi bulan herkes avantajlıdır.
LCQ'ya Türkiye'den katılan takımları genel olarak değerlendirirseniz şansımız nedir?
Anubis Gaming'e ilk uluslararası maceralarında şans vermezsek bir Türk takımının LCQ'yu kazanmasına yedide üç diyebiliriz. Takımların güç dengeleri hiç olmadığı kadar yakın. Bu yedili içerisindeki en iyi takımın gününde olmaması demek en kötü takıma yenilmesi anlamına gelecektir.